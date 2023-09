Herrera: "El terremoto en Marruecos confirma que este tipo de catástrofes son devastadoras en zonas pobres"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Carlos Herrera ha comenzado la mañana con la vista puesta en Marruecos tras el terremoto que ha asolado el país: "Los equipos de rescate no han podido llegar a las aldeas más remotas del Atlas por la destrucción y las pobres infraestructuras de la zona. Se confirma un fenómeno que ya hemos visto anteriormente en catástrofes como esta, apenas causa daño en países desarrollados, pero son desvastadoras en zonas pobres como las del interior de Marruecos".

Además, se ha fijado en la situación política en el país: "Luego está la parálisis del Gobierno marroquí. El Rey de Marruecos estaba en Francia en el momento del seísmo y estuvo desaparecido 18 horas. Además, solo ha aceptado ayuda internacional de cuatro países, uno de ellos España".

Cataluña celebra la Diada

En clave política, "Cataluña celebra su Diada el 11 de septiembre con la vista puesta en la escandalosa amnistía, que es escandalosa e insuficiente, ya lo ha dejado claro Pere Aragonès".

"Si usted hoy se asoma a la prensa del movimiento, podrá leer que esta Diada se llama la 'Diada del giro pactista'. Para los convocantes, es todo lo contrario, es la del relanzamiento del procès. Ahí tienen a la presidenta de la Asamblea Nacional de Cataluña, explicando que estamos ante una nueva oleada independentista, y que la amnistía que se reclama es el paso previo para la consecución de la independencia", comenzaba desgranando el comunicador.

En este punto, se fijaba en la ANC: "Es verdad que lo que digan es bastante irrelevante, pero es una organización que existe solo por las subvenciones del Gobierno catalán. Ahora están dedicados a la campaña internacional y el Gobierno con los indultos está haciendo mucho por blanquear y legitimar el discurso independentista de los medios internacionales".

Las exigencias de Pere Aragonès

Además, se ha fijado en las exigencias de Aragonés: "El presidente catalán ha dejado a un lado la moderación para no ceder todo el protagonismo a Puigdemont. Ahora dice que si Sánchez quiere ser presidente tendrá que negociar de forma bilateral con Cataluña un referéndum de amnistía. No van a abandonar la unilateralidad y la amnistía no va a hacer que renuncie a lo demás".

"Lo que sea con tal de que no gobierne el PP. La ley es traicionar a todos los que defendieron la ley y el orden. Y eso no le llama la atención al votante socialista. En el PSOE prefieren pactos con Otegi o Puigdemont que con el PP", ha añadido Herrera.

Por último, se ha fijado en el papel de Sánchez y Bolaños: "El presidente del Gobierno les está dando todas las señales de que las puertas de la muralla están abiertas de par en par. Jamás han tenido semejante oportunidad para conseguir lo que buscan porque tienen un Gobierno de la nación dispuesto a hacer lo inaceptable con tal de que Sánchez vuelva a ser presidente".

"Y todavía hay que aguantar los topicazos con los que tratan de justificarse en el PSOE. El que se lleva la palma es Bolaños, que es el típico cínico, que hace lo que hacía Zapatero, que cuando aprobó el estatuto sabía mejor que nadie que suponía una independencia judicial en Cataluña", ha concluido.