García Muñiz: "Es el momento de aunar criterios, de coordinarse y de dejar de ofrecer cifras contradictorias"

Aumentan los contagios, aumentan los ingresos en los hospitales y también aumentan las voces que alertan de que si no se toman medidas más contundentes podemos tener un nuevo colapso en los hospitales.

En las últimas 24 horas los contagios se han disparado en España, se han registrado casi 3.000 casos positivos y 26 personas han perdido la vida.

MEDIDAS INSUFICIENTES

Ante esta situación nueve sociedades científicas y la Organización Médica Colegial, la insitución que agrupa a todos los colegios médicos de toda España han emitido sendos comunicados en los que alertan de que no son suficientes las medidas que se están tomando. Dicen que si las decisiones no son “coordinadas, rápidas y eficaces”, hay una “alta probabilidad” de enfrentarnos de nuevo a situaciones muy graves como las vividas durante el estado de alarma. Y se muestran decepcionados con el comportamiento de los responsables políticos por la falta de un liderazgo común en la respuesta sanitaria.

Piden además algo en lo que llevamos días insistiendo en este programa, coordinación entre la Administración central y las comunidades autónomas.

Iba a decir que nos jugamos mucho, pero más bien nos lo jugamos todo. Y en esto no puede haber diferencias, no puede haber discrepancias, todas las comunidades deberían seguir un mismo protocolo, se debería dar una respuesta conjunta, porque el Covid no distingue territorios, contagia por igual en un sitio que en otro.

En la última conferencia de presidentes hace un par de semanas el presidente de la Xunta de Galicia demandaba una toma de decisiones común. Feijóo hablaba también de los problemas derivados de la gestión autonómica de la pandemia, la falta de una base legal para que las comunidades puedan establecer confinamientos selectivos si son necesarios.

Y es que las autonomías no pueden decretar por sí mismas el cierre de un edificio, de un barrio o un municipio, ni obligar por ejemplo a las personas que han dado positivo o a sus contactos a cumplir la cuarentena. Todas estas decisiones deben ser validadas por un juzgado lo que, por un lado, no permite actuar de manera inmediata para frenar la pandemia.

Y por otro, crea de nuevo diferencias, porque no todos los jueces avalan las mismas medidas ante situaciones similares.

En Aragón por ejemplo un juez no permitió la fórmula del confinamiento en varios municipios de Huesca, solo dio el visto bueno a una Fase 2 de la desescalada flexibilizada. Es decir, la medida no afectaba a la movilidad geográfica, que quedaba bajo responsabilidad individual.

Mientras en Cataluña otro magistrado sí aprobó endurecer las restricciones de movilidad en siete municipios de la comarca de la Sagriá que quedaban confinados. Se pidió a los vecinos que salieran de casa lo imprescindible y se les prohibía terminantemente entrar o salir de estas localidades.

De esto se ha quejado precisamente el presidente aragonés, Javier Lamban, que reclama unidad de criterios y herramientas jurídicas homogéneas en todo el país.

Pues al no haber estado de alarma, esos confinamientos solo los puede decretar un juez.

DESCOORDINACIÓN

Esta crisis sanitaria ha puesto a prueba el modelo autonómico con las competencias transferidas desde hace 20 años y ha subrayado lo que médicos y pacientes llevan años denunciando: la desigualdad en materia sanitaria en las distintas autonomías. Ya sea en el acceso a tratamientos, en la realización de pruebas diagnósticas, en el salario de los médicos o ahora como estamos contando en la lucha contra el COVID.

Otro ejemplo más de descoordinación lo vemos en la prohibición de fumar en la calle que ha decretado Galicia. Si esta medida es buena, si está demostrado que cuando un fumador exhala puede soltar gotitas que contengan coronavirus, ¿por qué no la consensuan todas las comunidades autónomas y la ponen en marcha a la vez? O ¿por qué no establecen la prohibición de fumar en toda España desde el gobierno central? Alguna vía jurídica habrá para ello aunque las competencias estén transferidas.

Pasó lo mismo con la obligatoriedad del uso de las mascarillas. La primera en decretar esta medida fue Cataluña, el pasado 9 de Julio. le siguió Baleares, Extremadura y Aragón y se fueron sumado poco a poco el resto de autonomías, la penúltima en hacerlo fue Madrid. Y fíjense, ayer mismo, más de un mes después de que entrara en vigor en Cataluña, Canarias se sumaba también a esta obligación.

�� Tabaco, dispositivos de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas, shisha o asimilados



❌ No se permitirá en todos los locales de entretenimiento, ocio, hostelería, restauración y en cualquier otro tipo de establecimiento abierto al público — Presidencia GobCan (@PresiCan) August 14, 2020

El número de contagios se ha incrementado allí en el archipiélago canario, sobre todo entre los jóvenes, lo que ha obligado al cierre del ocio nocturno, Además Canarias se suma también a la prohibición de fumar en la calle. Otras 12 comunidades lo estarían también valorando.

Ahora mismo dos de cada 10 españoles fuman a diario. La media baja algo en Galicia, donde lo hace el 18 por ciento de su población. Allí en el primer día de prohibición ha habido opiniones de todo tipo entre los ciudadanos y quejas entre los profesionales de la hostelería, que creen que esta medida les va a perjudicar.

2935 CONTAGIOS Y 26 FALLECIDOS

Las comunidades autónomas toman medidas porque el número de contagios crece de manera alarmante, 2935 contagios en las últimas horas, la cifra más alta desde finales de abril. Hay además 26 fallecidos.

Los casos positivos casi se han duplicado de un día para otro. Pese a ello, la cifra no asusta a Fernando Simónque habla de crecimiento “suave” y lo justifica porque se están haciendo más pruebas.

Es cierto que se están haciendo más PCR y eso aumenta el número de casos positivos. Por eso ahora mismo uno de los indicadores que mejor nos permite conocer la gravedad de la situación es el de los ingresos hospitalarios.

En la última semana se han registrado 953. Actualmente hay casi 3.600 personas ingresadas en todo nuestro país, 383 en la UCI. Antes les decía que las sociedades médicas alertaban en un comunicado de una alta probabilidad de colapsar el sistema, un escenario que Fernando Simón sin embargo no comparte.

Madrid, Cataluña y Aragón son las tres comunidades donde hay ahora mismo más pacientes ingresados por coronavirus.

En el País Vasco, el gobierno está preocupado por el incremento de casos y analiza la posibilidad de reestablecer el estado de emergencia sanitaria.

La ciudad de Valencia limita el ocio nocturno, prohíbe los botellones y suspende las visitas a las residencias.

Andalucía suma ya más casos en agosto que en los tres meses anteriores.

Y en Extremadura, el consejero de sanidad, Jose María Vergeles da por hecho que allí ya están en la segunda ola, despúes de comprobar cómo las tasas de incidencia registradas en los últimos días, se sitúan al mismo nivel que en las primeras semanas de marzo.

Es la segunda comunidad que lo reconoce después de que la semana pasada hablara también de segunda ola la consejera vasca de salud.

Pues este es el panorama que tenemos. Y no pinta muy bien cuando el ministro de Sanidad, Salvador Illa ha convocado esta mañana una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial de Salud para abordar con las comunidades autónomas la evolución de la pandemia…

Igual es el momento de aunar criterios, de empezar a coordinarse, dejar de ofrecer cifras contradictorias y establecer una estrategia común que permita afrontar con eficacia y garantías la evolución de la pandemia.