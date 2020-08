García Muñiz: "Gobierno y CC.AA. tendrán que estudiar el riesgo de abrir de nuevo los colegios"

Bienvenidos a Herrera en Cope. Les saluda Pilar García Muñiz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa.

Lunes 10 de agosto. Dentro de un mes, es decir, dentro de nada porque ya saben que el tiempo pasa volando nuestros hijos volverán al colegio y no sé ustedes pero yo todavía no tengo claro cómo va a ser esa vuelta al cole.

En el ministerio de educación insisten en que va a ser presencial, con los alumnos fisicamente en clase, pero son las comunidades las que tienen que establecer los protocolos y planes para que el retorno a la aulas sea seguro tanto para los alumnos como para los profesores y el resto de personal de los centros de los educativos.

A finales de junio algunas comunidades hablaron de contratar más personal y establecieron unos posibles escenarios que se irían poniendo en marcha en función de cómo avance la pandemia. Se acordarán de que se habló de crear grupos burbuja que hasta sexto de primaria no llevarían mascarilla, pero si sería obligatoria ya en la ESO donde además si se puede hay que guardar la distancia social. O un ejemplo más, los alumnos de bachillerato, es decir, los mayores podrían tener algunos días de clases on line.

¿ABRIRÁN LOS COLEGIOS CON NORMALIDAD?

Sin son padres con hijos en edad escolar seguro que este asunto es ahora mismo uno de los que más les preocupa. Y es que son muchas las preguntas que nos hacemos ¿abrirán los colegios con normalidad? Es seguro hacerlo? Si se abren, ¿cómo se va a garantizar la seguridad de los niños y profesores? ¿Qué pasa si alguien se contagia, qué protocolo van a llevar a cabo? Si no se abren y se opta por las clases on line como durante el confinamiento ¿con quién dejo a los niños si yo tengo que ir a trabajar y no puedo dejarlos con los abuelos por el riesgo que ello supone? ¿Qué pasa si unos padres, en pos de la seguridad, deciden no llevar a sus hijos al colegio?

En fin, son muchas las dudas, la incertidumbre que hay entorno a un asunto que nos afecta a todos, no sólo a los que somos padres, a todos como sociedad porque colegios e institutos pueden convertirse en unos de los principales transmisores del virus. Es cierto que los niños, sobre todo los pequeños, se contagian menos que los adultos, pero hay algunos que sí pasan el virus de manera asintomática y se lo pueden contagiar a otros compañeros y éstos llevárselo a su casa y empezar así una cadena de contagios.

ESCALADA DE BROTES

No tranquiliza mucho la verdad la situación actual que estamos viviendo con los brotes y los contagios aumentando en toda España. Estamos ahora mismo en niveles del mes de abril en cuanto a casos positivos en pleno confinamiento. Si seguimos con esta situación vamos a abrir los colegios en septiembre cuando en abril estuvieron cerrados? ¿Por qué ahora debería ser diferente?

Está claro que la enseñanza presencial desarrolla un papel de educación y socialización fundamental, sobre todo para los más pequeños. Pero también está claro que la prioridad debe ser la seguridad, por eso tanto gobierno como comunidades autónomas tendrán que estudiar el riesgo beneficio de abrir de nuevo los centros educativos.

Tenemos aún unas semanas por delante en las que hay que hacer las cosas bien o muy bien. Porque la clave va a estar en llegar a septiembre con una incidencia baja del coronavirus.

El caso es que aquí en España la situación sigue siendo preocupante. Para que se hagan una idea España ha sumado en dos semanas más nuevos contagios que Alemania, Francia y Reino Unido juntos. Acumulamos casi 38 mil diagnosticados en 14 días. Y somos el país de Europa Occidental con más contagios.

Aragón, Cataluña y Madrid siguen siendo las comunidades con mayor número de contagios. Esta última además con el lío con el gobierno central sobre el número de asintomáticos. Es increíble que sigamos con esta pelea de cifras y datos unos dicen una cosa, otros otra al final no sabemos a quien creer y se traslada además una imagen de descontrol que no hace más que crear incertidumbre e inseguridad entre los ciudadanos.

