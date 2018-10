La Fiscalía pedirá para Junqueras la pena más alta en el juicio del 1-O, lo que ha llevado a ERC a decir que no apoyará los Presupuestos Generales del Estado de Pedro Sánchez. Reclaman que el Poder Ejecutivo se inmiscuya en el Poder Judicial a fin de que garantice su absolución, lo que implica romper con la división de poderes del Estado. Ante este brete, Carlos Hererra ha dedicado su monólogo diario a analizar la situación.

“El blanqueamiento de Oriol Junqueras, por ejemplo, del que se está encargando ahora prácticamente todo el mundo. Parece que es que Oriol Junqueras no hizo nada, que Oriol Junqueras es el dialogante, el hombre que puede esto arreglarlo, etcétera, etcétera. Y lleva un año, lleva un año en la cárcel no, pero vamos, casi. ¿A cuenta de qué? A cuenta de que, como considera la Fiscalía, encabezó un golpe de Estado. Era el vértice absoluto de ese... Algunos dicen que, incluso, por encima del pobre de Puigdemont. Bueno, pues este asunto, el hecho de que vaya a comenzar el juicio, el hecho de que la Fiscalía, si no cambia de criterio, que puede cambiar de fecha, considere que debe ser penada su actuación por rebelión con unas penas de entre 25 y 30 años de delito, de pena, esto hace que los independentistas, que son los que han de votar los Presupuestos de Sánchez, digan a Sánchez: “O llama usted a la Fiscalía y levantan lo del delito de rebelión o usted no tiene presupuestos”, ha comenzado Herrera.

“¿Qué clase de socios tienes, Sánchez, que lo que te exigen demuestra su concepto de separación de poderes en democracia. Es decir, estos creen que se coge el teléfono, se levanta y dice: 'Mari Carmen, por favor, retírame los...' ¿Cómo que retire? ¿Qué voy a retirar? Hombre, es verdad que hay algunos que están acostumbrados a lo de las togas y el polvo del camino que decía Candido Conde Pumpido, fiscal general a quien Dios tenga en su inodoro. Pero, fíjense ustedes, los independentistas catalanes se querellan contra Jorge Fernández cuando Jorge Fernández era ministro del Interior porque, según ellos, había dicho: 'La Fiscalía te lo afina en aquella conversación con Daniel de Alfonso'. ¿Se acuerdan? Y crearon junto al PSOE una comisión de investigación. Bueno, pues ahora piden ellos que la Fiscalía se lo afine a ellos. Ha estado bien la ministra Batet cuando dice: 'Oiga, no nos pueden pedir cosas que no podemos hacer", ha señalado Herrera.