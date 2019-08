La lección de Bertín Osborne a un juez que le acusa de inventarse el número de mujeres en la carrera judicial

El cantante y presentador de televisión Bertín Osborne está siendo foco de la mayoría de polémicas de la semana tras la entrevista en la que invitaba a las activistas feministas a “desplazarse a lugares como Kuwait o Irán, donde lapidan a las mujeres todavía”. Los hacía en una entrevista en El País y su consecuencia se ha hecho notar en los últimos días después de que recibiera críticas por parte del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la periodista Julia Otero. Ahora, Osborne ha respondido directamente al magistrado, Joaquim Bosch, que le acusa de mentir al decir que “hay más juezas que jueces actualmente en España”.

Bosch escribía a través de su cuenta personal de Twitter que los jueces hombres siguen representando el 85% de la cúpula judicial. “Bertín Osborne dice que hay más juezas que jueces y que no hay discriminación.Pero ignora que los hombres siguen siendo el 85 % de la cúpula judicial. Y aún pregunta qué derecho falta a las mujeres: lo que falla bastante es el derecho a la igualdad. Artículo 14 de la Constitución”, escribía el colaborador de La Sexta en su perfil.

Como ya hiciera este miércoles, Osborne ha publicado un vídeo en las redes sociales para responder directamente a las críticas. En él, critica que el juez es “más de letras que de números” y defiende que en España. “Para que tenga la información completa: hoy, en 2019, en la carrera judicial hay en activo 2.500 y pico jueces hombres y 2.800 y pico juezas mujeres”, argumenta el cantante andaluz. “Hay un 52,7% de juezas contra un 47,3% de juecez”, concluye Osborne. “Me gustaría que cuando hable de algo se informe porque lo que dijo es mentira”, critica el autor de rancheras.

Además, Bertín Osborne incide en que se trata de una información de la Agencia EFE, tras lo que ha acompañado sus palabras de capturas de pantalla sobre la noticia, publicada desde ABC.

No solo Bosch ha criticado al cantante. Durante todo el jueves han llegado críticas por parte de figuras de la política como la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, ha compartido un mensaje de la Revista Mongolia en la que enmarca al cantante andaluz como sustituto del diputado del diputado de Ciudadanos, Marcos De Quinto. Otros, como el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, que ha escrito en Twitter que “saber que en otros países hay necios igual o más grandes” no le “consuela”. Además, la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, emulado la retahíla de datos de Rufián para incidir en las “violaciones cada día”, la brecha salarial o la “desigualdad de cuidados”.

