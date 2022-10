Herrera: “Usted con sus impuestos va pagarle a Sánchez la campaña electoral más cara de la historia”

Audio

Señores, señoras ¡buenos días!

Ya es 7 de octubre de 2022 hay una cosa de la que quiere el gobierno que hablemos para que no lo hagamos de otra y otras que son ciertamente muy importantes y a las que le vamos dedicar el grueso de esta prédica informativa..

Ustedes han perdido el 11 % de lo que ganaban y de lo que tuvieran ahorrado en los últimos meses. El IPC va a haber que rebautizarlo como el índice de la pobreza ciudadana para no liarnos con toda la verborrea técnica, los trucos contables y estos eufemismos que se gasta el Gobierno poseído por el fantasma de Tezanos para ver si maquilla el desastre. Se lo reteiteraré las veces que haga falta, todos hemos perdido al menos un 11% de lo que tuviéramos con un gobierno que a la vez va a sacar gracias a esos 32 mil millones de euros extra por la inflación, unos Presupuestos expansivos que más parecen una campaña electoral.

EL GOBIERNO MÁS RICO

Osea todos más pobres y el gobierno más rico para que Pedro Sánchez se ponga el disfraz de Mister Marshall y se lie a repartir paguitas.

Todo el mundo con dos neuronas le ha dicho al Gobierno que en ese escenario, aumentar el gasto público con unas previsiones de crecimiento falsas y unos ingresos inviables e injustos, es una locura. Se lo ha dicho la ODCE, de Fondo Monetario Internacional, Funcas, el Banco de España, el Banco Central y ayer también se lo dijo el BBVA, que rebajó la previsión de crecimiento al 1%, ni siquiera el 1,4 que decía el Banco de España.

Todo el mundo y todo el mundo hablando de estas cosas menos azúcar Montero, la ministra de Hacienda que contesta a todas esas previsiones técnicas, estadísticas, contables hablando de juanolas. Es como ver que se está hundiendo el Titanic y salir al rescate del iceberg.

Y les doy otro dato oculto en la contabilidad nacional para ver si está mal la cosa. La semana pasada el Instituto Nacional de Estadística publicaba el índice de cifra de negocios empresarial, que es la síntesis de los índices de de cifras de negocios en la industria, los indicadores de actividad del sector de sevicios y los índices de comercio al por menor. Buenos pues ese índice ha caído un 3,5% en verano, en pleno pico de consumo y contratación. Y pueden suponer lo que eso significa; menos PIB, más deuda, menos empleo, más paro, menos consumo, más cierres.

Y para tapar que el gobierno se ha subido el sueldo un 4%, -más que a los funcionarios, más desde luego de lo que se lo van a subir a usted-. ¿que ha hecho sanchez y los mama chico me toca cada vez mas? Pues terminar de aprobar la ley trans, la animalista y la de la libertad sexual.

Ahora en España va a estar más protegido un hámster que un feto y si el feto acaba creciendo Irene Montero, le va a educar en los colegios diciendo que puede ser hombre, mujer, hámster o lo que le apetezca siempre y cuando les vote a ellos. Ya puestos, queridos niños elegid hámster porque vais a tener más derechos que un humano con esta tropa.

FRANCOMODÍN

También ha anunciado otro 'francomodín' que es la exhumación de Queipo de Llano y de Primo de Ribera del Valle de los Caídos a ver su así distrae al personal con otro capítulo del partido de vuelta de la Guerra Civil y además movilizar a la Fiscalía General de Ferrazpara ver si los zánganos de un Colegio Mayor cometieron delito de odio, a ver si son la nueva manada, un grupúsculo de las SS o de la Falange.

Son idiotas, que estaban haciendo el idiota con sus amigas del Colegio Mayor de enfrente que dejaron claro que era una broma entre ellos, de mal gusto, pero broma entre ellos.

NO PIQUEMOS EL ANZUELO

Esto no es como las agresiones a menores en Valencia y en Baleares, ni como las agresiones sexuales del marido de Mónica Oltra, no como el martirio de la mujeres de Irán. Aquí para ellas no hay el 'hermana yo sí te creo'. No piquemos en el anzuelo que ahora es lo que quiere esta misma Fiscalía que no se preocupa lo más mínimo cuando a jóvenes universitarios en la Universidad Autónoma de Barcelona les agreden por tener un tenderete donde piden un tanto por ciento de edcacion en castellano, les agreden físicamente, por supuesto les insultan y ahí la Fiscalía ... 'oiga señor Fiscal, toc, toc, ¿está usted despierto?' Eso a ustedes no les preocupa nada … ni al Defensor del Pueblo...

Miren, hemos visto ya demasiadas balas de fogueo, los bulos del culo, las navajitas 'plateas', las exhumaciones antifranquistas. Este verano parecía que todo el munod iba pinchando en las discotecas a las jóvenes y luego no ese ha encontrado ninguna con ninguna sustancia.

Ante la sucesión de calamidades el Gobierno se gasta lo que no tiene, en lo que no debe



Ahora toca el Colegio Mayor y mañana se inventarán otra milonga. Pero lo importante, es que ante la sucesión de calamidades, el Gobierno se gasta lo que no tiene, en lo que no debe.Se gasta lo que le quita de más a todos, en darle a unos pocos una paga para imponer una especie de nuevo PER nacional. Y se gasta lo que confisca en subirse el sueldo, el 4% se han subido estos tíos y tías. En mantener 22 ministerios, el Falcon, el puma, todo lo que cueste mucho. Y mientras tanto el sobreprecio de la comida llega ya al 15% real., el paro sube hasta en septiembre, las quiebras y los concursos de acreedores se han disparado un 25% en 6 meses y la deuda pública ha llegado al 1.5 billones, pese a los ingresos extra del Gobierno por la inflación y los fondos europeos.

Miren, el Colegio Mayor que debe de preocuparnos no es este de Madrid donde hacen el tonto los albóndigas en remojo. No, el peligroso es el parvulario del gobierno porque estos niños gritan más, rompen mas cosa, tienen el BOE para decidir sobre todo y cada vez que deciden algo sube el pan y bajan las esperanzas.

El Colegio Mayor que debe de preocuparnos no es el Madrid, es el parvulario del Gobierno

El Gobierno, le recuerdo, se ha subido el sueldo a sí mismo un 4 %, que es medio punto más de lo que le sube el sueldo a los funcionarios y a los diputados y probablemente mucho más de lo que le va a subir el sueldo la mayoría de españoles el año que viene, mientras le congela el presupuesto de la Casa Real.

TRATO PREFERENTE A CATALUÑA

Y el reparto territorial del dinero -¡oh sorpresa!- vuelve a lucir el trato preferente a Cataluña incluso antes de que empiece el trapicheo, la negociación, el mercado Persa de la negociación parlamentaria. Cataluña se va a llevar 2500 millones, casi el doble de lo que se lleva Madrid,5 veces más que Extremadura o Aragón, que es un estupendo regalo que le hace Sánchez a sus barones regionales para enfrentarse a las elecciones de mayo.

El reparto de las partidas presupuestarias que conocimos ayer no ha hecho mas que confirmar la primera valoración que se ha hecho de los presupuestos: usted con sus impuestos va pagarle a Pedro Sánchez la campaña electoral más cara de la historia.