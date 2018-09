Herrera: “Todo progre que se precie debería tener el libro de Sánchez en su cabecera"

¡Qué calor, qué calor! Vienen días del calor, el membrillo, San Miguel la despedida del verano a todo lo que da. Se ha portado bien el verano, ha hecho calor. Al principio no mucho pero luego se ha venido arriba y ahora el otoño llega el domingo y lo hace con tiempo estable, todo muy, muy agradable. Doy una fortuna, mis campos de algodón, con tener para el camino de la Hermandad del Rocío de Sevilla -que va ahora a hacer la presentación en octubre-, el libro de Pedro Sánchez. Que la gente te diga 'vienes a cantar un poquito' y tú digas 'quita, quita que estoy ahora mismo con el 'Informe de la actualidad diplomática económica española' en las manos. ¿Tú crees que voy a dejar ahora el rato que estoy pasando para irme a cantar?

Pero es que además va a haber una segunda edición donde van a corregir algunos errores y esto ya me está excitando como hacía tiempo no me excitaba nada. Es verdad que hasta ahora solamente ha habido 10 progres que lo han comprado, que deben de ser de la familia de Sánchez o de allegados o de los que ayudaron a Sánchez. A lo mejor Sánchez es más inocente de lo que parece. Son estas cosas que te dicen 'no te preocupes que ya te lo arreglamos' y el negro del negro del negro coge párrafos de conferencias de un diplomático español. Como dice hoy OKDIARIO, también de José Luis Bonet, el presidente de la Cámara de España y de Freixenet, por supuesto del Ministerio. Así que con un power point de por aquí, otro de por allá y entre todo tienes la tesis y cada día sale algo... y tiene su afán.

Ahora cuando se ha evidenciado por parte del diario El País -que ha tardado- ha tenido que sacar a Juan Cruz de paseo para que diga alguna tontuna en alguna columna -relamida como siempre- y al final ha encontrado que efectivamente en el libro había algunos plagios. Lo que Adriana Lastra considera que no son plagios como dice hoy Luis ventoso en ABC 'trescientas palabras ¿y eso es plagio?'. Pues mire un soneto de Quevedo tiene 49, si lo ponemos entero y podemos ser cumbre de la literatura universal.

Así que por favor el que tenga el libro y me quiera vender la primera edición, pago fortunas, pero es que la segunda la estoy esperando como loco y muchísima gente me consta que también. Todo progre que se precie debería tener ese libro en su cabecera.

Por estas cosas va a tener que dar explicaciones porque además ya se lo empiezan a pedir su propios socios. Estos desmarques de los socios que tanto te defienden cuando se prodicen es porque huelen que algo no va bien y porque huelen además que no vaya a tener que convocar elecciones. No desde luego por la tesis porque para eso hay que ser ministro alemán de Defensa, como el mismo señaló de la moción de censura, pero seguramente sí por otras cosas.

Desde luego cuando llegue el juicio a los golpistas catalanes independentistas -que ya veremos lo que le dura el apoyo de las esquerras y compañía-, de estos que mienten tanto y van diciendo que la ministra Batet la había dicho que no te preocupes que convenceremos a la Fiscalía y han tenido que reconocer que no, que eso es mentira. ¿Cómo va la ministra Batet a decir a la Fiscal General del Estado quita el problema de la rebelión y así nos hacemos unos cuantos amigos?. Hasta esos le van a traicionar en cualquier momento. Pero ojo que si no sortea el Senado como quiere y hay un lío con la mesa de Congreso y con la Comisión de Justicia... quien sabe, tiene que tragarse los presupuestos otra vez prorrogados si no saca los suyos. Alguno dirá habrá elecciones. Éste para que haya elecciones le tienen que poner un chorro de agua caliente en el asiento de la presidencia del gobierno a toda fuerza y a toda temperatura, que no es tan fácil. Prorrogará y hará lo que sea pertinente y posible.

Luego también parece que el Gobierno va a sacar adelante la reforma de la Constitución para eliminar los aforamientos. Ahora dice que lo quiere estudiar, este era el ratón que ya sabemos parió la montaña a principio de semana.

Mientras tanto el independentismo arremete contra el poder judicial en el primer aniversario del asedio a la Consejería de Economía. Hay un chat que tienen los jueces, donde emiten en un canal privado opiniones privadas. Hombre ¿podía el cretino de Santiago Vidal decir las cosas que decía en conferencias públicas y no pueden los jueces entre ellos mostrarse contrarios a negociar con los golpistas?. Este rasgamiento de vestiduras de estos individuos ¿a qué vendrá ahora?.

Y luego no se pierdan la intervención de ayer de Alfonso Alonso en el Parlamento Vasco que es desternillante. Sale el señor Alonso recordándole a Urkullu que con quién está negociando el Estatuto es con los proetarras de Bildu -que menuda compañía- y que el País Vasco también es su patria, que el País Vasco no se entiende sin España y desde luego España no se entiende sin el País Vasco. Es como la 'Vida de Brian' ¿qué ha hecho España por el País Vasco? Hombre pues además de pagar las pensiones -que es detalle menor- está haciendo el AVE ¿qué mas? Estamos en Europa gracias a que estamos en España ¿y qué más? Tenemos la Liga de fútbol. Que vaya ese gran equipo que es el Real Betis Balompié a darle categoría a San Mamés, donde tiene por cierto muchos seguidores...

Hay más cosas porque 'Pierre no doy una' está sublime en las últimas horas...