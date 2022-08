Herraiz: "España, el único país de Europa que obliga a sus comerciantes a apagar las luces de los escaparates"

Audio

“Buenos días. Avanza “Herrera en COPE” en este 11 de agosto. En cuanto al tiempo, pocas novedades. Temperaturas muy altas en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. En la Península, solo en Santander, Pontevedra, Cádiz y Huelva, solo en estas cuatro capitales, hoy no van a superar los 30 de máxima. En el resto lo van a hacer de lejos, rozando los 40º en muchos puntos como Bilbao o en Zaragoza.

La noticia del día es que ha vuelto 'Tiempo de Juego', lo ha hecho con la victoria del Real Madrid en la Supercopa de Europa. Ahora mismo te da todos los detalles Juanma Castaño, pero, antes, hay que fijarse en Alemania, donde han aprobado una importante bajada de impuestos para combatir la inflación. Ya sabes que al frente del Gobierno germano está el socialdemócrata Olaf Scholz dentro de eso que llaman coalición semáforo, que, además del SPD, integra también al Partido Liberal y a los verdes. Esto es importante recordarlo para cuando se establezcan comparaciones con España. El canciller alemán es de la misma familia política que Pedro Sánchez, aunque la gestión de esta crisis esté teniendo notables diferencias entre los dos.

¿Qué propone el Gobierno alemán? Directamente bajar los impuestos a las familias para combatir la escalada de precios. Son conscientes de que los salarios no han subido al mismo ritmo que la inflación y esa brecha, además, es cada vez más grande por la presión fiscal. Es una cuestión básica, si ganas más, aunque todo te cueste mucho más de lo que te han subido tu sueldo, tienes que pagar más a la hacienda pública vía impuestos.

Bien, por eso pone el foco en tres puntos: Aumenta el umbral de renta libre, es decir, la cantidad de ingresos a partir de la que se pagan impuestos. Segunda medida, esa reducción de impuestos también la van a modificar por arriba y se amplía la cantidad de ingresos anuales para aplicar la tarifa impositiva máxima del 42%. Tercera medida: un aumento de las ayudas por hijo a las familias, que se incrementa en 8 euros al mes hasta los 227 euros mensuales en 2023.

Este plan de alivio fiscal permitirá la bajada de 10.000 millones de euros y esperan que afecte a 48 millones de alemanes. Como resumen, es una ley de compensación de la inflación que también modifica impuestos para evitar ese fenómeno que se llama progresión fría, y que termina atrapando a los contribuyentes que ven como, aunque su salario crece, se lo termina tragando la inflación. De lo que se trata, y es muy interesante escuchar al ministro de Finanzas alemán, de lo que se trata es de anticiparse.

Vamos, igualito de lo que estamos haciendo aquí. Por eso, una vez que te he contado el planteamiento del Gobierno alemán -insisto, con los socialdemócratas, los verdes y los liberales al frente- la pregunta inmediata que me hago y que seguro que tú también te haces es, ¿y España qué?



Lo primero que hay que decir es que, en nuestro país, el problema es incluso mayor que en Alemania. Aquí, la inflación es del 10,8 % frente al 7,5 % que tienen allí tras dos meses consecutivos de bajadas.

Y hay otro elemento que también nos diferencia. En Alemania el sueldo medio es de 3.000 euros al mes y en España de 1.750, es decir 1.250 euros menos. Y un dato que no se nos escapa tampoco. Frente al IPC del 10,8 % que tenemos en España, la subida media de los salarios en julio fue del 2,5 %, por lo que la brecha se amplía y somos cada vez más pobres.

Pero las diferencias entre España y Alemania no se limitan a esa foto fija que te acabo de contar. Y aquí es donde viene el meollo de la cuestión. El Gobierno de coalición de PSOE y Podemos ha venido rechazando sistemáticamente tocar el IRPF. Descartan aplicar la denominada deflactación, para que si te suben el sueldo no tengas que pagar más por ello cuando vayas a hacer la declaración de la renta. Básicamente, porque esa subida salarial es muy inferior a lo que ha crecido el precio de la cesta de la compra, el recibo de la luz o llenar el depósito de tu vehículo. Sánchez y Podemos no han puesto sobre la mesa en ningún momento bajar el IRPF o modificarlo para de forma puntual asumir ese fenómeno de la deflactación.

¿Qué es lo que está haciendo en España? Tirar de chequera. Bono cultural para los que vayan a votar por primera vez el año que viene con tres citas con las urnas: municipales, autonómicas y generales. Cercanías y trenes de media distancia gratis para todos, sin diferenciar a ricos, pobres o mediopensionistas.