Suben los contagios pero también es verdad que se están haciendo más PCR, es decir, durante los meses duros de la pandemia solo se hacían pruebas a las personas que tenían ya síntomas muy avanzados de la enfermedad. Ahora las pruebas se hacen a muchas personas que no tienen ningún síntoma porque lo que se busca precisamente es dar con los asintomáticos para aislarlos y poder contener los focos.

BRIGADAS DE VIGILANCIA

Los test y el trabajo de los rastreadores son ahora mismo fundamentales para frenar la pandemia. Y por supuesto la responsabilidad de cada uno, la responsabilidad individual, el saber que si somos positivos, aunque nos encontremos bien y no tengamos síntomas, o si hemos estado en contacto con una persona que ha resultado contagiada nos tenemos que quedar en casa confinados durante 14 días.

Pues para controlar que ese aislamiento domiciliario se está haciendo bien, en Valladolid se han puesto ya en marcha -y Zaragoza lo va a hacer esta semana- unas brigadas de vigilancia del coronavirus. Brigadas que acudirán a casa de los contagiados o de los que esperan el resultado de la analítica para comprobar que cumplen con el aislamiento al que están obligados…

Ahora mismo en España hay 600 focos activos y comunidades que están endureciendo las restricciones.

El último confinamiento se ha decretado en Villarta de los Montes, en Badajoz. Allí se ha detectado un foco que deja ya 38 positivos y se van a hacer pruebas a sus 430 vecinos. Totana en Murcia también sigue confinada, al igual que tres municipios de Castilla y León.

Desde el pasado viernes Aranda de Duero, en Burgos, donde finalmente se ha decretado una cuarentena de solo siete días. Mientras en Pedrejas e Iscar, en Valladolid, van camino ya de su segunda semana de aislamiento.

En Castilla y León la situación preocupa tanto, que la Junta ha pedido a los pueblos de 36 zonas con riesgo alto de contagio que no celebren reuniones de más de 10 personas.

Y allí en Castilla y León hay un pueblo que es un ejemplo de responsabilidad. Es San Adrián del Valle, pequeño pueblo de León, de poco más de 100 habitantes, que ahora en verano llega a los 300. Pues allí se ha se ha detectado un foco de ocho positivos, cinco son miembros de una misma familia. ¿Qué han decidido hacer para protegerse y que el virus no se extienda? Pues han decidido de forma voluntaria confinarse, es decir, los vecinos se van a quedar en casa y saldrán a la calle lo imprescindible, para comprar o ir al médico, hasta que les hagan pruebas a todos y sepan el resultado.

Audio

Pues de eso se trata, de ser responsables, de tener cabeza y de asumir el menor riesgo posible. Eso significa llevar siempre mascarilla y guardar la distancia de seguridad, algo que no siempre se cumple en el ocio nocturno como vemos a menudo en vídeos que se publican de pubs o discotecas donde los jóvenes están juntos y pocos llevan la mascarilla puesta.

Fijense, Italia que era ese país al que miraba todo el mundo en el mes de marzo y que se convirtió en el centro de la pandemia en Europa, ha sabido sin embargo contener mejor que otros países, desde luego mejor que España, el coronavirus.

Y una de las claves es que el gobierno italiano sigue manteniendo el cierre de las discotecas por considerar que son peligrosas por la difusión del virus.

URKULLO PLANTEA UN POSIBLE TOQUE DE QUEDA

Este domingo el lehendakari Iñigo Urkullu se ha referido al toque de queda que hay además en algunos de los países como una de las medidas de contención del virus. Supone esto que en el País Vasco habrá toque de queda? No de momento pero cuando lo cita el lehendakari es porque el tema ya está encima de la mesa. Claro que para establecer un toque de queda desde una hora determinada de la noche hasta una hora determinada de la mañana, es decir, para restringir la movilidad de los ciudadanos, se necesita un marco legal como el estado de alarma y éste solo lo puede decretar el gobierno central.

El ocio nocturno supone miles y miles de trabajos por todo nuestro país y más ahora en verano pero si la gente, los clientes no actúan con responsabilidad son negocios que peligran porque cada vez en más ciudades se está adelantando el horario de cierre.