Herrera: "Torra debería acabar en prisión por sus lazos con los CDR"

Hay dos, tres, cuatro asuntos hoy de los que hablaríamos con detenimiento. Hablaríamos con detenimiento del brexit, del acuerdo al que han llegado, que parecía que no podían llegar. pero que han llegado Johnson y Juncker y ya veremos si es aprobado por el Parlamento dónde está el escollo.

Hoy hablaríamos que desde las 6 están en vigor los aranceles del gobierno norteamericano contra productos agrarios españoles. Determinados productos. Si comprar el aceite español va a ser un 25% más caro, algunos lo seguirán comprando, nos seguirán prefiriendo la fidelidad en el supermercado. Otros preferirán llevárselo de Túnez o de Marruecos o de cualquier otra parte. Es peor aceite, pero...

Y los productores españoles van a tener que reinventar parte de su exportación en otros mercados.

Si hoy fuera un día normal, estaríamos hablando de los premios Princesa de Asturias, estaríamos hablando de las pensiones estaríamos hablando de muchas cosas.

Pero no es un día normal. La política de la sociedad española, deja de ser normal durante estos últimos años a cuenta de la incidencia de los brotes problemáticos que surgen en una comunidad en concreto de nuestro país.

Hoy es el día de eso que se llama vaga de país, o sea, huelga general. Por cierto, huelga política ilegal, que no es una huelga porque aquí no se defienden derechos de ningunos trabajadores. Donde El Prat ha cancelado vuelos, las cercanías funcionan al 33%, donde hay cruceros que han decidido no atracar en Barcelona, donde se han suspendido conciertos y actuaciones, donde la SEAT canceló la producción de 3500 coches, 7000 tipos a su casa y mano sobre mano. Donde ha cerrado escuelas, no porque haya especial afecto por el hecho huelguístico en sí mismo, sino porque a ver quién es el guapo que se enfrenta a las hordas y a las bandas de animales, debidamente coordinados por la organización Tsunami Democratic, en cuya cúpula está Puigdemont, David Fernández de la CUP, y unos cuántos individuos indeseables, gentuza de la ANC, de Òmnium Cultural, etcétera, etcétera. Donde tocan un botón, convocan a través de la red telegram y acuden todos los que ya sabemos. Los que están al servicio de la causa, los que queman, los que rompen, los que amenazan, los que violan la tranquilidad.

Qué les voy a contar. 6 marchas, dos días cortando el tráfico de forma ilegal, anuncian hoy la llegada a Barcelona para concluir en una manifestación esta tarde.

Ahora parece que el aeropuerto del Prat y la estación de Sants están tranquilos, funcionan las cosas con normalidad. Descontando las cancelaciones de las que ya les he hablado antes. En las carreteras un auténtico reguero de cortes provocados por obstáculos y por esa marcha a la que yo me refería que concluirá en Barcelona en unos minutos.

Estamos en las calles de Barcelona y en los puntos claves de este día.

¿Qué tal la jornada de ayer? Bueno, durante el día más o menos tranquilos, jugando a la pelota y a las cartas, hasta que Tsunami Democràtic dé la orden y ahora sí, vamos allá.

Y montan por ejemplo una manifestación de estudiantes. Qué gran trabajo, qué gran trabajo de proselitismo, esos semilleros de odio que ha creado el nacionalismo catalán en Cataluña. Críos de 13 y 14 años con esteladas pidiendo la expulsión de las fuerzas de ocupación, porros sí porras no...

Los utilizan como peones en esta guerra de guerrillas. A última hora de la noche se volvió a liar y las pelotitas, el buen rollo todo eso, dieron paso a los cohetes como arma contra agentes. Cohetes lanzados en paralelo con el suelo, eh. Con el peligro de que, en fin, dé a alguien en el pecho, en la cara o dónde sea.

A todo eso, ¿qué hacía la autoridad? Si es que a eso se le puede llamar autoridad. Pues dice que promoverá otro referéndum ilegal. No se confío ni en unos ni otros. La verdad que a la suya, dijo que en el 2020 llamaría de nuevo a las urnas, cosa que ya veremos si hace.

Y luego si quieres hacemos balance de daños, pero sobre todo habría que hacer un balance de desmoralizacion de la población. Balance de la desmoralización de la población que comprueba que en la cúpula de la organización hay un tipo llamado Torra que es una desgracia para Cataluña. Por cierto, es la desgracia que Cataluña ha votado, pero una desgracia especialmente para quienes no le han votado, que no le importa que se vandalice su territorio y no le importa que se empobrezca.

Cruceros que no van, jubilados que no quieren ir con el IMSERSO. Países como Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, que aconsejan a sus nacionales no ir a Barcelona y sigue con la matraca de un nuevo referéndum. ¿Que sabe que le va a costar? Huir a Waterloo. A ver, a este hay que echarlo antes de que cause más destrozos, pero sus lazos con el CDR, como poco deberían llevarlo a la cárcel.

Desde luego este acabará con Puigdemont compartiendo piso, si el otro lo deja.

¿Qué tienes que hacer el Gobierno de España? Hombre, que tampoco hay que ser muy listo para saber qué es lo que hay que aplicar es firmeza. Firmeza o hay descontrol. Pero la firmeza es algo más que la coordinación policial, exitosa o no, con los Mossos d'Esquadra.

Ojo con la autodestrucción a la que Cataluña se está sometiendo, que tan poco les importa a aquellos que tanto dicen amar a Cataluña por encima de todas las cosas. Han iniciado el mecanismo de autodestrucción