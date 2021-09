Herrera: "Parot, asesino de 40 personas, va a ser homenajeado. ¿Eso no es delito de odio?"

Audio

"Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!:

¿Cómo les va la mañana? Esta mañana del 8 de septiembre, es un día de miércoles, hoy se esperan más nubes en el oeste de la Península, lluvias de nuevo en Galicia, luego se extienden ya sabes, la costumbre a Asturias, Cantabria, el norte de Castilla y León y el resto del país tranquilidad. Quizá algo más fresco a partir de hoy. Luego llega San Miguel ya saben ustedes, el veranillo San Miguel, inevitable donde pega un último apretón ya metidos de hoz y coz en el otoño. Y a partir de San Miguel a lo que venga. Lo que venga pues será lo de todos los años, claro que como venga un Filomena, como venga un un ataque de frío de esos de los de frío de antes, ya se sabe de cuando hacía frío, la gente mayor dice que el frío que hace ahora no tiene nada que ver con el de antes, que antes hacían mucho más frío, seguramente había menos grados, pero también había menos estructura en las casas, las formas de calefacción eran diferentes, más rudimentaria, pues bueno, pues como venga una cosa de frío gorda y haya que poner resistencias, calentadores y aires acondicionados en caliente, lo vamos a notar porque la luz vuelve a estar en 135.65 euros, el año pasado estaba en 46 euros este mismo día.

O sea que vamos a ver ahora que va hacer el Gobierno, ¿alguna revisión integral de la fiscalidad del recibo de la luz? Hombre, vamos a ver, la rebaja parcial del IVA, el ponerlo durante algunos meses al 10% del lugar del 21%, que a la hora de la hora de la factura alivia un poco, pero no mucho. Eso significa que Hacienda tiene que renunciar al ingreso de 857 millones de euros. Lo de la luz no es un problema que lo puedas ir metiendo debajo de la alfombra o ir aplazándolo como las pensiones. No, no, no. Estos están teniendo un cursillo acelerado de el dinero no es infinito y ojo si lo quitas de aquí, luego te hace falta allí, con lo cual, a ver, a ver por dónde salen y a ver que se inventan.

El CGPJ: Sánchez pretende un trágala

Yo sé que está usted un poco harto, harta, de que le cuente las cosas de la renovación del poder judicial. Usted dirá tengo que coger el autobús y mi problema es otro que la renovación del poder judicial.

No, no. Miren la falta de renovación del poder judicial significa que hay muchos nombramientos que no se pueden realizar, que no se pueden realizar. Cuando eso pasa, cuando no hay actividad en determinados lugares, pues amigos míos, a lo mejor un tema que tenga usted pendiente se queda en lo que se queda, en nada. El poder judicial, el Consejo no es un órgano judicial, el poder judicial nos juzga, no dicta sentencias, pero es el órgano de gobierno de los jueces para cuestiones sensibles que no deben estar en manos del Ministerio de Justicia, por ejemplo: nombramientos, sanciones, ascensos... Hay otros países donde eso mismo lo asuem el Ministerio de Justicia, pero el debate no es quién elige a los jueces, los jueces que van a juzgar, sino quién elige a los doce vocales del Consejo que tienen que ser necesariamente jueces y magistrados -los otros 8 son juristas de reconocida competencia que los elige el Congreso y Senado-. El debate es si los vocales jueces son elegidos entre jueces y por jueces o son elegidos por las Cortes. El riesgo que se pretende evitar es la politización, pero también el corporativismo. Este asunto luego incide en usted más de lo que parece y, ya le digo, que no hay ninguna novedad.

Las palabras de Lesmes sirvieron para agitar un poco las aguas, como se dice en los cuarteles: agitar el saco de los ratones, pero para poco más porque la realidad es que el que resulta presidente del Gobierno no tiene ningún interés en pactar nada.

Porque cuando tú quieres pactar, tú tienes la obligación como presidente del Gobierno de levantar el teléfono e intentar buscar un acuerdo. Lo que quiere imponer es un trágala, un trágala para el control de la Justicia y esa es la parálisis que está ahora mismo provocando esta situación. Y a partir de ahí, todo lo que ustedes quieran.

