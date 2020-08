García Muñiz: "Podemos está frente al espejo de la corrupción y de sus propias contradicciones"

Audio

Bienvenidos a 'Herrera en COPE'. Les saluda Pilar García Muñiz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa.

Fijense, deberíamos estar dando saltos de alegría y casi descorchando botellas de cava porque podríamos estar ante la primera vacuna contra el coronavirus que pusiera freno a este maldito virus que no deja de extenderse por el mundo...

Sin embargo, el anuncio de esa primera vacuna lo tenemos que coger con pinzas, con todas las cautelas. La noticia la comunicaba el presidente ruso Vladimir Putin. En una reunión con su gabinete de ministros sacaba músculo y anunciaba que en su país ya tenían vacuna.

Putin declaraba triunfalmente que esa vacuna es segura y bastante eficaz incluso anunciaba que una de sus hijas ya la había probado, porque ha participado en los ensayos. Se empezará a producir de manera masiva en los próximos días y se podría administrar a partir de octubre. La vacuna ha sido bautizada como Sputnik 5 en honor al primer satélite ruso lanzado en 1957.

De ser eficaz y segura, estaríamos sin duda ante la noticia más importante del año y puede que en décadas. Pero tratándose de Rusia la experiencia nos dice que podríamos estar ante un golpe de efecto que tanto gustan por allí. De hecho la OMS se ha mostrado muy escéptica y pide prudencia.

LA OMS ESCÉPTICA

Un portavoz de organización recordaba la importancia de no priorizar la rapidez frente a la seguridad. Y advertía también de que se tienen que asegurar las pruebas así como el proceso de fabricación y distribución.

Sorprenden los plazos, desde luego, porque llevamos meses hablando de que la tan ansiada vacuna estaría lista como pronto a finales de año.

¿Por qué genera recelo la vacuna de Rusia?

Los científicos siempre parten de la premisa de que el desarrollo de vacunas se caracteriza por un alto nivel de fracas y dicen que la rusa no ha tenido tiempo de completar las pruebas.

En teoría falta la fase tres, la de los ensayos clínicos con miles de personas. Además dicen que falta transparencia, que sus resultados no se han publicado en ninguna revista científica de manera que se pueda cotrastar su eficacia.

El de Rusia por cierto es uno de los 167 prototipos registrados por la OMS prototipos de vacuna que se están investigando y probando en una carrera contrareloj por todo el mundo, con varios desafíos además .

El primero, acortar los plazos que caracterizan al desarrollo de una vacuna. Generalmente se tardan unos 10 años en investigar y tener lista una vacuna. Aunque el récord lo tiene la del ébola, que se desarrolló en 5 años. La del coronavirus urge y se quiere reducir ese tiempo a un año.

El segundo desafío es que la vacuna no solo tiene que ser efectiva sino debe serlo a una escala nunca antes conocida: millones de unidades en el menor tiempo posible. En este sentido, la implicación de la industria farmacéutica es fundamental.

Y hay un tercer desafío, una vez que se tenga la vacuna, habrá que determinar cómo se producirán las campañas de vacunación masivas, con qué criterios poblacionales.

Los cálculos más optimistas señalan que no habrá vacuna para todo el mundo antes de un año, o año y medio. Y eso que en el escenario actual existe cooperación internacional, es decir hay intercambio de datos, y hay también financiación.

Las vacunas deben superar como mínimo tres fases, además hay una cuarta con la que se refuerza la seguridad.

Ahora mismo dos de las vacuans más avanzadas son de Oxford, que se encuentra en fase 3 y también lo está la de Moderna en EEUU. El científico español que participa en esta última, Juan Andrés nos contaba en mayo en exclusiva aquí en 'Herrera en COPE' cómo esperaban que a finales de año esté lista su vacuna.

Hasta que no haya vacuna el virus circulará libremente, y no nos queda más remedio que seguir extremando las precauciones.

ESCALADA DE CASOS

Muy especialmente aquí en España donde, como les venimos contando, los casos positivos siguen creciendo. En la última jornada se han notificado 1.418 contagios nuevos y 5 muertos.

PODEMOS, IMPUTADO

Y un día más tenemos que hablar de Podemos, que está acaparando más titulares por sus líos internos y por las investigaciones judiciales, que por su acción de gobierno.

Todo empezó con el llamado caso Dina, un caso en el que Pablo Iglesias se presentó como víctima de las cloacas del Estado y ahora tiene al juez dirimiendo si pudo cometer algún delito o si todo fue un "montaje".

Este caso ha minado la credibilidad de un partido que tiene además otros dos frentes abiertos:

-Por un lado, hace unos días conocíamos que el Tribunal de Cuentas ha descubierto recientemente deficiencias contables, facturas sin justificar y gastos irregulares en la contabilidad electoral de Podemos para las elecciones generales del 28 de abril. Unas irregularidades que alcanzan los 425 mil euros y que cuestionan la limpieza de sus cuentas.

-Lo último es que ya hay unos primeros imputados en la presunta financiación irregular del partido. Recordamos que todo parte de la denuncia presentada por el que fuera abogado de la formación morada, Jose Manuel Calvente por posibles delitos de malversación y administración. Ahora el juez ha llamado a declarar al tesorero y la gerente del partido. Y también a Juanma del Olmo, uno de los hombres de máxima confianza de Pablo Iglesias, responsable de comunicación de Podemos y de las campañas electorales.

Ha sido diputado por Valladolid, perdió su escaño en las últimas generales y tuvo un papel muy destacado en la guerra interna que se libró con el sector errejonista y que terminó con el número dos del partido, con Iñigo Errejón, fuera de Podemos.

Los tres tendrán que declarar el próximo mes de noviembre en calidad de investigados. El partido Podemos está también imputado como persona jurídica.

Esto último le pasó al PP, seguro que lo recuerdan, aunque al final no fue condenado.

De momento no se ha abierto juicio oral solo están imputados pero no ésta de más recordar las líneas rojas que se marcaba Pablo Iglesias cuando estaba en la oposición para que no se le olviden ahora que está en el Gobierno.

Pablo Iglesias que de momento no se ha pronunciado sobre esta imputación a la cúpula de su partido

Un Pablo Iglesias que de momento no se ha pronunciado sobre esta imputación a la cúpula de su partido. Sí lo ha hecho el portavoz en el Congreso, Pablo Echenique que ha dicho que las acusaciones tienen como objetivo difamar a su partido y piensa que todo va a quedar en nada, como ha sucedido en otras ocasiones.

Ah, por cierto, que salte el caso fake de la "caja B de PODEMOS" justo unos días después de que Juan Carlos I huya de España hacia paradero desconocido con millones de euros de dinero negro obtenidos en turbios negocios que hizo como rey es, por supuesto, puritita casualidad. — Pablo Echenique (@pnique) August 12, 2020

Mientras desde el partido PP piden a Sánchez e Iglesias que den la cara. La formación naranja ya ha pedido al juez que anule todas las actuaciones.

Pablo Iglesias debe comparecer y dar explicaciones urgentes.



¿Sabía de la presunta financiación irregular de Podemos, sí o no?



Sánchez avala con su silencio los escándalos que acorralan a su vicepresidente. pic.twitter.com/s3WzmPlsWl — Pablo Montesinos (@montesinospablo) August 11, 2020

Será la Justicia la que tenga la última palabra en todos estos asuntos que sitúan a Podemos frente al espejo de la corrupción y de sus propias contradicciones.