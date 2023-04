Señoras, señores, me alegro, buenos días...

Carlos Herrera ha dado hoy los buenos días desde el parque Puy du Fou“ "una experiencia inmersiva en la historia de España que te deja perplejo”, ha comenzado su monólogo de las 8.

Una mañana la de este viernes que "trae muchas cosas, la fundamental Ferrovial, pero también Doñana".

Además ha destacado Herrera "Yolanda Díaz ha dicho que los hombres de izquierda son un peñazo ¿Es una nueva crisis de Gobierno? ¿Es una forma de marcar distancia con el presidente del Gobierno? ¿Agresiva estrategia para conseguir votos del hombre de derecha? ¿Qué tenemos que decir la respecto votantes declarados del partido comunista de los pueblos de España?, Yolanda nos ha dejado desolados".

FERROVIAL

Sobre Ferrovial Carlos Herrera ha destacado que ayer sus accionistas "demostraron que no ha hecho ningún tipo de mella el sinfín de acusaciones del Gobierno, porque son muy profesionales". "Las amenazas les afecta muy poco. El Gobierno deliberadamente buscó el choque para evitar la propuesta de absorción inversa que hace que la filial de Holanda compre la matriz española aunque se mantenga en España el ejercicio habitual de la compañía, incluido el pago de impuestos".

"El Gobierno ha perdido y con estrépito", ha reconocido el comunicador, "porque el 93% del accionariado se ha mostrado a favor del cambio de sede. Se ha quedado el Gobierno como un grupo de presión con tácticas mafiosas, lo que no es un mensaje optimista para empresas que sopesen instalarse aquí". "Nadie va a querer entrar si primero usted no deja salir", ha añadido.

Reconoce Herrera que "es una buena noticia que las maneras autoritarias y la campaña de descrédito desde el Gobierno contra la empresa hayan fracasado, porque en una sociedad moderna los gobiernos no se pueden inmiscuir en la libertad de empresa. Los gobiernos pueden influir pero no actuar como si todo el país fuera su cortijo. Es la diferencia entre sociedad abierta, donde se respetan las libertades y una satrapía bananera".

"Ha escocido tanto el bofetón que hasta 5 ministros han salido a la palestra con el asunto". Es el caso de Ione Belarra que "ha amenazado con represalias, lo típico de un gobierno intervencionista, que pidió al Gobierno ser más contundente. Ione te digo, Gobierno de España eres tú, algo que causa una perplejidad y si estás en desacuerdo te puedes ir, pero no tomes a la gente por tonta".

¿Qué deja el asunto de Ferrovial para el futuro? "Queda la duda de si van a intentar cumplir sus amenazas y ejercerán desde le poder algún tipo de represalia contra la empresa".

Por eso, advierte Carlos Herrera "en vez de patalear y amenazar el Gobierno, debería pensar qué tiene Holanda para ser tan atractiva y tratar de hacer lo mismo y si España sale perjudicada por este episodio, no es por la marcha de la sede social de Ferrovial sino por la reacción tormentosa de un gobierno con el berrinche incluido, de ese macarra de la política que se llama Sánchez".

DOÑANA

Derrotado en este asunto, señala el comunicador "Sánchez, que disfruta como todos los populistas en la confrontación, se ha buscado nuevo enemigo". "Ahora ha ordenado el zafarrancho de combate con la Junta de Andalucía por la ley de regadíos que prentende aprobar Juanma Moreno y ha dicho que 'Doñana no se toca' . Y efectivamente no se ha tocado en estos años . Hasta 10 obras se comprometió a hacer el Gobierno de Sánchez en 2018 y no ha hecho ninguna, ahora llega la sequía y nos lamentamos por lo que no se ha hecho".

"Tampoco se hizo nada en esos años por regularizar exploraciones familiares que se quedaron el limbo en los pueblos de alrededor sin estar reguladas, fundamentalmente de fresa y que ahora pretende legalizar de forma ordenada el gobierno andaluz. Hasta 30000 empleos dependen en la provincia de Huelva de ese sector".

"El Gobierno ha ignorado el llamamiento de la Junta para solucionar el problema y no ha hecho nada. Por eso Bruselas ha llamado la atencion a España antes de que el parlamento andaluz aprobara esta ley".

LEY DEL 'SÍ ES SÍ'

Por último, sobre la ley del 'sí es si, advierte Herrera "sigue facilitando la salida de violadores y pederastas, rebajando condenas. Se han cumplido bastante meses sin que este Gobierno haya sido capaz de poner fin a este despropósito diario".

