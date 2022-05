Herrera: “Un chaval que cumple 18 años lo celebra comprando dos fusiles de asalto y mata a 19 niños en Texas"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Bueno es miércoles, es 25 de mayo del 2022, ya son las 8 son las 7 en Canarias.

Noticias hoy, un par de ellas, vengo contándoselo desde las 6 de la mañana, que le dejan a uno absolutamente horrorizado y que pasan lejos, pero no tan lejos. Saben ustedes que la distancia, a veces, mitigan mucho el dolor, o la impresión, o el impacto de una noticia. Una de ellas ha pasado lejos pero con gente que vive aquí, y otra de ellas ha pasado en un pueblo de Texas, de esos pueblos en los que no pasa nada nunca durante el año, del interior de Estados Unidos, que son pueblos de vida aburrida y un pueblo llamadoUvalde donde viven 16.000 personas a 180 km de Houston, con ese sabor hispano que le da el pasado español de Texas, la mucha población hispana que vive allí ahora mismo.

Bueno, pues una mañana cualquiera en ese pueblo, un chaval de 18 años, que cumple los 18 años, Salvador Ramos, no tiene mejor manera de celebrar esa edad que comprándose dos fusiles de asalto, no dos pistolas, dos fusiles de asalto; es capaz de entrar en una tienda y comprar dos fusiles de guerra pues como el que compra una caña de pescar, porque allí eso es, bueno, legal. No te preguntan para qué quieres los dos fusiles de guerra lógicamente. Y ese muchacho no se sabe por qué tipo de traumas mentales dispara a su abuela, se pone un chaleco antibalas, deja malherida a la abuela, coge el coche y no sabemos exactamente fruto de qué tiene un accidente, sale del coche, lo deja abandonado en la calle y se dirige 'Uvalde High School', un colegio de primaria que está a pocos metros del accidente.

En el colegio, de primaria ¿eh?, hay niños de 7 a 10 años, es el último día de clase, están especialmente contentos. Saben que las clases en Estados Unidos empiezan en agosto, y por lo tanto se van un poquito antes. Pues, en lo en lo que los críos afrontan ese penúltimo día de curso, entra Salvador Ramos con los dos fusiles de asalto, se enfrenta al guardia de seguridad, entra al centro y empieza a disparar en una clase de segundo grado, en la de tercer grado, la de cuarto grado y mata a 19 niños, 19 niños muertos. La Policía finalmente lo abate. 18 o 19 niños, a sangre fría. ¿Por qué pasa eso?, se pregunta Joe Biden el presidente norteamericano y se muestra crítico con la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Audio





Exactamente eso mismo es lo que dijo Obama cuando le pilló el tiroteo que le pillo a él en su presidencia, lo mismo que dijo Clinton o lo mismo que dijo Bush padre e hijo, porque todos han tenido un tiroteo en alguna población. Biden se preguntaba, y es verdad, oiga yo supongo que tenemos en Estados Unidos el mismo número de trastornados mentales que hay en otros sitios, esas cosas pues normalmente son parecidas, ¿por qué esto pasa siempre en Estados Unidos y no pasa en el Reino Unido, no pasa en Alemania, no pasa en España, no pasa en Canadá? Pues, no lo sé, habrá que empezar a pensarlo.









CRIMEN DE HONOR A DOS PAQUISTANÍES EN TARRASA

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





El suceso ha ocurrido lejos de aquí pero con gente que vive aquí, dos hermanas Aneesa y Arooj, que viven en Tarrassa, son llamadas por su familia en Pakistán con la excusa de que su madre está moribunda, lo cual era mentira. Cuando llegan son secuestradas por sus hermanos, sus tíos y demás ralea y son asesinadas porque se negaron a un matrimonio de conveniencia; bueno, matrimonio no de conveniencia, matrimonio lo dicta la familia, tú te has de casar con aquel gordo de allí, o con aquel cerdo de allí, o con el señor estupendo del otro lado. No pero si es que yo no quiero, no, no, no… tú tienes que hacer eso. Se negaron las dos, estaban en Tarrasa, volvieron engañadas y mataron a las dos. Como dice hoy el editorial de ABC: "El medievalismo". Y esa trampita del multiculturalismo en la que cae mucho izquierda ¿verdad?, en contemplar estas cosas como bueno propias de otras culturas y bla, bla, bla…

Audio













EL TRIBUNAL SUPREMO REVISARÁ LOS INDUÑLTOS DEL PROCÉS





Bueno, damas y caballeros en lo político y de lo que se habla es del Tribunal Supremo. ¿Qué ha hecho el Tribunal Supremo? Pues en un segundo round, cuando ha cambiado la configuración de una sala del Supremo, ha vuelto a recibir el recurso de los partidos políticos PP, Vox, Ciudadanos presentaron contra los indultos del Gobierno a los líderes golpistas catalanes. El Gobierno justificó aquellos indultos con unos expedientes que no ha querido hacer públicos pero que hemos conocido y que son literalmente bochornosos, que hacían alusión a los artículos de ‘La Vanguardia’ y de ‘El País’ y a alguna encuesta organizada por la Generalidad, que decía que en el pueblo de Puigdemont todo el mundo estaba favor de los indultos.

Los indultos se basan, para justificarlos, en tres principios elementales: justicia, equidad y utilidad pública. En el informe preceptivo a los indultos el Tribunal Supremo dijo que la Justicia no se cumplía; segundo, la equidad no se ha cumplido por cuanto no han mostrado ningún tipo de arrepentimiento, no solo eso, en el propio juicio ya estaban diciendo que lo volverán a hacer. Y la utilidad pública, que es lo que esgrimirá el Gobierno, dirá sí pero ahora mismo no queman calles en Cataluña. La utilidad pública no era cierta, era utilidad personal de Sánchez, era una suerte de auto indulto. El indulto era útil para él porque de esa manera, en fin, se ganaba el apoyo de la gente de ERC, etc, etc… y de los demás, de los Bildu, también, por simpatía que le habían apoyado en la moción de censura y que ahora pasaban la factura.

Bueno, la primera vez, el primer round que los partidos políticos acudieron al Supremo, el Supremo rechazó ese recurso por falta, decía, de legitimación de los partidos para ir en contra de una decisión como esa del Gobierno. Ahora, con otra composición de la sala, sí que ha admitido a trámite ese recurso, es decir, que el Supremo va a entrar a fondo en la consideración de los mismos. Claro, entrar a fondo no quiere decir que vaya ahora mismo a revocar esos indultos. eso, en fin, consultados gente que sabe más que yo y que usted a no ser que usted sea un experto en estas cosas, te dicen que es muy difícil, o cuando menos difícil que lo haga, revocar los indultos. Pero es igual, de momento le crea el nerviosismo al Gobierno a ‘Indulteitor’, un nerviosismo, que por otra parte, lo tiene merecido.

Puede ser un argumento, desde luego uno más, en las elecciones andaluzas… Bueno, en fin. Y va a hacer o va a desatar, que efectivamente, el Gobierno de Sánchez vaya justificando por H, por B, por J o por V, aquella decisión que tomó en beneficio propio. Ayer, Isabel Rodríguez.

Eso que está reconociendo es que cedisteis a un chantaje habéis cedido a un chantaje, bueno lleváis cediendo chantajes toda la legislatura. Son indultos de utilidad personal de Sánchez, no de utilidad pública para España.