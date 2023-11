Herrera: “Kissinger apoyó antes morir Franco los primeros movimientos para propiciar una transición"

Audio

Señoras, señores me alegro, buenos días

Es 30 de noviembre, felizmente llueve en buena parte del país.

En primer lugar Carlos Herrera se ha referido a los datos de la tercera ola del EGM 2023: 'Carlos Herrera cierra el año con un dato histórico de audiencia y Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE continúan líderes de la radio deportiva'.

La tregua en Gaza no empieza bien

La noticia esta mañana es que la ampliación de la tregua de Oriente Medio que iba a durar un día más, no ha empezado bien. Un ataque terrorista palestino en Jerusalén que ha dejado por el momento una joven de 24 años fallecida y 8 heridos, cinco de ellos en estado grave. Un incidente que se ha producido cerca de una estación de trenes y autobuses cuando al menos dos asaltantes han abierto fuego cerca de una parada de autobuses a la entrada de la ciudad. Los dos atacantes han sido abatidos por la policía israelí.

Muere Kissinger

Hay nombres propios hay lugares propios y desde luego un nombre propio es el de Kissinger. Ha muerto, eso a lo mejor se supone una sorpresa para mucha gente que no sabía que todavía vivía. No solo vivía el que fue secretario de Estado norteamericano, un protagonista del siglo XXI indudable, sino que además tenía una lucidez mental absolutamente envidiable. Ha muerto a los 100 años. Luego si quieren recordamos qué ha significado Kissinger para el mundo, que es mucho y también para España, porque ya apoyó -antes de la muerte de Franco- los primeros movimientos para propiciar una transición democrática.

Nosotros no tenemos a Kissinger pero tenemos a Francina Armengol, que es un filón inagotable de inspiración para cualquier persona dedicada a analizar la actualidad política. Es una apuesta segura porque con ella el escándalo está garantizado. Ella misma es un canto a la degradación de las instituciones, la marca hasta donde ha llegado la marea de cochambre política de España, la protagoniza la presidenta del Congreso que ayer volvió a destacar por estar completamente fuera de lugar, sin la más remota idea de qué consiste una responsabilidad institucional como esa, la neutralidad exigible.

En la apertura solemne de la legislatura se plantó con un discurso ramplón deslabazado como es ella, mal leído para ejercer torpemente de cheerleader socialista, agitando como pompones todos los mantras demagógicos de este gobierno, la legitimidad de su mayoría, la crispación de la oposición que pone en peligro el régimen democrático... no le faltó ningún charco.

Se ganó a pulso ser la primera presidenta que no se merece el aplauso unánime de la Cámara. Si tú hablas para la mitad de la Cámara lo normal es que solo te aplauda la mitad de la Cámara. Ella está ahí para estar al servicio de la mayoría y nada más.

Llegó el momento del Rey, que nos devolvió la certeza de que al menos hay alguien a la altura del país desarrollado que se supone que somos. Discurso coherente bien escrito bien leído y con la postura seria que exige el momento de preocupación grave que pasamos.

No ha dicho nada el Rey que no haya dicho otras veces, respetar la Constitución, pacto del 78, hay que mirar al futuro...

¿Hay algo de revolucionario en las palabras del Rey?

No, lo revolucionario es el contexto. Como es habitual la mayoría de los socios de Sánchez no asistieron a la sesión de ayer. Además emitieron previamente su revuelo político habitual contra la Institución, con lo que pretenden desairar al monarca.

Es cierto que la democracia ampara hasta a los impresentables, lo que no es normal es que los impresentables sean quienes deciden el gobierno de la mayoría.

Lo que no es normal es que todo lo de ayer fuera un acto triste, porque el auténtico árbitro de la legislatura es Puigdemont, un fugado de la justicia, que ayer se encargó de demostrar lo que es, amenazó a Sánchez con votar en contra de sus presupuestos si no cumple sus pactos.

En Ginebra el PSOE y Junts van a negociar el desarrollo de los acuerdos políticos con un mediador o varios mediadores internacionales y el Congreso de los Diputados está solo para certificarlos. Es decir, las discusiones y las negociaciones políticas que importan de verdad se van a celebrar fuera de la Cámara y fuera de España. Jamás creí que iba a dar una noticia así o iba a comentar algo así en la historia de mi- nuestro país.

No sabemos quién negocia, qué se negocia, quién verifica lo que se acuerde, no sabemos nada. Lo único que sabemos es que la mayoría parlamentaria se viene a firmar lo que le pongan por delante los negociadores de Ginebra o sea, un papelón que intentará ocultar a base de sectarismo, insulto a la oposición, pero que pesará como una losa en la historia de PSOE, de la que no se va a poder liberar jamás. Yaún veremos cosas peores.