La bonificación de los 20 céntimos a los carburantes, que no han servido para frenar la inflación y se los han ido tragando las diferentes subidas. En definitiva, tirar de chequera, regalías de todo tipo sin atender a esa demanda que le han venido haciendo desde la oposición: la bajada del IRPF.

Dos formas de gestionar una misma crisis

Son dos formas distintas de gestionar la crisis económica, la de Alemania y la de España, que plantean también dos modelos diferentes de abordar la crisis energética. El germano mirando más allá, recuperando esa vieja idea de alargar la vida útil de las centrales nucleares y también reabriendo centrales de carbón que habían jubilado para generar electricidad.

Es España los dos debates están más que descartados por el Gobierno de coalición y lo fían todo al Real Decreto de Ahorro Energético con medidas que ya conoces de sobra: apagón de escaparates y edificios públicos a las 10 de la noche y el aire acondicionado nunca por debajo de los 27 grados, salvo en la hostelería, tiendas de alimentación y casos muy puntuales.

En esto también nos distinguimos de Alemania. No hay imposiciones por parte del Gobierno central, sólo recomendaciones que cada ciudad aplica según su circunstancia.

Por lo demás, el primer día de la entrada en vigor de las medidas pasó como se esperaba. Sin sobresaltos, con cabreos, con calor en los interiores del sur, y con la confirmación de que no tiene sentido que se aplique la misma medida en Sevilla que en Santander.

A partir de ahí, sigue la gresca política. Sánchez y sus ministros están encantados de que este asunto se haya elevado a categoría, aunque no sean capaces de garantizar que el ahorro se va a producir. Pero los gurús de Moncloa creen que la disputa con la Comunidad de Madrid les viene bien electoralmente y han decidido entrar en el cuerpo a cuerpo. No les fue tan bien cuando también lo hicieron durante la pandemia y ahí están los resultados de las elecciones de mayo de 2021 en Madrid, las de Castilla y León o, las últimas las de Andalucía.

Pero esa es la estrategia y siguen a lo suyo. Hasta tal punto que la ministra de Justicia, Pilar Llop, se atreve a anticipar el recorrido que tendrá el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Gobierno de Díaz Ayuso.







Pilar Llop es ministra de Justicia, pero es que, además, es magistrada. Y calificar así un recurso solo tiene un objetivo: tratar de influir en los jueces que lo tengan que analizar. Ahora mismo España es el único país de Europa que obliga a sus comerciantes a apagar las luces de sus escaparates. También el único que impone la temperatura en el interior de los locales. Esto ha llevado ya a los hosteleros a anunciar pérdidas. Si en las barras o en los salones el cliente empieza a sudar, se va. Y si en invierno pasa frío, lo mismo.

De hecho, Hostelería Madrid estima que los establecimientos madrileños sufrirán hasta finales de septiembre una pérdida de 116 millones de euros, con un descenso de un 3 % de clientes, a causa del plan de Pedro Sánchez. Juan José Blardony es director de Hostelería Madrid.

¿Hay que recordarle a Pedro Sánchez que la ley está para cumplirse?

De momento, como era de esperar, en el primer día de entrada en vigor del decreto no se impuso ninguna multa. Y es la tónica que va a seguir al menos esta semana. Entre otras cuestiones, porque las inspecciones no van a ser específicas y se van a limitar a controles rutinarios para otros temas relacionadas con la energía.

Quiero que escuches este sonido para entender mejor lo que viene después. Pues eso. La ley está para cumplirla. Esto nos hemos cansado de escucharlo durante todos estos días casi en bucle por Sánchez y sus ministros. El destinatario ha sido la Comunidad de Madrid a cuenta de las medidas de ahorro energético.

Esto Sánchez se lo tiene que repetir con la misma insistencia ahora a sus socios de Esquerra, al frente de la Generalitat de Cataluña. ¿Por qué? Porque se siguen negando a cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a impartir al menos el 25 % de las clases en español.

El martes, el Supremo volvía a pronunciarse sobre la situación en dos centros en los que había denuncias porque no se estaba cumpliendo. Uno en Barcelona capital y otro en Abrera, también en la provincia barcelonesa. El sentido de la resolución es el mismo de lo que viene dictando el Superior de Justicia de Cataluña.





Y desde la Generalitat ya han dicho a esos centros que no se preocupen que no lo tienen que cumplir. Que para eso ellos ya tienen una norma que sortea lo que diga la Justicia.

¿Hay que recordarle a Pedro Sánchez que la ley está para cumplirse? Pues eso. Depende de para quién”.