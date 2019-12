García Muñiz: "Negociando con Sánchez, a Iglesias le ha estallado una bomba de irregularidades en Podemos"

Audio

Muy buenos días. Bienvenidos a este programa que se llama “Herrera en Cope” y que les va a acompañar desde esta hora hasta la 1 de la tarde. Si es usted alguno de los afortunados que tiene puente, pues disfrute de estos cuatro días de fiesta y si sale ahora de viaje, mucha precaución en las carreteras porque estos días se esperan más de seis millones de desplazamientos por todo nuestro país.

Y si a usted de la tocado trabajar, aquí estamos para que se le haga un poco más llevadero este viernes 6 de diciembre, día en el que nuestra Constitución cumple 41 años.

Hoy en el Congreso habrá un acto de homenaje a la Carta Magna. Un acto al que no van a asistir ni PNV, ni Bildu, ni Junts per Cataluña, ni BNG, ni ERC. Ya veN, el más que probable socio de investidura de Pedro Sánchez ningunea la Constitución. Algo que, por otro lado, ya no sorprende cuando siguen erre que erre con la autodeterminación y el derecho a decidir.

Lo mismo que Quim Torra, que justifica no participar en los actos conmemorativos porque dice que el texto de 1978 ya no representa a una mayoría de catalanes. Y promete crear una nueva nueva Constitución para Cataluña más democrática y justa. Lo que hay que oir.

Por cierto, ya tenemos fecha para la ronda de consultas del Rey. El martes día 10 y el miércoles 11 don Felipe recibirá en Zarzuela a los 19 partidos con representación parlamentaria.

Vaya dos días le esperan al Rey, que debe estar ya aburrido de recibir en Zarzuela a nuestros políticos. Fijense, en los algo más de cinco años de reinado de Don Felipe se han celebrado ocho rondas de consultas.

Su padre, el rey Juan Carlos, en casi 40 años de reinado asistió a diez. Datos que son muy significativos de la situación política de nuestro país en los últimos años.

También sabemos que a esa ronda de consultas no van acudir ni Bildu, ni la CUP y, como no, tampoco acudirá ERC.

El mismo miércoles podríamos tener a Sánchez diciendo que el Rey le ha encargado la formación de gobierno. Claro, que para entonces debería tener bien atados los apoyos que necesita para su reelección. Será clave la reunión que un día antes, el martes, mantendrán PSOE y Esquerra.

A los independentistas no les ha gustado el optimismo que ha mostrado Sánchez, que prácticamente ha dado por hecho el acuerdo, aunque la ministra Celaa no lo viera así.

Bueno, por si acaso, y para no tensar demasiado la cuerda con Esquerra, el gobierno está haciendo tiempo. Está demorando el recurso en el TC contra la resolución aprobada la semana pasada en el Parlamento catalán que rechaza la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1 de Octubre, reprueba a la Monarquía y defiende la secesión. Esto es lo que ha dicho la portavoz del Gobierno sobre ese recurso.

Y en medio de las negociaciones para formar gobierno, al socio de Sánchez, a Pablo Iglesias le ha explotado una bomba en su partido. Ya saben que dos exabogados de Podemos acusan a la formación irregularidades financieras, de sobresueldos en negro y de fraude en las primarias.

Hoy El Mundo cuenta además que Jose Manuel Calvente, uno de los abogados despedido por Podemos, conserva los apuntes de los sobresueldos que habrían cobrado algunos altos cargos de la formación. Y dice que va a llevar las pruebas al juez

Además de los detalles que ha contado a El Mundo, también ha hablado con Antena 3, donde dejaba esta advertencia. Ahora lo que falta es que ponga encima de la mesa esas pruebas que asegura que tiene.

Sobre esto le quisieron preguntar ayer los periodistas a Pablo Iglesias en el Congresoo, pero Iglesias se marchó a la francesa: por la puerta de atrás y sin dar explicaciones. Hoy estará en el acto de la Constitució, veremos si también consigue zafarse de las preguntas de los periodistas. En Podemos dicen que todo es falso y acusan, además, a Calvente de acoso laboral y sexual. El abogado lo niega y amenaza con una querella.

Mientras, la Cumbre del Clima llega ya a su quinta jornada. Un día en el que van a hablar de los oceános o del deshielo de la Antártida.

