Herrera: "El Banco de España no se cree a Sánchez. La fiesta la realiza él, pero el dinero lo ponemos todos"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Aquí venimos contándoles las cosas desde las 6 de la mañana. Y mira, ya son las 8. Ya son las 7 en Canarias. Es 29 de enero del 2019. Aquí un oyente, aquí una borrasca. Se llama a Gabriel. Va a dejar lluvias en Galicia, oleaje en el Cantábrico, luego las lluvias van a ir bajando y así estamos en el día de hoy. En este día 29.

Fíjense, esta mañana recordábamos a las 6 que tal día como hoy, queridos niños, dimitió el presidente Adolfo Suárez en una emisión a través de radio y televisión. Fijaos porque parece que Adolfo Suárez, ahora con los años, que hizo una labor ímproba, una labor titánica, junto con el Rey como motor esencial, y junto con un arquitecto imprescindible que fue Torcuato Fernández-Miranda. La labor de la Transición parece que fuera haber estado muchos años al frente del Gobierno. Suárez estuvo una legislatura mal contada. Un poquito más si acaso de los 4 años, ganando dos elecciones, por cierto. Y dimitió y se fue. Y fíjense ustedes, la dimisión de Adolfo Suárez, el hombre que tuvo que arreglar la cañería sin cerrar el grifo, que eso es lo importante, porque el grifo tenía que estar abierto, ese hombre un buen día se marchó. Y a raíz de eso, queridos niños, ahí surgieron, han surgido durante mucho tiempo, muchas teorías.

Vamos a ver, el partido que sustentaba a Suárez, que era la UCD, estaba en una auténtica descomposición interna. Y así es muy difícil, además con enemigos dentro de tu propio partido, llevar adelante cualquier iniciativa. Tenías que negociar con 20 grupos dentro de tu grupo parlamentario. Además de que sentía, y tenía razones para sentirlo Adolfo Suárez, acoso por todas partes. Por todos los poderes fácticos si fuera necesario. Si él en algún momento sintió que había perdido la confianza del Rey presentó la dimisión. Circulan mil teorías y si dimitió porque previó el 23-F o porque realmente...

Miren, Suárez no era un hombre precisamente pusilánime, que se dejara presionar. Si él hubiera sabido, hubiera intuido, hubiera tenido alguna información acerca de lo que se preparaba con el 23-F, que fue el día que estaban nombrando, eligiendo al sucesor, a Leopoldo Calvo-Sotelo, Suárez no se hubiera ido. Pero es verdad que Suárez vivía con un notabilísimo cansancio. Es que el trabajo fue difícil, eh. Difícil. Muy difícil en aquellos tiempos.

Bueno, ¿yo qué les cuento de lo que pasa hoy, que ahí la huelga de taxistas en Madrid? Los taxistas de Madrid siguen en huelga por noveno día. Ahora recrudecen en su protesta con escraches contra el PP. Hoy van al sindicato UGT, luego, por supuesto, a la sede del PP en la calle Génova, luego una concentración en la Puerta del Sol y protestas contra el presidente de la Comunidad de Madrid, que no cede. No cede. No ha hecho como el Gobierno de la Generalidad de Cataluña que ha hecho un pastiche que ya veremos lo que le va a costar luego cuando los tribunales digan lo contrario. No cede y como les venimos diciendo esta mañana, no va a ceder porque es que Ángel Garrido no se presenta a las elecciones de mayo. Y, además, tiene trabajo. Que mañana sale de ahí es ingeniero. Tiene donde... No se preocupen. Cómo ganarse la vida. Y aguanta. Y no cede a amenazas y chantajes.

