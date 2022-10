Carlos Herrera responde al 'clamor' de las calles: cuándo empezó el lío del CGPJ y qué pasará con Lesmes

Vídeo

Señoras, señores, me alegro. Buenos días.

Es lunes 10 de octubre. Hoy chubascos. Galicia, Navarra, Cataluña, Baleares. Aquí mismo, en Sevilla va cayendo un poquito de agua. Continúa y continúa. El lunes y a las 08:00. Miren, yo les confieso hoy he estado por irme a hacer el programa al metro o a una línea de autobús, a ser posible circular y simplemente conectar el micrófono para que el ambiente recogiera las opiniones sobre la crisis de la justicia en España y la preocupación de la dimisión de Carlos Lesmes, en atención a lo que subraya la ministra de Justicia, que es que la gente no habla de otra cosa en el metro y en el autobús.

Bueno, pues hoy es la noticia del día, pero al final me lo han desaconsejado mis colegas y me han dicho que no, que es un lío, pues allí el cable no sé qué, el radio enlace, el montar el no sé cuánto, el quantum, ahora va con quantum esto.

Bueno, total, que me he quedado en el estudio, pero es como si estuviera en un metro o en un autobús, porque hoy tengo que contarles la crónica del deterioro de la justicia, la enorme batalla por controlar el futuro de la justicia en España, la dimisión de Carlos Lesmes, el encuentro hoy en la Moncloa de Pedro Sánchez con Núñez Feijóo.

Bueno, aquí una crisis constitucional. Aquí un oyente. Esto, si quieren ustedes. ¿Cómo empezó todo esto? Pues bueno, esto empezó cuando Sánchez llegó al poder e hizo dos cosas: asaltar la Abogacía del Estado y nombrar a su ministra de Justicia, Dolores Delgado, Fiscal General. Para entender lo que está pasando hoy, hay que irse a los orígenes, seguir la secuencia posterior, llegar al desenlace.

Y todo esto se resume en una frase: el bloqueo de la justicia es consecuencia del asalto a la justicia de Sánchez. No está bloqueada porque los vocales del Poder Judicial estén allí muy a gustito, muy calentito, les den un café relativamente soportable, o les guste mucho el despacho o la moqueta. No, miren, está bloqueado porque Sánchez sólo acepta su renovación si es para ponerse a sus órdenes. Y como los jueces se resisten a convertirse en doncellas con toga, doncellas de Sánchez.

Sánchez paraliza el Poder Judicial hasta que se rinda y mientras intenta asaltar el Constitucional con fines perversos, que le ayude a eternizar sus leyes más deplorables y luego que le eche un cable con los separatistas. Y en ese escenario es en el que Carlos Lesmes dimite si quieren ustedes de manera algo discutible, porque intenta repartir por igual las culpas entre el PSOE y el PP.

El PP también tiene la suya. El PP pudo cambiar todo el sistema de nombramiento de los jueces porque tenía mayoría absoluta en el 2011 y no lo hizo. Hombre, decía el PP en su descargo, es que queríamos hacerlo con el PSOE y el PSOE en ese momento no se avenía a ello, porque... todo lo que ustedes quieran. Todo lo que ustedes quieran, pero ahora mismo, en este escenario, Lesmes en lugar de exigir que mientras se ponen de acuerdo, permitan que el Poder Judicial recupere sus plenas competencias, no las tiene y no tenga manga por hombro, nombramientos en tribunales, en salas, en audiencias relevantes.

Podía también haber pedido que la renovación se haga dando prevalencia a las elecciones de vocales por los propios magistrados, como exige Europa. Ha preferido irse sin más y eso parece allanar el camino a una encerrona de Sánchez a Feijóo hoy mismo. Hoy, ¿llegarán a algún acuerdo Sánchez y Feijóo? ¿Es el primer paso para una reforma imprescindible o realmente, conociendo cuál es el criterio de Sánchez sobre las negociaciones, es decir, aquí se hace lo que yo digo y si no es que tú no quieres negociar y eres un opositor, o será una encerrona?

