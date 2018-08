Son las 08:00, las 07:00 en Canarias:

¿Qué tal? Muy buenos días. Hemos llegado, sí, a miércoles, a 29 de agosto, que se nos va el mes, pero que todavía queda mucho verano por delante y, sobre todo, radio. Mucha radio. En Herrera en COPE donde te saluda a esta ahora Antonio Herráiz en nombre de todo el equipo que te va a llevar hasta la 1. Este miércoles vamos a volver a hablar de chubascos y de tormentas. Se van a centrar en los Pirineos, donde hay aviso amarillo, y en el interior de la Comunidad Valenciana, Cataluña, también, en Teruel donde se espera que caiga granizo a medida que avance el día. En puntos del Cantábrico va a llover a primera hora de la mañana. Aquí van a bajar las temperaturas. Y en el resto, en la mitad sur, prácticamente sin cambios. Esto en cuanto al tiempo.

Lo primero que es información de esta misma noche, de esta madrugada, es el tema preferido de este Gobierno, el tema estrella al que no paran de descubrir variantes, pues para tenernos entretenidos. Ese tema estrella, sí, es Franco. Pedro Sánchez, que está de gira iberoamericana, son importantes las relaciones con empresarios, los encuentros con representantes institucionales también, con los españoles que viven allí, pero parece que la prioridad siempre es Franco, aunque sea a 11.000 kilómetros de distancia.

El presidente habló del dictador en Chile y lo ha vuelto a hacer hoy en Bolivia. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente de Gobierno ahora? Pues que quiere una "Comisión de la Verdad". Ya sabemos que cuando la izquierda habla de la verdad, del pasado, siempre es de su verdad.

Se antoja difícil que abriendo una Comisión de la Verdad que quiere un Gobierno el PSOE apoyado por Podemos se puedan cerrar las heridas. Esto lo ha dicho Sánchez junto al presidente boliviano, Evo Morales, en Santa Cruz. Pedro Sánchez también ha propuesto que el Valle de los Caídos sea un cementerio civil porque, dice, es muy difícil que este lugar pueda ser un sitio de reconciliación.

Vamos a ponernos en la situación que en 2 años hay cambio de Gobierno en España o en 6 o más adelante: ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Y si los que entren vuelven a buscar la verdad de una guerra que acabó hace 79 años? Porque esa verdad será también de parte. Así que así podemos estar enzarzados todo lo que quieran, en una permanente división, que parece es lo que pretenden algunos. Aunque lo que pasó hace casi 80 años parezca lo importante para el Gobierno, incluso en Bolivia, a 11.000 kilómetros de distancia, aunque desenterrar a un muerto de hace 42 años sea prioritario, hay otros asuntos que no sé por qué me da, no sé por qué me da, te preocupan mucho más a esta hora.

La primera parada la vamos a hacer en Ceuta. Se ha cumplido un mes del salto a la valla más numeroso de lo que llevamos de año. 800 subsaharianos intentaron entrar de forma irregular y 600 lo consiguieron. Después avasallaron con todo lo que pillaron a su paso: lanzaron cal viva a los guardias civiles que les intentaron retener, les tiraron botellas con excrementos, con sangre, rociaron con spray, también con ácidos y luego, cuando consiguieron entrar, les lanzaron piedras. El resultado fue el de 20 guardias civiles heridos. De esto hace un mes y la Guardia Civil ha detenido a los que lideraron esa entrada violenta.

Desde el Ministerio del Interior informan que las pesquisas, comentar nada más producirse el ataque para que no haya sospechas, para que no se les acuse de una rectificación más. Entre los 10 arrestados se encuentra el cabecilla del grupo, que ha puesto una gran resistencia en el momento de ser detenido. Se trata de un hombre originario de Togo con formación militar. El resto son de República de Guinea y de Camerún. La delegada del Gobierno en Ceuta, que es Salvadora Mateos, aclaraba los motivos de esta detención.

No solo para que no ocurra una desgracia, que también, porque ese día, el 26 de julio, pudo ocurrir algo peor. También a mediados de agosto. De lo que se trata es de salvaguardar nuestras fronteras y también la ley. Y para eso hacen falta más efectivos y que los agentes cuenten con los medios disuasorios necesarios. A los 10 detenidos se les acusa de atentado a agentes de la autoridad, pertenencia a organización criminal y daños por organizar y dirigir la intrusión masiva y violenta.

En el asunto de los lazos amarillos, ese símbolo con el que los separatistas piden la liberación de los políticos presos, con los que piden la independencia y demás matracas, hay varias novedades. La primera es la denuncia que ha presentado la mujer agredida este mismo fin de semana en el Parque de Ciudadela de Barcelona en presencia de sus hijos que andaban que si jugando, que si quitando también los lazos amarillos, y un hombre pasó por allí, pegó a su madre un puñetazo, la tiró al suelo y la provocó una fractura nasal. Ahí está el parte, por cierto, el parte médico del Hospital del Mar donde fue atendida. Aunque desde el independentismo siguen insistiendo en que esta mujer nadie le pegó.

Bueno, ha presentado una denuncia y lo ha hecho no en una comisaría de los Mossos d'Esquadra, no, lo ha hecho ante la Policía Nacional. Ella tendrá sus razones, que igual tú también intuyes el porqué. La segunda novedad en esto de los lazos amarillos es que a la Generalitat no le ha gustado, pero nada de nada, que la Fiscalía investiga a los Mossos d'Esquadra que están identificando solo a los que retiran los lazos amarillos, amenazando con multas de hasta 30000 €. No les ha gustado nada. Y si no, escuchen a la portavoz del Gobierno de la Generalitat, Elsa Artadi.

A Elsa Artadi le encantaría que los Mossos d'Esquadra en este asunto siguieran funcionando como una policía política, señalando solo a los que quitan los lazos. Lo habitual, vamos. La tercera novedad en este asunto es que Ciudadanos ha presentado un escrito ante la Fiscalía para que se investigue la agresión de la mujer en el Parque de la Ciudadela como un delito de agresión, delito de daños, pero también como un delito de odio. Además convocan para hoy una concentración en Barcelona, justo en ese punto donde se produjo la agresión.

En el asunto del juez Llarena, en la demanda contra el magistrado, de las mentiras de la denuncia y del papelón que ha jugado aquí la ministra de Justicia, la verdad es que no ha habido muchas novedades. Pedro Sánchez respalda, suministra, a pesar de que ha tenido que rectificarla en este asunto, el PP la va a reprobar en el Senado. Ella dice que no dimite, Pedro Sánchez dice que tampoco la va a destituir, aunque no quede en muy buen lugar.

Y los separatistas dicen que en la demanda colaron ese error. Dicen que es un error de traducción. A ver quién se cree que es voluntario, pero bueno... Ahí está. Luego estamos pendientes de la justicia belga, de si admite a trámite o no la demanda contra el juez español. Y si tendría bemoles, y más aún viendo las trampas que han intentado colarles Puigdemont y el resto de forajidos, que la justicia belga admitiera esa demanda. Así viene este miércoles en el que están pasando más noticias.