Pero lo gordo de la jornada va a tener lugar por la tarde, en la gran marcha por el clima. Una manifestación en la que van a participar miles de personas y en la que todos los focos van a estar centrados en ella, en Greta Thunberg, la joven activista, que después de marear la perdiz, finalmente está viajando a Madrid en el medio que todos intuíamos, en tren.

Estaba claro que en un coche diésel o en un gasolina no iba a venir. Y uno eléctrico no tiene la autonomía suficiente para recorrer los 625 kilometros que separan Lisboa de Madrid.

Algo antes de las 9 de la mañana llegará Greta a la estación de Chamartín de Madrid y seguro que será recibida como una super star o como una alta autoridad.

A las seis va a comenzar la gran marcha del clima convocada por 850 asociaciones ecologistas, entre ellas Greenpeace. Pablo Chamorro es coordinador de movilización de la ONG.

Pues una de las preocupaciones es la presencia de grupos antisistemas durante la manifestación. En el dispositivo de seguridad participan más de 4.000 agentes entre Policía Nacional, Municipal y Guardia Civil. Hay antidisturbios, efectivos de las unidades de Inforación, Subsuelo, Caballería, Guias Caninos o Medios Aéreos.

Hoy también tenemos que hablar del caso de Marta Calvo, un caso que según se van conociendo más detalles, más interrogantes se abren.

En su última declaración, el presunto asesino, Jose Ignacio Palma, ha contado que la muerte de la joven se produjo la misma noche de su desaparición y que fue accidental. Cuenta que tras una noche de sexo y drogas, Marta tuvo una reacción inesperada, como un ataque cardiaco, y murió. Y como él contaba con antecedentes policiales se asustó y decidió deshacerse del cuerpo troceándolo y repartiéndolo en varios contenedores.

Con esta versión de los hechos se cree que busca evitar el cargo de homicidio o de asesinato. Además, si no encuentran el cuerpo, podrá mantener esta versión durante el juicio. Con este relato, puede ser culpable de haber suministrado drogas, pero no de matarla con un acto violento.

Jose Ignacio Palma en 2008 estuvo preso en Italia por tráfico de cocaína. A su salida, regresó a España, donde se cree que continuaba con el negocio de la droga y donde no cesó su carrera delictiva. En su historial constan también, entre otros delitos, resistencia a la autoridad, desobediencia y conducción temeraria. Desde 2017 estaba en situación irregular en nuestro país

Ayer cuando era trasladado a la comisaria de Patraix, un barrio de Valencia, fue recibido así. Pero lo más destacado es que el pasado mes de abril fue investigado por la muerte de una prostituta en Valencia.

Fue el último cliente de esta mujer, una brasileña que entró en coma y murió días después en un hospital. La autopsia determinó que la joven falleció por consumo de drogas . Jorge Ignacio abandonó la casa de citas cuando la prostituta comenzó a convulsionar. La Policía Nacional lo investigó por un presunto delito de omisión del deber de socorro, pero no llegó a ser detenido.

Ya ven, dos casos similares, dos chicas muertas tras cruzarse en el camino con este indeseable, dos jóvenes con las que se cita, con las que mantiene o pretendía mantener relaciones y que mueren las dos por consumo de drogas. Es una fatal coincidencia o, ¿de casual tiene poco?Son algunas de las preguntas que seguro se están haciendo también todos ustedes

Ahora todos los esfuerzos se centran en encontrar los restos de Marta. Según los investigadores, en los contenedores sólo quedarían muestras de ADN de la joven porque ya ha pasado un mes desde su muerte.

Un mes que está siendo una pesadilla para la familia de Marta.. Así lo ha contado su padre, Sergio Calvo, en una carta en la que dice que esto es lo peor que podría pasarles. Una carta desgarradora en la que también narra como lo más duro fue recibir la llamada que confirmaba sus peores sospechas.

Y fuera de España, la noticia es la guerra entre Donald Trump y la oposición que ha estallado a un año de las elecciones presenciales. La presidenta de la Cámara de Representates, Nancy Pelosy, comparecía ayer para comunicar que por cuarta vez en la historia del país, se abre el proceso de Impeachment, la acusación formal para destituir al presidente.

Pelosy acusa a Trump de corrupción y abuso de poder. Dice que no tiene más remedio que actuar porque el presidente está intentado corromper una vez más elecciones para su beneficio.

Es la cuarta vez en la historia de EEUU que se inicia un Impeachment. Las tres anteriores culminaron sin éxito. Veremos cómo acaba ésta contra uno de los presidentes más polémicos que ha tenido el país.