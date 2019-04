El profundo análisis de Herrera sobre el futuro más cercano del Partido Popular

Durante el monólogo de las seis de la mañana, con el que Carlos Herrera inicia su programa matinal, ha analizado el futuro más cercano del Partido Popular que lidera Pablo Casado. Llegados a este punto, Herrera ha afirmado: “El PP puede resarcirse, de algún modo, de esta catástrofe en las elecciones del 26 de mayo. En 2015, Rajoy ya perdió 4 millones de votos pero porque le tocó bailar con la más fea. Los socialistas dejan la ruina cuando acaban, no los pasamos muy bien, pero luego hay que pagar, y le tocó a Rajoy. Sin embargo, ahora Casado ha perdido más de 3; las bases han huido”. No obstante, en partidos que saben sobrevivir, y cruzar desiertos, saben volver”. Así se refería a la posibilida de que el PP pueda recuperar la importancia histórica que tiene en el tablero político español.

Asimismo, ha añadido que una situación parecida ya se vivió en el PSOE: “El Partido Socialista tuvo mayoría absolutísima, controlaba comunidades autónomas, grandes ciudades, y cayó. Decían que iba a desaparecer, y no fue así, pero hay que saber cruzar el desierto, apuntalarse en el centro. Es verdad que la herencia de Casado no era sencilla. Y no aconsejo llorar sobre la leche derramada, moverle la silla a Casado es descabellado, pero van a tener que trabajar”.

En otro orden de cosas, el comunicador ha calificado este mes que resta hasta las elecciones municipales y autonómicas de la siguiente manera: “Es el mes pimpinela, mes de posturitas, de te quiero y no te quiero nada. Necesito una flor, habrá que discutir, nunca me has querido… Porque hay que esperar al día 26 para negociar todo a la vez. Este Gobierno depende de comunidades autónomas, ayuntamientos, para yo te doy, tú me das”.

Herrrera no tiene tan claro que se vayan a repetir los mismos resultados pero a escala autonómica y municipal: “Vamos a ver qué pasa el 26, porque con los mismos votos, hay barones socialistas que no salen. Es verdad que una elección tan cerca de otra hace que alugnas votos cambien y gente que se resitúa en vista de éxitos y fracasos. Ojo con los resultados, que no son tan claros como los que se producen en unas elecciones generales”.

Sobre el acuerdo PSOE-Ciudadanos

“De lo visto hasta ahora, el PSOE descarta cualquier alianza porque no quiere estropear el ánimo de los electores con alguna declaración. Quieren gobernar solos, está claro, con 123 será más fácil ahora, pero necesita el apoyo parlamentario”, ha apuntillado Carlos Herrera.

“A pesar de que la CEOE se haya dejado convencer por a saber quién para decir que PP y Cs apoyen a Sánchez, con Ciudadanos no va a Gobernar”, esgrimió el comunicador. “Rivera está para otra cosa, quiere liderar el centro derecha español porque huele la tragedia del Partido Popular. Pero es que el PSOE dice que, según las bases, “con Rivera no”. Pero esa frase no es casual, está bien preparada, no es nada espontánea. Para que quede claro que la militancia es quien no quiere a Rivera, no al contrario. Es muy fácil colocar a cuatro o cinco abajo gritando y que se una todo el mundo. Ahí están los más cafeteros”.

En cuanto al apoyo de Unidas Podemos

"Para gobernar solo, Sánchez necesita apoyos, y Podemos quiere algo más que palabras. O hay moqueta o no hay Gobiernon propiciado por Podemos.. Encima de que han perdido parlamentarios, no les van apoyar por nada. Descarten que Podemos apoye gratuitamente, y ya veremos los demás”.