Herrera: “Si el Canal de Suez se ve colapsado, el comercio mundial se resiente y de qué manera”

Señoras, señores me alegro buenos días.

Una noticia de ámbito internacional que tiene trascendencia. Cojan un mapa si lo tienen a mano para ver el Mar Rojo el que separó Moisés para la huida de los judíos, por ahí pasa una gran parte del comercio mundial en barco y ahora mismo unos rebeldes de Yemen, financiados por Irán, están atacando determinados barcos con todo lo que da misiles drones o aviones.

Estados Unidos ha anunciado esta noche la creación de una coalición internacional de hasta 10 países, también España, para proteger a estos barcos.

Si ese lugar, el Canal de Suez -que evita tener que dar la vuelta por el cabo de Buena Esperanza de África o dar la vuelta por el Ártico-, si efectivamente se ve colapsado o se ve interrumpido el comercio mundial se resiente y de qué manera.

Reforma del subsidio de desempleo

Hoy se reúne el Consejo de Ministros pero no sabemos a esta hora si se va a aprobar la reforma del subsidio de desempleo o el nuevo decreto sobre las medidas anticrisis porque durante esta noche Economía y Empleo han estado discutiendo bastante.

Estamos tan entretenidos con los socios del gobierno que no prestamos atención a lo disfuncional del propio gobierno. Calviño pretende sacar adelante el último paquete de fondos europeos y necesita aprobar una reforma del subsidio de desempleo. Ese proyecto contaba con el aval de Bruselas, endurecía el sistema de una manera que se podía perder el subsidio si se rechazaban dos empleos y Yolanda Díaz ha puesto el grito en el cielo. No solo no quiere controlar el subsidio o endurecer las condiciones, sino ampliarlas y dar más dinero. Cada uno según lo suyo.

Y también hay discrepancias sobre los impuestos especiales a bancos y empresas energéticas, impuestos arbitrarios, confiscatorios tanto que algunas energéticas han amenazado con llevarse las inversiones a otros países Repsol por ejemplo. Y las amenazas surtieron efecto y corrigieron el tiro. Teresa Rivera admitió la desaparición del impuesto extraordinario de las eléctricas y Calviño también se abrió a eliminar el de la banca, pero con Yolanda hemos topado.

Yolanda dice oiga que el acuerdo que he firmado con Sánchez señala el compromiso de mantener los dos impuestos. Y también se opone a la eliminación de parte de las ayudas para las familias, para hacer frente a la inflación. Casi todos podemos intuir cual va a ser el resultado de esta pugna. Yolanda Díaz ganará el pulso a Calviño porque es lo que pasa con los gobiernos social- comunistas, como este que dispara el gasto público, la deuda, los impuestos, hunden la competitividad del país...

Ayer el Instituto de Estudios Económicos dio a conocer el informe de coyuntura de la economía española. Pide medidas de apoyo para que las empresas puedan incrementar el dinero que dedican a la inversión, mejorar la productividad. Esto ocurre mientras buena parte de la élite empresarial le ríe las gracias a Pedro Sánchez.

Y otra parte del empresariado, no tan de élite, espera convertirse en élite haciendo favores al gobierno y ayudando al asalto político de las grandes empresas y así no vamos a ninguna parte.

En cuanto al debate de la amnistía. La decisión de la Comisión de Venecia, dependiente del Consejo de Europa, es aceptar la petición del Senado para elaborar un dictamen sobre la amnistía, no vincula pero es importante, porque es el referente fundamental de la Comisión Europea para establecer posiciones sobre el estado de derecho.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ya dijo esa misma comisión que aquello del 1 de octubre -algaradas callejeras- no había sido en modo alguno un referéndum.

Y hoy tampoco verán al ministro de Justicia y al presidente del Supremo. La reunión la suspendió el presidente del Supremoa raíz de los ataques contra los jueces de la portavoz de Junts, de la que Bolaños no dijo ni pío. Y ayer el partido de Puigdemont insistió en esos ataques.

Amenazó a los jueces con consecuencias penales si no acuden ante las Comisiones Parlamentarias. Acusando de desobediencia los que han sido más desobedientes con todas las sentencias y con todas las decisiones de los tribunales. Es el mundo al revés.

¿Y ha dicho algo Gracita Bolaños? no bueno pues que intentando apagar los incendios. Ayer aseguraba que defenderá siempre la independencia.

Si defendieras la independencia de la justicia, no habrías votado a favor de las comisiones de lawfare, no toméis a la gente por tonta. El estilo de Bolaños, es sibilino, hipócrita y el de Óscar Puente es zafio y desafiante. Es un chulo de barra de bar, es el ministro del desastre de los trenes, que debería estar encerrado hasta que arreglar un poco los problemas de los usuarios de Renfe y de Adif, pero está en la tarea de blanquear a Bildu.

Algunos dirigentes de Bildu fueron asesinos como Kubati, otros ordenaron asesinatos, como David Pla, otros señalaban a las víctimas como Mertxe Aizpurua.