Herraiz: “El Gobierno tiene que explicar bien el trabajo de una ONG como Open Arms”

“Qué tal, muy buenos días. Te saluda Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo de 'Herrera en COPE' que te acompaña en este martes hasta la 1. A las 10 se sube a este tren Agustín Bravo que es un clásico ya de todos los agostos.

El tiempo de este martes viene inestable. Va a llover en Asturias, Cantabria y País Vasco, lo habitual. También va a llover en el Levante, en Valencia, en el norte de Murcia. Tampoco se descartan precipitaciones en el centro. Esta noche, de hecho, ha llovido en Madrid, en Guadalajara, en Cuenca. El agua es lo que más se necesitaría en Gran Canaria porque la isla sigue ardiendo y las llamas, a esta hora, se extienden en un frente hacia el sur de la isla. Hay que esperar a que las autoridades actualicen la superficie arrasada pero supera con creces las 10.000 hectáreas. Estamos ante el peor incendio de España de todo el verano que ha afectado al gran pulmón de Gran Canaria. Durante toda la madrugada han seguido produciéndose desalojos.

Ocho municipios afectados y más de cuatro mil vecinos desalojados. Uno de los municipios que ha visto demasiado cerca las llamas es Artenara.

Vamos a estar pendientes a lo largo de toda la mañana de este incendio en Gran Canaria y también de un fuego que se iniciaba ayer en Estepona, en Málaga. Medio centenar de vecinos fueron obligados a salir de sus viviendas.

La otra gran noticia de este martes sigue siendo la crisis del Open Armas. Aquí vamos de disparate en disparate. El barco sigue fondeado frente a la isla de Lampedusa. Hoy entramos en el décimo noveno día en el mar. Ahora mismo, a bordo, hay 98 inmigrantes. Esta noche han tenido que activar una evacuación de urgencia ante una situación crítica y se autorizó el desembarque de 9 personas. En el buque llegó a haber 170, ahora quedan 98.

Tenemos la última propuesta que han hecho los responsables de Open Arms. Siguen rechazando viajar a España a ninguno de los puertos que les ha ofrecido el gobierno de Sánchez. Primero, Algeciras, luego Palma, Baleares...

En Open Arms recuerdan que la operación de rescate del Aquarius costó 250.000 euros y que la propuesta que hace ahora el Gobierno de España sería una travesía muy larga y muy cara. Plantean desembarcar a los inmigrantes en el puerto de Catania, en la isla de Sicilia, y después, traerlos a España en avión. A partir de ahí comenzaría el reparto por los 6 países que se han ofrecido a acoger a estas personas, incluido el nuestro.

La situación no deja de ser estrambótica. Por un lado, una ONG diciendo al conjunto de la UE lo que tienen o lo que no tienen que hacer. Por otro, un Gobierno como el de España entrando al trapo en ese cruce de acusaciones diciendo que no quieren desembarcar en un puerto cercano como es Malta. Un despropósito completo. En lugar de sembrar dudas, lo primero que tiene que hacer es explicar bien el trabajo de una ONG como Open Arms que lo que ha hecho es poner en jaque a todo un Ejecutivo en funciones. Hasta dónde y hasta dónde no pueden llegar estar organizaciones. Luego lo que tiene que hacer la UE es fijar una postura común para que países como Italia, un ministro italiano, no presuman de haber ganado un pulso cuando estamos hablando de vidas humanas.

Y luego está el otro frente de argumentario del gobierno que es mirar directamente a Italia y en concreto, a su ministro del interior.

La situación de debilidad que está mostrando en este asunto es incalculable cuando se necesitan tener las decisiones muy claras y muy firmes. Pues bueno, están siendo todo lo contrario. E líder de PP tilda de “bandazos”.

Casado apareció, en mitad de sus vacaciones, para asistir a la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunica de Madrid. Lo más comentado, además de los miembros del gobierno que tienen un perfil más político que técnico, al menos los del PP... Lo más comentado fue el nuevo look pues se ha dejado una barba.

Este lunes, en Huelva, en la aldea más famosa de Almonte, ha coincidido el Rocío Chico. La Avenida de la Virgen que se celebra cada siete años.

A las 14:45 los almonteños saltaban la reja que separa la Virgen del Rocío de sus fieles y daba comienzo la procesión por las calles de la zona. Es una de las manifestaciones religiosas y culturales más bellas y estéticas de toda España hasta ahora. La Virgen vestida de Pastora y ya está por las calles de la localidad onubense después de que las camaristas la hayan despojado en el templete de la Cruz del Molinillo del guardapolvos y el rostrillo que la han protegido durante este traslado. La Blanca Paloma se dirige a la parroquia de la Asunción de Almonte y allí, va a permanecer los próximos 9 meses desde mediados del siglo pasado, la Hermandad matriz fija una periodicidad de 7 años para la venidas de la Virgen del Rocío al pueblo. Esto es tradición, cultura, es pasión y religiosidad, y conviene conservarlo. Estaremos conservando nuestra propia identidad”.