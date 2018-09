Herrera: "Las prisas son para los rateros y para los malos toreros. Y este gobierno es una de las dos cosas"

Señoras, señores. Me alegro. Buenos días.

Hace un año, un día como hoy, fue el día que a Guardia Civil y personal judicial se presentaron en la Consejería de Economía de Barcelona, en Rambla de Cataluña. ¿Y qué pasó? Los de la Asamblea Nacional y Òmnium Cultural tocaron el pito, se presentaron allí y crearon lo que después se consideraría el primer paso de toda la serie de disparates que culminó con la huida de Puigdemont a Bruselas. En aquella investigación, se encontraron documentos importantes. Pero se asedió a la Guardia Civil. Se destrozó material, se robaron armas... ¡Era magnífico ver a reporteros de televisión subidos en el capó del coche dando saltitos, poniéndole pegatinas y destrozando el material!

Hasta que hubo un momento en el que Jordi Sànchez dijo: 'Carambas, igual nos estamos pasando'. Y dijo: 'todos a casa'. Pero los que estaban allí, ya no se fueron. Cuando aprietas el tubo de la pasta volver a meter la pasta de dientes dentro, es complicado. Y ay, carambas. Aquello le costó a Sànchez y Cuixart estar hoy en prisión provisional. Y a otros dos tener un futuro judicial un poco sombrío. Y claramente demostró cómo iba a naufragar un procès que el ínclito Artur Mas había desatado pocos años antes. Veremos si celebran bien esta fecha. Las demás intentarán celebrarlas: el 1 de octubre, la proclamación de la República catalana con la puntita y nada más... Hasta la huida de Puigdemont la celebrarán.

El mejor ejemplo de cómo todos se les ha ido de las manos: esas fotografías de toda esa chusma envuelta en estrelladas y dando botes encima de un coche. Reporteros de Tv3 incluidos. Es la perfecta fotografía. Que, por cierto, todavía no han encontrado al héroe que se atreva a pinchar el globo. Ya veremos qué tardan.

Y de la tesis de Sánchez tiene que haber algo nuevo todos los días. Hoy lo trae 'El País'. Fíjese, hoy se apunta. El diario 'El País' dice que en el libro que publicaron como consecuencia de esa tesis Pedro Sánchez y Carlos Ocaña plagiaron una conferencia de economía que el diplomático Manuel Cacho había pronunciado en la Universidad Camilo José Cela. Bienvenido otro detalle más. Aquí van a levantar cortinas de humo a diario y a ver qué se inventan. Las cortinas de humo duran poco. Mire ustedes lo que ha durado lo de los aforamientos. Ya hoy ni se habla. Y se sigue hablando de la tesis. De esa tesis que seguramente quien la confeccionó, Sánchez o quien fuera, sabía que un tribunal de amiguetes le iba a aprobar lo que presentar. Y parió un refrito que eso no se lo aprobarían en ningún sitio medianamente serio. Y menos con un 'cum laude'. ¿Cuánto va a tardar la Universidad Camilo José Cela en repasar esa calificación? ¿En repasar lo que decidió ese tribunal de amiguetes?

Mientras tanto, el gobierno comienza a verle las orejas al lobo. A pesar de todas las trampas para aprobar los presupuestos, seguir en el poder etc... El tiempo juega en su contra. Toda esta argucia legal que han preparado para saltarse el veto del Senado a la ley de estabilidad presupuestaria, les puede significar nada por un asunto sencillo como que sus socios de ERC les retiren el apoyo de los presupuestos en el caso de que el gobierno no le diga a la Fiscal General de Estado que retire el cargo de rebelión para los presos que van a ser juzgados no creo que dentro de mucho. Para que vean el concepto que tiene esta gentuza política de la división de poderes.

Y esto seguro que son capaces de hasta de pensárselo. Me imagino que algún plurito de una cierta decencia quedarán en aquellos que al menos lo procurarán disimular. Pero si eso no se produce, ese esperpento con el que quieren compensar la falta de escaños - hoy en varios comentarios editoriales se señala que quieren compensar la falta de escaños con la falta de escrúpulos - ese abuso parlamentario que quieren poner en marcha puede no salirles si se les planta batalla en el Congreso. PP y Cs están por ello. Si es necesario, ante el TC para frenar esa trampa. Ese recorrido casi bolivariano por los "truquitos", como dice Pablo Iglesias, "para evitar legitimidades alternativas. Mayorías espúreas que se dan en el Senado. Si no me votan a mí, todo es espúreo. Yo creía que las instituciones estaban ocupadas por señores a los que habían elegido la gente en un momento determinado y eso sirve para un tiempo. Pero según el criterio de Podemos no, porque eso no responde a lo que según ellos ahora mismo representa el gobierno de Sánchez.

Y miren, lo trascendental de todos estos caraduras es que están dispuestos a hacer lo que haga falta. Acuérdense de los refraneros: las prisas son para los rateros y para los malos toreros. Y desde luego contemplando cómo está configurado esta formación de amiguetes al que alguno llama gobierno, no sabe cuál de las dos cosas son. Pero una de ellas, seguro.