Miren, ¿saben ustedes cómo puede acabar este conflicto? Hay que fijarse en cómo ha acabado porque este conflicto no es el que se produce en España solamente. El transporte de viajeros es un sector que está en vías de transformación. Y este modelo, el actual va a ser revocado por la realidad que viene en 4 días. Y en algunos lugares esto ya se ha adelantado. En ciudades norteamericanas, por ejemplo, las VTC pagan unos céntimos de cada viaje por las licencias de taxi. Es un dinero que se ingresa para las licencias de taxi. Desde que eso se puso en marcha el problema en esas ciudades está más o menos resuelto. A lo mejor la solución tiene que venir por ahí. No tiene que venir impidiendo que el VTC recoja a un señor en un cuarto de hora o dos cuartos. Es que eso es una sublime tontería. Resistirse, además haciendo prisioneros a los ciudadanos, no parece la fórmula más inteligente. Este es un conflicto de fin de era, que es que es más de lo que parece. Y quemar neumáticos, romper cristales y acosar a los turistas y cortar las calles y luego, además, sacar ahí a líderes con discursos fáciles, eso no es, precisamente, la decisión más inteligente.

Ese discurso del pueblo somos nosotros y cómo es posible que un ministro gay, como dice un tal Tito Álvarez se llama o algo así, pueda reprimir al pueblo. Primero, el pueblo no eres tú. El pueblo también es el pueblo que no dejáis circular cuando cortáis las calles. Y eso de que por ser trabajador te puedes permitir ser un vándalo... ¿Y qué tendrá que ver el gusto sexual de cada cual para defender los derechos de la ciudadanía? Porque, desde luego, no están eligiendo al más listo para que le represente o para que sea portavoz de nada.

Luego ya lo del escrache al PP. Bueno, pues vayan al Ministerio de Fomento. Oiga, que ahí dicen que hay un ministro. En fin, yo no lo sé. Pero dicen que hay un ministro. Y haber si se quitan de en medio irresponsablemente como ha hecho. Y luego ya veremos si a este tal Tito Álvarez le vemos más veces en más conflictos, porque estos empiezan a hacer carreras, le cogen el gusto a ser portavoces de conflictos y tal y se creen salvadores de colectivos y todo eso.

Miren, Pedro Sánchez tiene... Que, por cierto, ahora está de viaje. Se va a México, a la república, no sé dónde se va. Bueno, se va. Se va en avión que, por cierto, dejando que su portavoz adjunta en el Grupo Socialista del Congreso, que se llama Sofía Hernanz, que si basta ver a la portavoz titular, que es Adriana Lastra, uno lógicamente piensa cómo será la adjunta. Cómo será la segunda. Pues la portavoz adjunta ha dicho que cuando va Pedro Sánchez en el avión, va igual que cuando iba Mariano Rajoy pero sin el avituallamiento extra de whisky. Es lo que les quedaba ya por llamar a Mariano Rajoy, borracho. Es lo que les quedaba. Empezó Pedro Sánchez con lo de indecente en aquel debate y a partir de ahí ya borracho. Vean ustedes la calidad de la sujeta que tiene el Partido Socialista como portavoz adjunta en el grupo del Congreso. ¡Vaya tipa! ¡Vaya tipa!

Bueno, pues Pedro Sánchez tiene un motivo para preocuparse, además de lo de Venezuela, que son los Presupuestos y lo que dice el Banco de España. Es que ha salido el Banco de España, bueno, también salió antes Bruselas y el Fondo Monetario y la OCDE y la Asociación de Vecino, ¿verdad?, de Villarico, que no se cree la previsión de ingresos. Dice que no va a cumplir con el objetivo de déficit porque los ingresos que dice que va a tener no los va a tener. Pero el gasto que dice que va a tener, sí que lo va a hacer. Y eso, ya saben ustedes qué significa: endeudarse. En fin, deber dinero. Deber dinero que luego pagamos todos. La fiesta la realiza él, pero el dinero lo ponemos los demás.

Y en Venezuela última hora. Los Estados Unidos han dicho que el dinero de la compañía estatal de Petróleos de Venezuela, que haya tiene, no es para Maduro sino para Guaidó. Para la administración de Guaidó cuando esté en el ejercicio del poder tendrá acceso a ese dinero. Mientras tanto, pues aquí pasan los días, van pasando los días porque el domingo vence el plazo de 8 para que se convoquen elecciones que le han dado a Maduro. Y Maduro, por supuesto, no hace ni puñetero caso, claro. Eso sí, tiene 8 días para destruir papeles, vender el oro, entenderse con los rusos, los chinos y con el amigo en ”Endrogan”, que es cómo le llama el turco, y vaya usted a saber qué estarán haciendo.