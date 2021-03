Herrera: "Si Cs quiere 'vacuna-gate' que pregunte dónde están las 30.000 dosis desaparecidas"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Son las 08:00 horas de un viernes 12 de marzo del 2021, un viernes en el que seguramente usted, que tiene problemas muy concretos, pensar cuándo le van a vacunar, tiene a algún enfermo por Covi, ha superado una enfermedad, está en un ERTE, tiene cerrada una empresa, está esperando una ayuda, tiene un conflicto concreto, seguramente usted se preguntará: Oiga, ¿y de verdad conmigo va toda esta pelea política que se está escenificando en España? que como dijo Churchill de los Balcanes genera más política de la que es su sociedad se puede permitir, seguramente usted querrá saber que ahora le digamos nosotros, cualquiera, los que nos dedicamos a de información, a echarle un vistazo a todo esto, ¿y ahora qué?

Después del terremoto político que ha motivado una moción de censura en la Región de Murcia, después de todo ello, usted dice: Bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Cómo ha quedado todo esto? Pues mire, las réplicas del terremoto siguen dejando una situación particularmente conflictiva.

Bueno, Madrid la Mesa de la Asamblea Regional recurre hoy la convocatoria de elecciones de Ayuso y en Murcia, pues están echando las cuentas porque a lo mejor resulta que esta moción de censura que organiza, y ayer intentó explicar aquí Inés Arrimadas, pues no está tan segura porque… ¿Van a votar los seis diputados de Ciudadanos a favor de esta moción de censura? Hay algunas dudas, al final, normalmente ya saben ustedes que en los partidos se impone siempre lo disciplina, pero algunos no les acaba de llegar la camisa al cuerpo. Esto hace que seguramente usted ande perplejo, indignado, con la sensación de que nos pasa de todo y que no entendemos casi nada.

UN 2021 PARA OLVIDAR

Hemos dejado un año pensando que sería el peor de nuestras vidas, pero es que hemos entrado el uno, en el 2021, pues que lleva un camino que parece que lo estemos deseando olvidar. Ha pasado de todo, menos la visita de Godzilla, y ahora le puede parecer a usted que todo se ha vuelto definitivamente loco por lo que pasa en Murcia, Madrid, en Castilla y León en Cataluña ya ni les cuento. Vive en una locura colectiva desde hace mucho tiempo, pero hoy va a empezarse a despejarse un poco con la elección de la Mesa, puede salir Laura Borrrás, la delegada de Puigdemont, con un acuerdo que ya está más cerca entre Junts, ERC, la CUP…

Pero en La Moncloa también empezarán a saltar alarmas, tanto indulto, tanto mirar para otro lado, tanto bajarse los pantalones y, al final, se van a comer otra Generalidad separatista, guerrillera, que dice que lo va a volver a hacer y lo mismo así Sánchez deja de intentar asaltar el Poder Judicial y ya no urgirá tanto hacerle favores a Junqueras.

Lo mismo les cuesta ustedes seguir el hilo de este año, que es un año muy extravagante, conspiraciones, de intrigas, de gente que tiene asegurada su nómina, mientras firman cierres, restricciones, ayudas tardías para el resto. Hay que fijarse en el bosque y no en los árboles, eso lo decía Shakespeare en ‘Lady Macbeth’. Los árboles son la izquierda haciendo todas sus trampas para evitar elecciones en Madrid, que serán el 4 de mayo prácticamente seguro, prácticamente, nunca desestimen las posibles sorpresas. Y seguiremos con los acontecimientos extraños de nuestro tiempo: ir a votar un martes laborable tras un puente festivo. Y los árboles también son las explicaciones de Ciudadanos para pactar con el PSOE en Murcia, eso que Arrimadas llamaba el vacuna-gate, pero que ya lo pagaron dimitiendo. No basta. Hay que volver a pasar el cobro. Pero si quieres vacuna-gate de verdad que Ciudadanos pregunté dónde están las 30.000 dosis desaparecidas y por qué en España tenemos cinco veces menos vacunas que en el Reino Unido, por ejemplo, o que Estados Unidos. Todo eso son árboles, el bosque, que es lo importante, es otro.

