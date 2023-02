Herrera: "Más allá del reparto de fondos europeos, hay que cumplir las condiciones para recibir el dinero"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Esta semana se cumple un año desde que los blindados rusos invadieron Ucrania y se hablará mucho de lo que ha ocurrido, sobre todo, de lo que puede ocurrir a partir de ahora y de las consecuencias en Europa, en la política mundial. De hecho, cuando comenzó aquella invasión que fuera a durar un año, quizás no todo el mundo apostaba por ello, eso es el primer fracaso de Putin, que lo que esperaba era una campaña relámpago que pusiera al gobierno de Ucrania de rodillas y poder poner un gobierno títere prorruso.

Un año después, Ucrania ha resistido, ha conseguido recuperar algunas posiciones perdidas, tiene el apoyo de los primeros potencias mundiales, pero un coste terrible en vidas humanas, la destrucción del país, pero ahí siguen los tíos defendiendo su independencia.

La invasión ha dado un nuevo impulso vital a la OTAN con su ampliación a dos nuevos países muy importantes, Suecia y Finlandia, militarmente son muy importantes y ha transformado de manera radical la política exterior de defensa de Alemania, que ha abordado un programa millonario de armamento militar.

De esta guerra lo peor de todo ello es que nadie es capaz de aventurar cuanto más va a poder prolongarse en el tiempo, las consecuencias las sufren los ucranianos, pero de rebote, a través de la escasez de algunas materias primas, el alto coste de muchos de ellos, los países europeos, la inflación en Europa, como todos nosotros sabemos.

Salida de Pablo Casado del PP

También se cumple un año de la abrupta salida de Pablo Casado del Partido Popular y la llegada de Alberto Núñez Feijóo. La intrahistoria de aquella entrevista que trajo a Pablo Casado a este programa, que no era el que en principio iba a venir. Yo la tarde anterior le propuse a Teodoro García Egea, "tenéis que contar algo, tenéis que aparecer, tenéis que decir y Teodoro me dijo, yo voy mañana y te cuento las cosas o te respondo a lo que tú quieras", y por la mañana a primera hora lo que recibí yo fue un mensaje de Pablo Casado en el que me decía "voy a ir yo porque creo que soy yo el que tengo que contarlo" y lo demás lo escucharon ustedes en directo.

Pablo Casado vino con un mensaje que algunos han considerado fue un suicidio político en toda regla, después intervino, como saben ustedes, la señora Díaz Ayuso, negando todos los extremos de las acusaciones, algunas de ellas ciertamente graves, que el presidente del Partido Popular en ese momento expuso en este programa.

Casado ha desaparecido con elegancia, ahora el PP no se acuerda de él, los resultados avalan el cambio porque el PP afronta la próxima campaña de las municipales y autonómicas con unas expectativas mejores de las que tenía hace un año, con el impulso moral que ya ha supuesto la mayoría absoluta de Juanma Moreno en Andalucía y creen que es posible arrebatar al PSOE algunos gobiernos autonómicos. Esperan tener más votos en las municipales que el PSOE, que suele ser un indicador de lo que puede pasar en las generales. Y aspiran efectivamente algunas ciudades simbólicas para ellos, Sevilla es una de ellas.

Analizar la gestión de los fondos europeos

Hoy llega a España la famosa comisión del Parlamento Europeo que tiene que analizar la gestión de los fondos y la visita viene marcada por algunas tiranteces entre el Gobierno español y la presidenta de esa comisión, que es una eurodiputada alemana, que ha criticado las trabas que se han puesto desde el gobierno para acceder a algunas de las personas con las que han solicitado verse.

Estos son un grupo de eurodiputados sin poder ejecutivo alguno. El Gobierno español mantiene el apoyo importante, que es el de la Comisión Europea, la señora Von der Leyen es Pedrista hasta el último de los suspiros y la Comisión es quien decide el reparto del dinero. Más allá del reparto real de los fondos, del control, de la transparencia en la gestión del dinero, hay otro elemento de atención que es el cumplimiento de las condiciones para recibir el dinero.

El Gobierno sigue sin presentar la segunda parte de su reforma sobre el sistema de pensiones y no parece que vaya a ser capaz de hacerlo en este año electoral. Por otra parte, respecto a reformas ya comprometidas como la reforma laboral, se están produciendo modificaciones como la que se aprobó la semana pasada, que van en dirección contraria a lo que exige Europa.

Reunión entre Planas y el Observatorio de la cadena alimentaria

Hoy también veremos con atención la reunión entre el ministro de Agricultura, Luis Planas, y el Observatorio de la Cadena Alimentaria, que es un observatorio que no se ha reunido en año y medio, desde junio del 2021, cuando los precios han subido en vertical durante todo este tiempo. Este súbito interés de Luis Planas por reunirse con el Observatorio, que ha ignorado durante todo este tiempo, se produce después de que sus compañeras de gabinete han comenzado a hacer propuestas marca de la casa para atajar la subida del precio de alimentos

Novedades en el Barça Gate

Por supuesto lo del Barça Gate que sigue ahí con la sensación de que como al Barça no se le puede dejar caer porque se nos cae todo el chiringuito del fútbol, todo el ecosistema del fútbol están aplicando aquí la calma caribeña para que más pronto que tarde se pueda decir aquello de pelillos a la mar

Cada día que pasa hay una novedad más, por ejemplo la de que Ernesto Valverde, que era entrenador del Barça, ha reconocido que él no vio ni uno de los supuestos vídeos por los que se pagaba al señor Enríquez Negreira. Si no lo veía el entrenador y no lo veía los jugadores, ya me dirán ustedes qué utilidad tenía todo eso. Vamos a ver cómo acaba porque aquellos que tenían sueños húmedos diciéndose a la justicia y el Barça penará una situación tan delicada como esta, es bueno que se vayan haciendo la idea de lo contrario.