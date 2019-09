Herrera: "La imputación de Aguirre y Cifuentes se lo pone muy bien al PSOE para atacar al PP"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¿Qué tal les va en esta mañana de martes 3 de septiembre del 2019? ¿Amanecieron con calor? ¿Amanecieron húmedos? Quiero decir húmedos porque la amenaza de tormenta en algunos lugares es una realidad. Tampoco en muchos, eh, quizás algo en la Comunidad Valenciana y en algún lugar de la sierra del sureste, en Andalucía, más calor en el oeste peninsular y lo demás, pues razonablemente normal, lo propio de un inicio de mes de septiembre que no negaremos que está, se está iniciando con mucha actividad de esa que destila posibilidad de información.

Hay días, efectivamente, que son para regalarlos, pero hay otros que no sabes qué decir, por dónde ir porque hay, efectivamente, cubres prácticamente todas las áreas habituales de información en cualquier medio informativo: cubres la política, cubres el deporte, cubres los sucesos, cubres las cosas raras, extrañas que ocurren en el mundo.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL COMPLETO DE HERRERA

De repente tienes un huracán que está devastando Bahamas y se acerca a la Florida y a Carolina del Sur, tienes en California un barco que se incendia, perecen 8 personas que se han encontrado, pero hay 26 desaparecidos y solo se salvan aquellas personas que estaban en la cubierta y no se sabe por qué se incendió ese barco, conoces todo el despliegue para encontrar, bueno, todo... El despliegue, que no es menudo, para encontrar a Blanca Fernández Ochoa allá donde esté en un lugar que la propia familia creía que era más accesible o más sencillo de conocer. Creían conocer. Dicen, la verdad que es muy difícil el Valle de Rascafría. Allí ahora van a incorporar aquellos que están utilizando todos los medios posibles, los voluntarios, los especialistas, el uso de drones, drones con infrarrojos, para controlar desde arriba y, seguramente, a esta hora o dentro de poco ya van a ser utilizados.

Les digo que en la actualidad judicial también hay materia porque llegó el día en el que un juez imputó a Esperanza Aguirre por presunta corrupción. Imputar es investigar. Investigar, siempre conviene decirlo o recordarlo, es darle la oportunidad a la persona que aparece en un sumario de demostrar su inocencia, cosa que Esperanza Aguirre está dispuesta a hacer en cuanto la llamen. Ella no conoce el auto como no lo conozco yo. Simplemente conocemos qué es lo que el juez esgrime a instancias del fiscal que pudo haber hecho Esperanza Aguirre al igual que Cristina Cifuentes, es decir, estar al frente de la financiación ilegal del PP de Madrid.

¿Y eso cómo se hacía? Lo que describe la Operación Púnica, eso que comenzó investigándose al señor Granados cuando era alcalde de Valdemoro, que había facturas falsas y otros tejemanejes para ir engordando la caja B de un partido que luego utilizaba ese dinero para organizar campañas electorales. Esa es la teoría, estamos hablando de medio millón de euros según la UCO, la teoría de este entramado en una de sus partes porque tenía 9 partes el sumario que luego, cuando se junten todas en un juicio, veremos a qué nos lleva.

No solo responsables políticos, también, por ejemplo, el presidente del Grupo Prisa. Y usted me dirá: “¿Qué tiene que ver la editora de 'El País' con la Púnica?” Bueno, que Javier Monzón antes era presidente de Indra, una empresa de consultoría tecnológica que cree el fiscal que habría realizado presuntas donaciones a lo largo de 5 años. Indr conviene recordar que está participada por el Estado, por la SEPI creo que es en un 20%.

Bueno, pues hacía una serie de pagos a una empresa por servicios inexistentes y ese dinero se canalizaba para la financiación ilegal del Partido Popular. Es el presidente no ejecutivo de Prisa a través del Banco Santander. Ya veremos cómo el Banco Santander y Prisa qué medidas toman porque los estatutos de las empresas son muy severas con aquellas personas que estuvieran imputados en asuntos como este.