LA TRAUMÁTICA REUNIFICACIÓN DEL CENTRODERECHA

Están ustedes viviendo en directo del proceso traumático de la reunificación del centro derecha. Ciudadanos se ha borrado y PP y Vox, pues están más cerca que nunca de tener que entenderse. Y el bosque es también todo lo que ha hecho y hará este Gobierno para evitar el entendimiento de un bloque que tuvo y tiene probablemente más votos que la izquierda.

La primera jugarreta de Sánchez ha sido engañar a Ciudadanos para tener una camiseta centrista que ponerse de vez en cuando. Y la segunda jugarreta será mantener que todo lo demás, el PP y Vox, es extrema derecha sin caretas. Pero en ese busque ha irrumpido la señora Ayuso con un relato propio, sin pensar demasiado en el qué dirán ni sus rivales ni sus amigos y sin tener demasiado en cuenta lo que piensen o digan. Y eso les ha roto como nunca.

Si Casado lee bien los tiempos que corren ocupa el espacio moderado de Ciudadanos, pues tiene un margen de crecimiento, Y Vox no puede ser tratado como un partido inconstitucional porque no lo es. Tampoco es un partido fascista ni es la ultraderecha. Vamos, que le llamen ultraderecha los mismos que pactan con Bildu o con ERC... ¿Qué quieren que les diga?

Algo se ha movido y no sé si gusta mucho en Moncloa. Vamos a ver cómo reacciona, pero no duden que va a ser de la peor manera posible. Pero recordemos que ahí afuera, en la vida real, la enfermedad y la ruina llevan un año haciendo una moción de censura a la sociedad española y eso nadie ha sido capaz de frenarlo.

11 MIL MILLONES EN AYUDAS

Ya veremos hoy, que el Gobierno tiene previsto movilizándose mil millones entre ayudas directas, ayudas a aquellas empresas que tienen que devolver un préstamo ICO y otras cuestiones más. Y hay que enfrentarse a una pandemia, que la pandemia nos deja datos, hombre, más positivos que ayer. Baja la incidencia, bajan los fallecidos, 166, y bajan los contagios. Y las vacunas, pues bien, hay dos cosas importantes, la Agencia Europea del Medicamento, y esto seguramente a usted le interesa más que la política de unos y otros en estos juegos de tablero a veces un poco alejados de la realidad. La vacuna de Jansen ha sido aprobada por la Agencia Europea del Medicamento. Es una sola dosis y se guarda en la nevera. Claro, España esperar recibir 5 millones en el segundo trimestre. El segundo trimestre no empieza hasta dentro de medio mes y espera recibir un total de 20 millones a lo largo de este año. Eso es lo que está firmado, pero ya saben que con las farmacéuticas una cosa es lo que está firmado y otra lo que pueden hacer porque ya, después de haber firmado y no sé si cobrado, empiezan a decir que van a tener cuello de botella, problemas en la producción, etcétera, etcétera.

Bueno, en cualquier caso será la cuarta vacuna con la que contemos. Eso nos puede ayudar a superar esta situación seguramente más que las mociones de censura y otras realidades de esta España a veces demasiado ficticia que vive en la permanente ilusión de las intrigas políticas cuando la calle está a otra cosa. Veremos si los 11.000 millones de “leuros” en principio siete mil millones en ayudas directas para gastos fijos que hoy aprueban un Consejo de Ministros extraordinario el Gobierno, sirven pues para reestructurar préstamos fijos, para refinanciar deudas de las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Y veremos si somos capaces de levantar la cabeza. ¿Y ahora qué?, insisto. Pues ahora vamos a ver. Nos vamos a entretener estos días con el dime y direte político en las primeras platas de los edificios, pero en la calle, la vida discurre con otras cosas.