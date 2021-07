Illa califica a Aragonès como "el presidente del monólogo"

El líder del PSC, Salvador Illa, ha reclamado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que convoque la mesa de diálogo en Cataluña y deje de ser "el presidente del monólogo", tras recordar que el Gobierno español "se ha movido" con la concesión de los indultos.



Illa ha hecho esta petición este domingo en declaraciones a los medios de comunicación en Castelldefels, tras visitar las instalaciones de la zona de playa junto a la alcaldesa de esta localidad, Maria Miranda, y miembros de su gobierno.



Salvador Illa ha reiterado su reclamación a Aragonés para que convoque la mesa de diálogo en Cataluña y ha asegurado no entender por qué todavía no la ha convocado, además de recordar que el expresident Quim Torra sí que convocó este órgano.



"El president Aragonès se convertirá, se está convirtiendo, quizás ya se ha convertido, en el presidente del monólogo y quisieramos que fuera el del diálogo", ha reclamado.



Sobre la reclamación de Aragonés para que en una eventual consulta a los catalanes se pregunte por la independencia, para no excluir a una parte de la ciudadanía, el líder del PSC ha reiterado que a él le gustaría hablar de estas cosas en una mesa de diálogo.



"Aquí se ha movido el Gobierno de España y hay inmovilismo en el gobierno catalán", ha añadido en alusión a la concesión de indultos a los líderes independentistas que han podido salir de prisión.



El líder del PSC ve con buenos ojos la decisión de Aragonés de desvincular los votos que pueda dar ERC a los Presupuestos Generales del Estado de 2022 de la mesa de negociación para abordar el conflicto catalán.



"En política -ha señalado-, siempre es sensato hacer los debates en el contexto en que se tienen que producir, hay que pensar unos presupuestos que ayuden a reactivar la economía, me parece acertado, yo mismo me ofrecí a colaborar a aprobar (en Cataluña) los presupuestos de este año".



Sobre el boicot ayer en Madrid al PSOE en el transcurso de una manifestación a favor de los colectivos LGTBI, ha comentado: "No me gustan los boicots, todos nos tenemos que respetar y lamento este incidente".



Salvador Illa ha comentado también su participación ayer en el comité federal del PSOE, que convocó el 40 congreso para octubre en Valencia, del que dijo estar seguro que permitirá actualizar el proyecto socialista para los próximos años.



En el comité federal, Illa constató "el apoyo casi unánime del comité federal a las medidas de gracia del Gobierno de España", porque creen que contribuyen "a abrir un tiempo nuevo en Cataluña, un tiempo de tiempo de concordia, dialogo y fomento de la convivencia".