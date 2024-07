Carlos Herrera: "El testimonio de Sánchez es pieza clave en el relato de otros investigados"

Audio

Bienvenidos a otro día de calor y también calor informativo. Calor informativo porque, oiga, quién le iba a decir a los españoles que hace un año, tras las elecciones... el presidente iba a ser Sánchez gracias a una negociación en el extranjero con un prófugo de la justicia.

Quien le iba a decir a los españoles que el resultado iba a ser más ajustado de lo que en principio parecía y que no resultaba suficiente la diferencia de votos a favor de Feijóo y sí la formó el perdedor.

Pero quién le iba a decir a Sánchez que iba a poder celebrar este aniversario por su citación a declarar en la causa contra su mujer. Es otro giro de guion. Son ocho años sin tregua gracias a un político que lo ha agitado todo.

Le hago un resumen rápido. Comenzó ganando unas primarias con la polémica de un biombo. Después, obligó a repetir elecciones generales 2 veces tras tener bloqueado el país un año. Luego la moción de censura. Disolvió las Cortes.

Y poco después pactó una coalición con Podemos. Posteriormente, se inventó Sumar para apartar a Podemos. Luego se compró el Gobierno con indultos, transferencias de competencias, lo que haga falta. No ha dado ni un minuto de descanso a España. Ha hecho un asalto sin precedentes de las instituciones, el TC, la abogacía del Estado... y con un deterioro económico maquillado con impuestos asfixiantes... oiga, esto es Pedro Sánchez.

Y ha llegado el momento en el que él mismo dijo que un presidente puede considerar permanecer en el cargo si un juez le llama a declarar como testigo en un caso de corrupción. Se lo dijo a Rajoy.

Es que la hemeroteca suele ser terrible. Ahora, ese cuento no se lo aplica aunque esté en fase procesal porque tiene que ver con él. Es su esposa la investigada. Y son los colaboradores de Begoña Gómez los que están investigados. Pero es que él mismo tiene un papel estelar en la función. Barrabés ha dicho que se reunió con los socios de su esposa, permitiendo rescates millonarios. Osea, oiga, por todo ello Peinado le ha citado a declarar el próximo 30 de julio. Una forma de fastidiarte las vacaciones. Va a ir a tomarle declaración a Moncloa. Algo lógico en esta fase procesal.

Y ahí Sánchez tendrá que decir la verdad como prevé la ley; aunque no esté obligado a responder a las preguntas en las que aparezca su mujer. Así lo dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ahora, en fin, ¿por qué no contesta a todo? Peinado va a Moncloa porque las acusaciones particulares han solicitado esta citación. No es un capricho de Peinado.

Es una oportunidad de Sánchez para explicar cosas. Como las reuniones de Barrabés en Moncloa. Veremos qué es lo que después hace el juez porque si viera indicios de algo raro, como ha ocurrido con otros testigos, tendría que pasarle el caso al Supremo y este tendría que pedirle un suplicatorio al Congreso. Veremos si el Congreso se porta como el de antes, o como el de ahora.

Pero viendo la reacción del PSOE a la citación de Peinado, hay que inclinarse por la segunda opción. Todo han sido reproches a un magistrado que va haciendo su trabajo. Cuando tú no estás de acuerdo con una acción judicial; a ti te caben los recursos. Puedes poner una denuncia por denuncia falsa. Pero no hace falta que insultes al juez. Desde luego, cabe enviarle ánimos a Peinado que ha de extremar la prudencia con esta citación. Es una decisión legítima, pero es un terremoto político; aunque todos seamos iguales ante la ley.

Los hechos parecen graves. Por eso, es fundamental el testimonio de Sánchez; es pieza clave en el relato de otros investigados como Barrabés. Él fue testigo presencial de lo que hablaron. Veremos si se cuenta o no se cuenta. Desde luego, si se aplica el baremo Sánchez, debería dimitir. No les sorprenda a ustedes que ni pasa por su cabeza. Pero es terrible la hemeroteca. Él decía o dice que cree en la Justicia. Pues que declare contestando todo. Y tengan ustedes en cuenta que Begoña se negó a declarar. Bueno, pues si ella no declara, le pregunto al marido.