Delitos de oido que Sánchez quiere convertir en un espectáculo político

Vamos a ver, otro de los asuntos en el día de hoy y uno de ellos viene a cuenta de los delitos de odio. Los delitos de odio que los estamos viendo todos los días en España. Sánchez ha convocado para este viernes, de urgencia, la Comisión de seguimiento del Plan de Lucha contra los Delitos de Odio, la verdad que lo ha convocado con una excusa que es muy difícil de rebatir: la repugnante, la bárbara agresión homófoba de ocho cobardes, de ocho salvajes a un chaval en Madrid.

Le atacarón con un arma blanca cuando el chaval llegaba a su casa, le pegaron y luego con un cúter le graban palabra maricón en el culo. Hay varias incógnitas, ¿se conocían antes?, ¿había mediado algún tipo de conversación entre ellos?, ¿algún tipo de contacto?, ¿lo identificaron porque sí, esos otros como sabían que este muchacho era o dejaba de ser? La Policía lo está investigando.

Nadie ha dejado de condenar está salvajada, nadie, tampoco Vox, ni Santiago Abascal al que siempre se le carga la vitola de homófobo, de machista, de franquista, de nazi, bueno de todo eso y que ha dicho que todo peso de la ley caiga sobre ellos, que se pudran en la cárcel ha dicho Abalcal. Bueno, pues pese a eso, ni Sánchez, ni la izquierda se resisten a hacer de esto un espectáculo político. Unos acusan a la derecha de provocar estos ataques y él, Sánchez se presenta como el hombre que los va a remediar.

Ya tenemos el kit completo para la nueva performance: Sánchez ecologista, sostenible, igualitario, antifranquista, gay friendly y miren, pese a este numerito, me parece muy bien que en este país lancemos el mensaje de que no pasamos ni una alos violentos, a este tipo de tíos, mierdas además encapuchados. También a los que andan por ahí diciendo que hay que matar a los de Vox en charlas con Rufián, quiero decir que, si hablamos de los oidos hablamos de todos. También a las 40 manadas que en varias ciudades de España han violado a mujeres aunque no se diga nada, salvo que los violadores sean españoles y también a los que agreden a los concejales del PP en el País Vasco, a puñetazos y está ocurriendo. a concejales del PP. Mientras tanto reciben aplausos etarras que, que tú y tu ministro del Interior, Sánchez habéis devuelto a una cárcel cerca de casa, cerca de casa. Luego ya se encargarán otros de devolverlos a casa. Mientras que nosotros no hacéis nada, nada por impedir que este fin de semana se homenajee a uno de los más salvajes asesinos de ETA que se llama Henri Parot, al que todavía le quedan 8 o 9 años de cárcel, si no se los quitan estos. Asesino de 40 personas va a recibir un homenaje. Oiga, ¿eso es delito de odio o no es delito de odio ? Y eso, ¿no merece que Sánchez o cualquier cuentista del estilo de Sánchez se ponga al frente de una comisión o plan de lucha contra los delitos de odio? Acuérdense del chaval de la Coruña que interesó en la medida en que podía ser utilizado para acusar a Vox, al PP, a Feijóo, a quién fuera. Bueno, pues en este caso, dígame si no ocurre algo parecido. Interesa en la medida que sirva para poder atacar a Ayuso y a Vox porque ha sido en Madrid. La desgracia es que a este a este chaval, además de se atacado por los indeseables que le han atacado en circunstancias que todavía desconocemos, pero las consecuencias están ahí, fue atacado con un cúter, navajeado... Este chaval a algunos, no digo todos, les interesa en la medida de que lo puedan utilizar como acusación política.

Miren, por ejemplo, la última, este fin de semana leía yo a María pistolitas, esta de la Comunidad de Madrid la Mónica la que es madre y médica, Mónica García acusando a Ayuso de no hacer nada para bajar el recibo de la luz. Eso por qué no se lo dice a quien se lo tiene que decir, que no es precisamente Ayuso la que controla el recibo de la luz. Bueno, pues exactamente como esto todo, lo demás”.

