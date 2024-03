Carlos Herrera: "Puigdemont se ha presentado como un héroe dispuesto a activar el procés"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Mucha gente sale a la calle hoy con los coches con la operación salida Semana Santa, prevén hasta 16 millones de desplazamientos. Toda la prudencia es poca. Sepan que nos espera una Semana Santa muy primaveral e inestable. Mucho ajetreo, tengan mucho cuidado. Como lo va a tener Luis Rubiales. El expresidente de la RFEF está en Dominicana y ha dicho que el día 6 vuelve a España. Suerte a la Selección y a Luis de la Fuente para que encapsule a la Selección.

Lo interesante ayer era el regreso del mesías, el regreso del héroe. Está aquí ya Superman en su versión catalana con el flequillo un poco recortado. Y viene con todas. Ayer, pudimos comprobar los efectos pacificadores de la amnistía que Sánchez le ha entregado a Puigdemont. El fugado se ha presentado ante los suyos y ante toda España como un héroe dispuesto a activar el procés independentista.

Él se presenta a las elecciones. No para pasar página de la independencia, sino para reactivarla. Que se iba a presentar no era noticia. Lo que ahora hace diferente la candidatura es el contexto. Hasta el 23 de julio. Hasta ese día, Puigdemont era un 'pirado' huido a Waterloo. Irrelevante. Ayer, ya digo, parecía el mesías del independentismo para completar lo que dejó pendiente. Yo no sé qué resultados va a obtener Puigdemont en las elecciones de mayo, pero Sánchez le ha brindado un relato imbatible. El Puigdemont de 2021 era un friki y el de ayer, es un político que presume con razón de haber logrado metas históricas para el independentismo catalán.

Ha negociado la investidura del presidente en el extranjero. Es verdad. Ha conseguido que se hable catalán en el Congreso. Es verdad. Con todos esos avales, es difícil no creerle cuando dice que va a conseguir la autodeterminación. Lo que le da fuerza a esa amenaza es la debilidad de Sánchez y la falta absoluta de escrúpulos. Si la amnistía fue a hacer de la necesidad virtud, no se preocupen que la autodeterminación será lo mismo.

Vamos a ver. No hay que pasar página. No hay reconciliación ni nada de nada. Solo cesiones a un friki que lo han convertido en un héroe. Y es llamativo el silencio del resto de candidatos, que deben estar espantados, como el resto de los españoles.

Puigdemont ha asegurado que si tiene una mayoría para ser investido, se presentará en Cataluña. En esta ocasión, todo es distinto. Porque es Sánchez el que le ha dado credibilidad a las palabras de Puigdemont.

Y aún faltan unas semanas para las elecciones catalanas, el CIS de la Generalitat dio a conocer el último barómetro. El PSC ganaría. ERC y Junts estaría en un empate técnico y el PP sería la fuerza que más subiría. Y Ciudadanos no entraría. En ese ambiente, se aceleran los contactos del PP y Ciudadanos. Deberían entenderse.

Y el Poder Judicial publicó un informe muy crítico con la amnistía. Es demoledor: inconstitucional y, como denunciado la comisión de Venecia, la forma en la que ha sido tramitada es indebida.