Conociendo eso, pues supongo que quiero imaginar que Feijóo le enseñará lo que le ha venido proponiendo desde hace varios meses y que el otro seguramente le dirá que no. Sánchez no ha querido verse con Feijóo para llegar a acuerdos por la inflación, la crisis, el paro, el separatismo, la guerra, lo del Sahara. Para nada. Y cuando le han propuesto algo, ha insultado al promotor.

Luego, en algunas cosas que tenían que ver con la inflación, ha tomado las medidas que le había propuesto Feijóo, pero como si fueran suyas. Ahora, para intentar controlar la justicia, no ha tardado ni cinco minutos. ¿Por qué tanto interés, Sánchez? ¿Qué necesitamos con tanta urgencia que nos afinen a los demás, Pedrito?

Mi previsión, ojalá me equivoque, es que va a ser imposible el acuerdo que debiera cerrarse. ¿Cuál es el acuerdo que debe hacer? Una renovación rápida del Poder Judicial según las directrices de Europa, que, para desgracia de Sánchez, son las mismas que propone el Partido Popular para garantizar su independencia. Pero lo que veremos va a ser a Sánchez acusando al PP de oponerse a las mayorías, pisotear la Constitución, todo el bla bla bla que este sujeto emite sin parar, como una ametralladora.

Veremos a Feijóo recordando lo que les ha dispuesto a llegar a un acuerdo ya si se respeta las indicaciones de Bruselas. Bueno, no es lo mejor, pero sí lo menos malo. No puede ceder. ¿Cederá? No lo sé. No puede permitir que la justicia se convierta en el CIS, Radiotelevisión Española, Fiscalía General. Todo eso junto y a la vez.

Malo es el bloqueo. Pero peor es la sumisión. ¿Se imagina alguien en qué se convertiría la justicia, pues con un Tezanos al frente, o con cualquier elemento de esa calaña? Pues eso está en juego. Es ahora mismo el tema en el metro, en cercanías, en el autobús. Es un clamor. Esto es una tontuna de esta señora Llop y todo lo que ustedes quieran, pero me llevaba a mí a hacer el programa en el suburbano. Aquí en Sevilla tenemos metro.

Miren, desde el 2018 Carlos Lesmes está en funciones. Podía haber tomado esta decisión y algunos ven el vaso medio lleno o medio vacío. Joder, cómo ha aguantado, qué tío, cómo ha soportado o por qué no lo hizo antes y por qué no se fue antes y esto a lo mejor se podría haber solucionado en algún momento.

Es muy difícil cuando lo que tienes tú es un partido con un individuo al frente que lo que tiene es alma de colonizador. Y la verdad es que aquí van todos a una como los de Fuenteovejuna, todos los de ese sector. Esto añade más inestabilidad a las cosas. Pero miren, la justicia con este sistema es todo menos independiente.

Y ahora veremos si se ponen de acuerdo vocales y letrados, que no lo están, para ver quién de momento es el nuevo presidente de las dos cosas, o si va a haber un presidente distinto para las dos cosas, Supremo por un lado, y Poder Judicial, por otro. Es como les digo. Noticia del día. Noticia en la que no cabe la menor duda, de la que se está hablando en medios de transporte público.

Y la otra es que ha habido cambios en el gobierno catalán, pero yo estoy seguro que eso le da a usted una pereza. Miren, Salvador Illa, este fenómeno de la filosofía moderna que se presentó a las elecciones pidiendo el voto de los catalanes no nacionalistas para ser alternativa al separatismo. Le ha faltado tiempo como buen mayordomo del PSC, todo el PSOE es el mayordomo al que luego desprecian, por cierto, del independentismo para ofrecerse como muleta, ¿de quién? Del separatismo.

Audio









Es un hoy por ti, mañana por mí. Se rescatan entre ellos. El PSC vuelve a la mayordomía, le garantiza el gobierno al señor Aragonès. Eso acabará en elecciones. No vamos a tardar. Y el señor Aragonès, mientras tanto, le garantiza sacar los presupuestos a Pedro Sánchez. Hoy por ti. Mañana por mí.