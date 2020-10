Herrera: "Los Presupuestos del Gobierno son tan progresistas que no van a dejar a nadie con un duro"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es miércoles, es 28 de octubre del 2020 y son las 08:00, son la 07:00 en Canarias. La Pandemia sigue dejando datos de récord para inquietud de propios y extraños. En las últimas horas se ha contagiado tanta gente en función de los PCR que se hacen, pues como la población de Guadix o la de El Escorial o la de Tarifa o la de Chipiona. Como si cada día todos los vecinos de un municipio de ese tamaño cayeran contagiados. Ayer hubo récord y hemos vuelto a cifras que nos recuerdan el inicio de la escalada, terrible, trágica, de la pasada primavera. 267 muertos. Eso ya es más de lo que cabe en un airbus. Cuando decíamos, un accidente de avión... No, este ya es un avión grande y mañana ya habrá otro accidente otra vez.

Miren, por ejemplo, Murcia lleva en esta segunda ola 300 muertos, que es el doble que en primavera. Y el baremo que tiene a los expertos especialmente preocupados es el referente a la ocupación de las UCI. En el conjunto de España más del 25% de las camas ya están ocupadas por enfermos covid. Y hay porcentajes en territorios que podrían acercarse dentro de un mes al colapso. Oiga, Melilla está en el 64%, Aragón en el 42%.

Y al mapa autonómico se han sumado Asturias y Melilla a Aragón, Navarra, La Rioja y el País Vasco para perimetrar. Están oficialmente confinadas. En La Rioja, por ejemplo, Logroño y Arnedo también están dentro de su término municipal confinados. Hoy Andalucía podría anunciar un cierre, ya ayer nos lo dejó caer aquí el presidente Moreno. Y hoy Castilla y León y Castilla-La Mancha se reúnen con Madrid para ver qué hacen porque, claro, si Madrid no cierra, pues tanto una Castilla como la otra amenaza con hacerle la pinza porque, si cierran, Madrid queda encerrado como Berlín Oriental. Esto es... Bueno..

Sobre ese puzzle autonómico cargado de coronavirus hasta las trancas gobierna o debería gobernar Pedro Sánchez, que va a llevar su estado de alarma al Congreso, seis meses Sánchez haciendo lo que quiere sin que le fiscalice nadie, sin que tenga que acudir al Parlamento cada 15 días. ¿Y eso va a salir? Previsiblemente sí, pero hay que tenerlos icosaédricos o cuadrados para no ir al Cogreso y enviar al ministro de Sanidad que lo defienda él. Él no porque dice que por la tarde tiene una videoconferencia y que no da para dos cosas al día. Cuando le interesa. Este está para la propaganda y para fundirse el dinero de todos a su manera muy particular.

UNOS PRESUPUESTOS TEMERARIOS

También hay que tenerlos muy cuadrados para, el mismo día que se conoce un paro brutal, del 16%, fue lo que nos dijo la EPA ayer y subiendo, y ya verán ustedes lo que va a ser el cuarto trimestre, que es malo, porque el tercero, el de ayer, era el bueno. Saltar tú a escena para darte autobombo con unos Prepuestos que son como el Martini de la señorita Pepis o que son como el papel que lo aguanta todo, una vaca en brazos. Y para echarle un poquito de maquillaje a todos estos estropicios a ver si cuela.

Ayer montaron Sánchez e Iglesias un posado que parecían azafatas de 'El Precio Justo' cuando cogían la silla y la ponían en el atrilito. Pues poniendo en el atrilito los Presupuestos del Gobierno, su momento show. El mismo momento que se conocía la EPA para ver si así los informativos no hablaban de la EPA. ¿Y qué es lo que dicen esos Presupuestos que, cuando menos, se pueden calificar de temerarios? Elevan el gasto público hasta los 239 mil millones cuando la recaudación fiscal en los últimos años por todos los tributos ha estado entre 27 mil y 31 mil millones por debajo.

Y a eso hay que añadirle el hundimiento de los ingresos fiscales del 2020. La recaudación se ha desplomado un 16%. Y eso va subiendo. ¿De dónde provienen los ingresos que provienen del Estado sin contar la deuda, sin contar los bonos del tesoro? Pues del IRPF, del IVA, del Impuesto de Sociedades y algunos impuestos concretos indirectos. Los tres están a la baja por el hundimiento del empleo, del consumo, de cien mil empresas. Y el truco del Gobierno es doble: subir los impuestos en contra de toda Europa y dedicar a gasto corriente parte de los 170 mil millones de préstamos de Europa. Y eso último es muy delicado. Ahora se puede colar gasto corriente como inversión utilizando epígrafes medioambientales, formativos, digitales, veganos... Pero dedicar dinero de la inversión a esto está expresamente prohibido. Y Bruselas, allá por primavera, empezará a fiscalizar las ayudas a los países receptores para España. Supongo que nadie tendrá duda de que la deuda de hoy es pobreza para mañana.

LIMITAR EL PRECIO DE LOS ALQUILERES

Y luego quieren regular los precios del alquiler, que ya veremos, es una promesa. De aquí a cuatro meses seguramente lo empezaremos a poner en marcha. Miren, esa es una medida injusta e ineficaz. Primero porque atenta contra la propiedad privada y porque no consigue el objetivo. Es una manera de camuflar la ineficacia para impulsar vivienda social propia. Como soy incapaz de hacerlos, todos ustedes vais a poner el alquiler en las zonas que yo diga al precio que yo diga.

Vamos a ver, los precios se regulan solos y para que bajen los precios no hay nada mejor que hacer que crecer la oferta. Si la Administración ofrece su propia vivienda social, los pisos de la propiedad privada bajan sus tarifas por la competencia. La propiedad privada, queridos niños, define a una democracia. Y la fijación de precios en cualquier producto siempre ha tenido como resultado la destrucción económica. La solución es incrementar la oferta, no regularla con tarifas que simplemente sacan del mercado un producto.

Oiga, por ejemplo, viviendas de alquiler para turistas. Pues la falta de demandantes porque no hay turistas las está colocando en el mercado de alquiler libre. Eso redunda en la contención de los precios de la zona. Y luego está la experiencia de ciudades como París que impusieron por ley la fijación de precios. La acabaron suspendiendo. Primero porque no le dejaron los tribunales y luego también por el fracaso del mercado negro, los pagos en B, paralización del mercado... A un propietario le puedes obligar tal vez a cobrar un máximo, pero no a que alquile su casa si no le interesa. Los países con mejor mercado de alquiler son los que mejor presupuesto público dedican a vivienda social, los que más incentivan fiscalmente al propietario, los que más ayudan al arrendador, no los que intervienen en el mercado fijando precios.

Entre eso y estos Presupuestos, ya les digo, tan progresistas que van a dejar a nadie con un solo duro del ahorro, del patrimonio, de los seguros porque a todos los van a pegar pellizcos. Estos no son Batman y Robin, estos dos que ayer hacían el numerito, Pedro Sánchez con su corbata oscura y Pablo Iglesias con el traje alquilado, que se ve que lo alquila en un chino porque, además, es tres veces más grande que él. Muy bien. Pues lo dos ayer lo que presentaban era directamente un atraco. Necesitamos dinero y se lo vamos a quitar a todos. Eso que se lo van a quitar a los ricos es mentira. A los ricos les van a arañar unos cuantos euros de su dinero ganado honradamente, pero bueno. El único país de Europa que sube impuestos en medio de una pandemia y en medio de una destrucción de empleo bárbara, con las empresas con el agua al cuello.