Bueno, y luego también en el ámbito de la política tiene mucho que ver... Esto, bueno, puede tener que ver también con la información política, pero en información política de nacional tampoco hoy podemos andar despistados ni quejándonos. ¿Por qué? Porque es el día en el que vamos a conocer la pócima mágica, pero progresista, por favor, es que si no es progresista yo no leo nada ya, en la que o mediante la cual Pedro Sánchez establece un programa electoral. Y luego, además, un programa con el que seducir a Podemos, pero con la boca chica, para que Podemos diga sí a la investidura de Sanchez.

Quedan menos días, eh. Cada día quedan menos días. Esto es un teatrillo porque ya se está conectando con agencias de publicidad para una campaña electoral por parte del PSOE. Es decir, el PSOE está rezando para que Pablo Iglesias diga que no le apoya, ir a nuevas elecciones y por aquí te quiero ver. Pero ojo con estos cuentos que hasta el rabo todo es toro.

Miren, Pablo Iglesias fue el que puso en la Moncloa a Pedro Sánchez. Sánchez está ahí porque le puso Pablo Iglesias porque Pablo Iglesias pastoreó a todos los demás con los que tenía cierta influencia, a toda la escoria del Parlamento: Esquerra, Convergencia, Bildu, etcétera, etcétera, etcétera.

Y hay algunos que pueden que piensen que unas nuevas elecciones puede que no sean una tragedia para Podemos. En unas nuevas elecciones, y veríamos si las encuestas no se equivocan, Podemos perdería sustancia, pero seguirá siendo imprescindible para que salga Pedro Sánchez. Y entonces Iglesias se puede cobrar todas las humillaciones. Todas. Porque le va a decir: “¿Tú quieres ser presidente? Pues yo ahora vicepresidente. Y ya no te queda más remedio”.

Porque, miren, si Ciudadanos cae algo como parece, en la suma con PSOE puede no dar, con lo cual tendría que dejar este programa tan progre para formar un programa social-liberal. Y con la sentencia de Cataluña en medio, los independentistas cabreados, etcétera, etcétera, hombre, la posición de Sánchez si pactara con Ciudadanos debería ser muy otra a la que seguramente pondría en marcha si tiene como apoyo de su gobierno a Esquerra Republicana.

Pero miren, el PSOE hace lo posible para que Iglesias rechace cualquier acuerdo y pondrá en práctica cualquier humillación: la de hasta dentro de unos días no te veo, que eso les lleve a elecciones, que es lo que quieren. Si quisiera un gobierno progre, progresista, que de puro progresista es que nos falte el aire a todos de la emoción, pues volvería a la oferta que le hizo en junio. Esa oferta que aún, todavía, Pablo Iglesias no ha explicado por qué rechazó. Yo sigo sin entenderlo porque tantas veces les he dicho si hubiese aceptado la oferta vamos a ver qué se habría inventado Pedro Sánchez para no aceptarla. En fin...

Y, además, bueno, con esta ampliación del caso Púnica se lo pone muy bien al PSOE para atacar al PP, de paso también a Ciudadanos y para poner en marcha alguna reflexión. ¿Se imaginan ustedes esta información sobre Aguirre, Cifuentes, ya les digo, tiene que sustanciarse porque pueden probar su inocencia estas dos personas, aparece en esos días en los que parecía imposible que Isabel Natividad Díaz Ayuso fuera por fin nombrada presidenta de la Comunidad de Madrid? ¿Qué habría hecho Ciudadanos? ¿Qué habrían hecho otros? ¿Cómo se hubiera producido todo?

Bueno, eso es... En fin, en política intentar saber qué habría pasado si es un poco estéril. Lo que es importante es conocer cuáles son algunos de los principales titulares del día que ya les comento con la ayuda de Pilar García Muñiz.