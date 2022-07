Carlos Herrera: “En el 92, el mundo entero empezó a vernos de otra manera”

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

¡Eah!, pues me da mucha alegría saludar a gente como ustedes que se levantan a esta hora en el mes de julio y, además, un día que en media España, un día feriado. El 25 de julio del 2022, hoy es el día del Santo Patrón de España porque España tiene también Patrón y ya que como somos como somos qué mejor que una apóstol, no vamos a quedarnos en un santo de segunda, que no hay santos de segunda; todos los santos, santos son. Pero por qué no un apóstol y, además, Santiago que está viviendo hoy el día de hoy en Santiago de Compostela se vive una llegada masiva, hay que poner pareja de la Guardia Civil en los cruces de caminos para que pase uno y pare otro y policías municipales. Llegada masiva de peregrinos a Santiago de Compostela y en virtud de Santiago Apóstol hoy es festivo en Galicia pero también es festivo en Navarra, en el País Vasco y es festivo en la Comunidad de Madrid que cambió el día por el 2 de mayo que había, que hacía, que no sé qué… bueno en fin, esas cosas de ingeniería festiva que hacen las comunidades.

Jesús Luis Sacristán García









ESPAÑA EN LLAMAS





Hoy parece que va a hacer menos calor que ayer, ayer hacía calor, pero calor, esa clasificación ya saben ustedes del calor, la calor, las calores pues ayer era la calor en toda en toda su extensión. Hoy parece que bajan las temperaturas, quizá en el Mediterráneo y en la costa de Huelva hoy todavía puedan subir algún grado, en puntos de Andalucía y Murcia están en alerta roja.

Ha sido una noche de mucho calor y lógicamente también de mucha preocupación por los incendios, que preocupan particularmente en Canarias y en Castilla y León, es decir, el incendio en Tenerife, la evolución de Los Realejos: hoy se espera más viento, más calor. Han ardido 2.700 hectáreas, se han evacuado a 600 personas: Y luego Castilla y León que es un incendio, un incendio arriba y abajo, especialmente en Zamora, la pesadilla ha vuelto a Losacio un incendio que se ha declarado en Vegalatrave a 8 km de Losacio donde sigue activo aunque está estabilizado el incendio que se declaró hace una semana.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

30 AÑOS DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE BARCELONA





Hoy hace 30 años, madre mía 30 años, de aquella noche en la que un arquero con su flecha prendida hizo que se encendiera el pebetero de los Juegos Olímpicos de Barcelona después de una jornada inaugural realmente esplendorosa. Allí estábamos, y no me dejará mentir la memoria ni tampoco las cintas de esta casa, en ese estadio transmitiendo para COPE estábamos Agustín Castellote y un servidor contando todo lo que veíamos, llenándonos de asombro. Era aquel 1992 que todo lo podía, que sanó, curó varias heridas de los españoles y de qué manera porque demostró al mundo entero que en España se hacían se podían hacer cosas como, a la vez, una Exposición Universal, unos Juegos Olímpicos, la capitalidad cultural de Madrid, la celebración del V Centenario y luego todo lo demás. Es evidente que hay un cierto aroma a nostalgia cuando hablamos de la España del 92. Hoy, se puede leer un editorial realmente interesante en el periódico ABC donde precisamente habla de eso, de la nostalgia del 92.

El 92 fue un año difícil, era un tiempo difícil para España, era un tiempo difícil porque oiga la corrupción galopaba a lomos de animales velocísimos, el terrorismo seguía siendo cruelísimo en España, la pugna política entre los dos principales partidos no era cualquier cosa. ¿Pero saben lo que había en 1992? había un proyecto de país, mejor, peor sobrellevable o no sobrellevable, pero un proyecto de país; un proyecto depolítica como nación y como Estado, un proyecto que además propició la modernización, la modernización de las estructuras de España, la homologación internacional, equiparación internacional con nuestro entorno, habíamos entrado hacía 7 años en la Comunidad Económica Europea lo que luego fue la Unión Europea, llevábamos algunos más en la OTAN y el mundo entero empezó a vernos de otra manera.

Audio









EL LEMA DE SÁNCHEZ PARA SU PRESIDENCIA





Ahora, ¿quieren ustedes comparar aquel espíritu de 1992 con el de ahora mismo, con la España sanchista, con la España de este individuo al que ya podemos asignarle prácticamente un lema para toda su presidencia? ‘Cada día, su felonía’, no hay día sin felonía estando Sánchez de por medio que ha cerrado y ha apagado finalmente las luces de esa cosa que se llama el Comité Federal, o lo que hayan hecho en el Partido Socialista en el que se ha dado un caso muy curioso, esas cosas de falta de tacto de quien considera que es el amo absoluto, porque nombrar a cargos de la nueva ejecutiva y sentarles contigo antes de que siquiera le voten los compañeros. Ya sabemos que le van a dar por votados, lo ocurrido este fin de semana dice mucho de Sánchez y de la situación política del POSE. Sánchez ha confirmado esa forma de ser que se caracteriza por la falta de consideración a cualquier elemento que no sea de su puro interés, el tópico dice que en la política no hay amigos pero con Sánchez la cosa adquiere siempre un puntito más de crueldad.

Con Sánchez basta con haber sido amigo para ganarse la defenestración con escarnio público, quién queda del famoso no es no, de cuando Sánchez se hizo la guerra por su cuenta con él no es no, etc, etc… y se fue y abandonó el escaño? Todos los que le siguieron, los que le apoyaron, los que estaban con él, ¿queda alguien por allí? No, lo que ha hecho Sánchez ha sido poner al Partido Socialista o convertirlo en una herramienta personal para su servicio, es decir, el partido ahora mismo queda al servicio del Gobierno. No es que hubiera contrapesos entre partidos que están en el gobierno y el propio gobierno, pero los partidos –bueno- organizan, trasladan inquietudes, llevan algún tipo de opinión hasta el gobierno creemos que, pensamos que, esto debería emprenderse o aquello otro debería corregirse… en fin, con mucha sutileza. Porque a los que están en Moncloa, que les diga lo que tienen que hacer, a ninguno no conozco a ninguno que le haya gustado. Pero bueno, en este caso lo que ha hecho ha sido colocar en la estructura del mando del partido a gente del Gobierno, próximos al gobierno, inmediatos al gobierno y desde luego va a hacer nuestras delicias el hecho de tener aPatxi Lópezen esa portavocía extraña que va a llevar a cabo. No les digo ya nuestra choni favorita que es la ministra de Hacienda, y no les digo ya Lilith Vestrynge, la ‘mega pija de izquierdas España mañana será republicana’ en la Agenda 2030.

¿Y ustedes se lo querían perder? ¡Cada día, su felonía’, estando Sánchez de por medio.