¿Subir o no subir los tipos de interés? La decisión del BCE que mantiene en vilo la economía mundial

El vértigo en el mercado financiero hace aumentar la incertidumbre sobre la decisión que tomará hoy el BCE sobre la subida de tipos de interés. Se están generando dudas entre algunos inversores que piensan que para no perjudicar a la banca debería rebajar esa subida de tipos. Lo vivido en las últimas horas con el Silicon Valley Bank y el Credit Suisse, junto al resto de problemas que venía arrastrando desde el comienzo de la guerra en Ucrania que han tensionado la inflación mundial y valores como el Euribor, ponen el foco de la actualidad sobre la economía.

El BCE ha mostrado desde hace semanas su disposición a subir el jueves el precio del dinero en la zona del euro en medio punto porcentual, hasta el 3,5 %. Los bancos de todo el mundo cayeron en picado en bolsa tras el colapso del Silicon Valley Bank y los mercados comenzaron a pensar que el BCE no va a subir sus tipos de interés en medio punto el jueves y que se decantará por un aumento menor, de un cuarto de punto. No obstante, la mayor parte de los analistas considera que el BCE mantendrá sus planes de un incremento de medio punto porcentual debido a que no ha ganado la lucha contra la inflación todavía.

La tormenta financiera tiñe de incertidumbre la firme hoja de ruta de Lagarde. Los daños colaterales en los bancos de ese rígido aumento de tipos pone el foco más que nunca en el regulador y es sin duda la decisión más difícil que debe tomar en los últimos meses. Porque surge la duda de si debe reducir el ritmo de subidas para salvaguardar la estabilidad financiera o mantener el aumento de esos 50 puntos básicos. Sin embargo, son mayoría los expertos que creen que encarecerá el precio del dinero y que así se debe hacer es prioritario luchar contra la inflación.

La prioridad

Joaquín Robles, analista de XTB, explica que "la prioridad es la estabilidad de los precios y todavía está muy lejos de lograrla". "Quizás esperar hasta la próxima reunión de mayo a ver si los mercados financieros estabilizar si la crisis que está viviendo ahora mismo el sector financiero, pues también poco a poco se va relajando y puede adoptar una postura más prudente a partir de entonces", apunta. Hay riesgo de estanflación, es decir, una inflación muy alta con un bajo crecimiento muy perjudicial a medio y largo plazo para la economía.

El BCE publica el jueves sus nuevas previsiones de inflación y crecimiento en la zona del euro. En diciembre pronosticó en 2023 un crecimiento en la eurozona del 0,5 % con una inflación del 6,3 % y en 2024 un crecimiento del 1,9 % con una inflación del 3,4 %. Además, previó que la inflación será del 2,3 % en 2025, por lo que todavía superará su objetivo del 2 %.