Isabel Díaz Ayuso, en TRECE: "El PSOE teme tanto a las urnas que presenta mociones de censura"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado su clara convicción de que las elecciones del 4 de mayo, convocadas tras la disolución de la Asamblea, se celebrarán “sin ninguna duda”. En una entrevista en ‘El Cascabel’ de TRECE, Ayuso ha insistido en que quiere “que se acabe la inestabilidad en Madrid” porque “no hay quien aguante esto”.

Sobre las mociones de censura presentadas tras la firma del decreto de disolución de la Asamblea, Díaz Ayuso afirma que “no tengo absolutamente ninguna duda de que las elecciones serán el 4 de mayo. El Consejo de Gobierno es un órgano colegiado con un secretario que es un letrado que ha levantado un acta a una hora determinada y queda claro, por registro, cuándo lo he disuelto. Si fuera como pretende la izquierda con Ciudadanos, ningún presidente podría convocar y disolver porque le meterían a continuación en una moción de censura”.

La presidenta también ha reconocido que ha convocado las elecciones “sin tener encuestas”, pero se muestra tranquila porque “en Madrid tanto con Almeida como conmigo están contentos. No hemos hecho otra cosa que trabajar, nos recorremos todas las calles, trabajamos todos los días, empezando en la adversidad, y noto un estado de ilusión con nosotros”.

En cuanto al transcurso de los acontecimientos en la Región de Murcia, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha revelado que “la noche de antes estuve hablando con Pablo Casado y pensaba que no serían capaces de hacer esto. Sin embargo por la mañana desayunamos con la noticia y con que en Castilla y León pretendían hacer lo mismo”.

Y es que, según ha dicho la propia Díaz Ayuso “hay casos como el de Begoña Villacís que ha mostrado públicamente su apoyo al alcalde Almeida o en Castilla y León, Francisco Igea con Fernández Mañueco. Pero eso a mí no me sucedió, en el Consejo de Gobierno nadie dijo que esto no podía ocurrir en Madrid y que tenía su apoyo. No habíamos salido por la puerta y me habían presentado dos mociones de censuras”. Y ha añadido que “ahora les he escuchado decir que no es verdad que en Madrid no iban a presentar una moción, ya, ¿y si lo vas a hacer me lo vas a decir? Evidentemente no”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha rechazado que la región “pueda caer en el socialismo” y se mantiene en su ‘lema’ de “o socialismo o libertad” porque, dice, “no hemos llegado hasta aquí bajando impuestos y consiguiendo derechos para quienes viven en Madrid para volver atrás. Que las personas puedan vivir de su trabajo y de su sacrificio y no esperando a que les subvencionen con ayudas que están por llegar”.

En este sentido, Ayuso ha criticado que “el PSOE siempre llegan a las instituciones de la misma manera, derrocando gobiernos, el presidente del Gobierno es experto en este tipo de movimientos. En ocasiones hay que entenderse, pero con el desastre yo no pacto”.

En cuanto a la coalición de Gobierno con Ciudadanos, Ayuso ha confesado que nunca han tenido una relación fácil, que empezaron “mal”, y que han sucedido cosas a lo largo de este tiempo que no me le han “convencido nada”. A pesar de ello, la presidenta reconoce que “era mi Gobierno y yo lo quería como estaba, con consejeros muy buenos.Estábamos haciendo un buen trabajo y quería agotarlo hasta el final con todo, con Vox y Ciudadanos, y quería que se prolongara”.

Ayuso también ha afirmado en su entrevista en TRECE que “la Comunidad de Madrid cada vez se ha vuelto mucho más importante en la política nacional porque es el contrapoder y el espejo donde mirarse de aquellos ciudadanos que quieren un país de libres e iguales” y señala que “nada de eso me perdonaría perderlo por no jugarme yo a su vez perder el poder. Le he entregado mi poder a los madrileños y que decidan cómo quieren que salgamos de esta. Prefiero salir así, que es mucho más digno, que encontrarme una tarde con una sorpresa”.

La dirigente de los populares en Madrid aclara que “he organizado el Gobierno de la Comunidad de Madrid que sigue en plenas funciones, he hablado con cada uno de mis consejeros y han cogido competencias de los consejeros salientes, son un equipo muy austero y eficaz. Debemos seguir con la agenda institucional, la vida sigue, soy presidenta y es mi obligación, y luego ya empezaremos con la campaña”.

De este modo, Díaz Ayuso ha asegurado que continuará trabajando con los proyectos que tenían en marcha, y ha reconocido que le gustan los gobiernos de coalición porque “hay contrapoderes y no hay relajación”, por eso, ha dicho, “no descartaría que consejeros que he tenido que me han gustado o personas de otros partidos como Vox que vea que pueden gestionar bien, los llamara. Hay que unir, soy firme defensora del centroderecha en Madrid. Hemos disfrutado de la mayor libertad y cuotas de progreso”.

A pesar de ello, ha rechazado entrar en valoraciones sobre los posibles perfiles que acabarían llegando al Partido Popular desde la formación naranja y ha zanjado la cuestión diciendo que “no cierro la puerta a la gente que valga la pena para que esté conmigo”, no sin antes mostrar sus “mejores deseos” a Ciudadanos, al ya exvicepresidente Aguado y a los consejeros que ya no están a quienes “les agradezco que hayamos sido un equipo durante un tiempo determinado”.

En cuanto a la apuesta del PSOE para la campaña electoral, Ayuso manifiesta que defenderá “lo que nos ha hecho fuertes como Comunidad de Madrid y el socialismo no va a poder presentar un candidato que quiera lo mismo que yo. Viniendo de un equipo que en la Moncloa tiene el nombre de socialismo con apellido de comunismo, con la desmembración territorial que está sufriendo España. Lo que decida Sánchez en Madrid poco tiene que ver conmigo. Harán una campaña agresiva contra mí y de ensañamiento en lo personal, la izquierda y muchos político de Moncloa son expertos en hacer eso. No hemos venido a tener miedo, sino a hacer las cosas bien”.

En este sentido, ha añadido que “el PSOE teme tanto a las urnas que están presentando mociones, si no, ¿por qué no dejan que los madrileños decidan? Animo a la gente ir a votar, se puede votar por correo, queremos que todos voten y creo que en mayo las condiciones habrán mejorado. Pondremos las herramientas para que la gente esté segura”.

Finalmente, Díaz Ayuso ha dicho en ‘El Cascabel’ que su campaña electoral “estará basada en la economía y en Madrid”, y asegura que “cada día estoy más enamorada de este proyecto, es increíble. Tenemos la posibilidad de ser más libres, y organizar nuestra vida como queramos. Tenemos una batería de medidas para la sanidad y los colegios, esperaremos que baje el período electoral para ponerlo en marcha. La idea es ir poco a poco continuando con las medidas de siempre y dar estabilidad a Madrid, reactivar esto y salir cuanto antes”.