Herrera: “En la cabeza de Pedro Sánchez se acaricia la idea de un cambio de régimen”

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es 5 de julio, es lunes, son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias y vaya la semanita… bueno, las dos semanitas que hemos pasado. Dos semanitas me han pillado caminando por el norte de España, singularmente llegando Galicia, la prodigiosa Galicia del Camino, a través de las cuales he escuchado tantas tonterías y he leído alguna que otra, que bueno para deshacer cualquier tipo de entuertos aquí viene uno dispuesto a contarle todas las cosas que pasan.





AUMENTAN LOS CONTAGIOS





Tienen que ver muchas con lacovid y con este repunte de rebrote de incidencia que estamos viviendo, que tiene una particularidad que es una incidencia efectivamente que esta ya ha vuelto a estar en la media por encima de 150 puntos, pero que se debe a contagios entre la población no vacunada que es la población joven, población que resulta en la mayoría de los casos asintomáticas, es decir, no desarrollan la enfermedad -no confundamos contagio con enfermedad-, pero sí son transmisores y aquellos que no estén vacunados pueden ser víctimas de un contagio. Este rebrote particular se produce en personas que normalmente no precisan atención hospitalaria, sí se nota en los centros de salud, la atención primaria, pues tengo tos y he venido a ver qué pasa, tengo no tengo, me he contagiado, no me he contagiado… Esto, ya les digo, tiene su particularidad va a haber que, seguramente, tomar algún tipo de medidas pero no estamos ante un rebrote de una ola con las mismas consecuencias que ocurrió el año pasado un poco después de estas fechas en las que nos encontramos.









LA VERDAD DE LOS INDULTOS





Lo que pasa es que ha sido una semana en la que la opinión pública ha detenido muy mucho su vista en las decisiones que ha tomado el gobierno de Pedro Sánchez y fundamentalmente en torno a una palabra clave que no es el final de las cosas sino que es el inicio de otras muchas, que es la palabraindulto. Miren, en torno a los indultos se han destapado varios debates, seguramente menos el legítimo, menos el más interesante. El indulto que es una prerrogativa legal del Gobierno y que además pone en marcha todas las semanas a diferentes personas tiene unas características muy concretas, que en este caso, se han saltado pero sobradamente con pértiga por la conveniencia política de un personaje, que es Pedro Sánchez. Porque el debate de los indultos si se afronta diciendo señores vamos a intentar a través de esta medida reproducir políticamente una situación que tiene estas características y en la que la postura del Gobierno es clara e inequívoca y en la que además la otra parte ha dado muestras de acercarse al centro del tablero para poner en marcha cueros, pero es que ninguna de esas cosas se ha producido. Es, eso sí, una medida en la que el Gobierno ha conseguido sumar a no pocos agradadores, aquellos que a lo mejor siempre esperan algún detalle, cuando menos de no beligerancia por parte del Gobierno, y como bueno esto de los indultos es gratis y decir que humanamente es comprensible y que el perdón y el reencuentro y todo el cuento este que ha puesto en marcha la factoría de fantasiosos de la Moncloa ha hecho pues que el Ibex35 está entusiasmado, que los empresarios de Cataluña que esos han patrocinado además toda la puesta en marcha de esa opereta bufa que ha sido el referéndum y demás cosas. La CEOE que luego tira hacia atrás pero no deja de tirar hacia delante y la Conferencia Episcopal, ¿qué más puede querer un Gobierno? Bueno, que sepan todos esos de la lista que luego el Gobierno estas cosas las olvidas y lo que tenga que hacer en contra de los intereses de esos grupos lo seguirá haciendo.

Y algunos dicen ¿no tendrá usted Herrera valor de hablar o subrayar o valorar la decisión que tomó la Conferencia Episcopal? Sí, claro que sí. Lo mismo que les digo a ustedes se lo he dicho antes a la Conferencia Episcopal que es la propietaria de esta antena que no es mía, yo hablo en esta antena pero la antena no es mí. Con lo cual este tipo de problemas se solventan en interiores. Pero sí que es verdad que debo transmitirles exactamente lo mismo que les transmití. Creo que ha habido buena voluntad pero defecto de enfoque, es claro que la Iglesia ha de hablar de perdón y de diálogo y de encuentro y la doctrina cristiana efectivamente contempla el perdón y sí… ¿cómo va decir lo contrario? Pero a mi manera de ver eso adolece esa postura de dos cosas: una, que efectivamente la doctrina católica habla del perdón pero también habla de arrepentimiento, que ahí no se ha visto en ninguna parte, antes al contrario Bueno, propósito de enmienda ni les cuento. Y segundo, que este no es un asunto entre dos posturas enfrentadas, es decir, no es una pugna política entre dos legitimidades que han llevado hasta el límite el roce de tal manera que… no, no, no. Esto es el enfrentamiento entre unos delincuentes y la ley y, entre unos delincuentes y la ley considero que nadie puede ser equidistante. Delincuentes con consecuencias que iremos conociendo a medida que pase el tiempo, porque lo próximo es que cuando lo intenten no van a estar solos porque van a tener al lado a un Gobierno que va a colaborar.

Y miren, el futuro de España no lo pueden dictar separatistas catalanes, que ni siquiera son todos los catalanes, eso sí que se van a llevar mucho dinero y las regadías en financiación y otras demás circunstancias para que todo quede pagado serán cuantiosas y veremos cómo reaccionan, incluidos los seres mitológicos esos llamados barones socialistas, después cuando vean el balance de las cuentas. Miren, todo eso no es solo para mantenerse, para que este embustero que está en la Moncloa se mantenga en el poder y no abracen ustedes la idea de que cualquier día se van a enfadar esta gente de Esquerra y lo van a dejar tirado no, porque esta gente de Esquerra no va a encontrar otra oportunidad de tener a un individuo como este en La Moncloa, que ya se cuidarán muy mucho de tomar. El problema no está en que esto sea solo porque Pedro Sánchez siga ahí, el problema está en que en la cabeza de Pedro Sánchez se acaricia la idea de un cambio de régimen, ahora se acaricia la idea de aceptar un referéndum que ya veremos si es consultivo o no es consultivo. Claro que lo va a aceptar, de la misma manera que aceptará nuevas facturas como será la vuelta de los fugados a los que la literatura oficial empezará a llamar exiliados pasado mañana. Es decir, no se engañan con que esto sea solo una maniobra de permanencia al poder, es otro tipo de plan y ustedes dirán no sea agorero porque en cualquier momento el Tribunal Constitucional pondrá pies en pared para que nada que se produzca pueda alterar lo que los españoles nos hemos dado a nosotros mismos, error. Tardarán poco en controlar el Constitucional, cambiar al que tenga que poner y poner a los pastueños que hagan lo que diga. De la misma manera que lo van a intentar con el Tribunal de Cuentas para que no se les exija ni un duro a todos estos malversadores. Por cierto, condenados por malversación en España que hay alguno, los de la Gürtel por ejemplo, ¿van a pedir el indulto mañana? Les aconsejo que lo haga, a ser posible redacten la carta en catalán, que quién sabe igual tiene sus efectos.

