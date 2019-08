Herraiz: “La improvisación vence a Sánchez: usa un buque de la Armada para recoger a 15 personas”

Audio

“Qué tal, muy buenos días. Entramos en la tercera hora de 'Herrera en COPE' y te saluda Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo que te acompaña hasta la 1. Es viernes, sí, por fin es viernes. Un día que no le gusta especialmente al líder, pero que a muchos sí. Hemos dicho definitivamente a adiós a las lluvias torrenciales en el este, al granizo en el centro y para hoy nos espera una jornada estable con sol y con calor. Tan solo se esperan chubascos dispersos en Baleares.

Tenemos varios frentes abiertos y esperábamos la respuesta del propio presidente del Gobierno, pero vamos a tener que esperar. Aunque ya saben que el que espera, desespera. Hoy Pedro Sánchez preside el Consejo de Ministros después de su primer acto oficial tras las vacaciones. Visitó la isla de Gran Canaria, se retrató en helicóptero sobrevolando el Parque Natural arrasado por las llamas y comprobó que cuando ha decidido acudir a la Zona Cero del incendio está ya estabilizado y casi controlado

Sánchez visitó la isla cuando solo quedan 200 vecinos desalojados de los 10.000 que tuvieron que dejar sus casas y un día después de que recorriera la zona afectada el líder del PP, Pablo Casado, que no es casual. Y ya dijimos que lo primero es consecuencia de los segundos. Se esperaba a Sánchez en la isla y se esperaba también que explicara todas las crisis que han rodeado durante estos días al gobierno en funciones. Se le preguntó primero por esas negociaciones que mantiene con Podemos. A nadie se le escapa que hoy es 23 de agosto y seguro que te has percatado de que falta justo un mes para que termine el plazo. Si antes de un mes, que se pasa volando, si no hay acuerdo a la vista iremos a votar el 10 de noviembre en la que serán las cuartas elecciones en 4 años. Pues le preguntaron al presidente del Gobierno y dijo que no era ni el momento ni lugar para responder.

Sánchez no abordó el resto de incendios. Estos figurados que tienen su gobierno. El primero, el del Open Arms. Le ha pillado de vacaciones en Doñana. Y la encargada de coordinar el operativo ha sido la vicepresidenta Carmen Calvo. Ya saben que tiene dos versiones. Una, en la que riñe sin control a diestro y siniestro y otra un poco más bromista. Ayer optó por la segunda para responder al fundador de Open Arms tras mimetizarse por momentos con el ministro de Interior italiano Matteo Salvini. También sabe sacar su vena más propia del Club de la Comedia.

El buque de la Armada Española va a llegar hoy a la isla de Lampedusa y va a recoger a 15 de los 160 inmigrantes que llegaron a rescatar en el Open Arms. El gobierno ha utilizado a un buque de la Armada con toda su tripulación con un trayecto de 3 días de ida y 3 días de vuelta para recoger a 15 personas que podían haber sido perfectamente traídas en avión.

¿Qué les ha pasado? Que la improvisación les ha vencido tras la decisión de la justicia italiana que llegó apenas, y estoy que resaltarlo, apenas media hora después de que partiera el barco español desde Rota el gobierno tenía que haber admitido su fracaso y haber ordenado que el buque regresara. Pero no, eso habría sido reconocer fallos y no estaba por la labor así que para adelante y luego de vuelta otra vez para atrás, para 15 personas.

El Audaz partía a las 6 y media del martes, media hora después se conocía la decisión de la Fiscalía italiana. Se podía haber dado la vuelta e igual nos habíamos ahorrado ese coste.

Te hablamos ahora del brote de listeriosis. Se están cumpliendo las previsiones de los últimos días. Todas las autoridades están advirtiendo de que se van a conocer más casos. Hay ya 175 personas afectadas por esta bacteria de las que 161 están en Andalucía. Hay muchos niños.

La fábrica de donde salió la carne mechada ha sido clausurada. Estamos a la espera de conocer los resultados de los análisis que se han realizado en otros productos que han salido de la misma empresa. Sus responsables tendrán que rendir cuentas ante la justicia. Tendrán que rendir cuentas a la Justicia. La compañía que elaboró la carne contaminada bajo la marca 'La mechá' ha sido denunciada por la Asociación Defensa del Paciente y organizaciones de consumidores han presentado una querella. Hay que investigar qué es lo que ha podido fallar en la cadena de control para que no se detectara la bacteria. Es evidente que algo ha fallado y hay más de 500 personas investigadas. En las próximas horas aumentará el número de casos confirmados.

Es noticia también la cumbre del G7 que comienza mañana en Biarritz, en Francia. Está a poco más de 30 kilómetros de la frontera con España y el Ministerio de Interior ha preparado un gran dispositivo de seguridad formado por 7000 agentes en la localidad de Francia. Se van a reunir los líderes de los principales potencias del mundo. El ministro Grande-Marlaska ha advertido de la posibilidad de que haya infiltrados radicales.

Es importante también que se señale a quiénes están promoviendo todas estas contracumbres. Así las han denominado. No faltan grupos de radicales y que son auténticos profesionales de la gresca. Allí donde pueden liarla, para allá que van. Pero es que desde Podemos, desde Esquerra, desde Bildu también se están sumando a esas protestas. Y que no se nos escape que son con los que tiene que pactar Pedro Sánchez si quiere seguir en la Moncloa.

Completamos esta portada informativa con un asunto más. El Rey Juan Carlos va a ser operado mañana del corazón. Se trata de una intervención quirúrgica programada y desde Casa Real solo detallan que los médicos acordaron esta operación tras su última revisión médica en junio. No se trata por tanto de ninguna urgencia ni de nada sobrevenido. Explican fuentes de Zarzuela que de ser una intervención urgente el Rey habría sido ingresado. Aunque hace casi tres meses el Rey abandonó sus actividades públicas. Y se la ha visto este verano practicando uno de sus deportes favoritos que es la vela. No es extraño verle en el quirófano. Hasta ahora ha sido operado 16 veces. La intervención del corazón de mañana será la décimo séptima. Así que es casi ya una foto habitual cada vez que sale de un hospital recuperado.

Que esta vez le vaya igual de bien Majestad”.