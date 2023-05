Carlos Herrera: "Parece una tendencia clara que el empleo que se está generando es esencialmente parcial"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Carlos Herrera ha comenzado la mañana poniendo el foco en el Día Internacional de los Trabajadores, que se celebra este 1 de mayo: "Es un día muy peculiar porque el trabajo es una de esas cosas que está menguando, sobre todo en términos cualitativos. Lo que parece una clara tendencia es que el empleo que se está generando es esencialmente un empleo parcial. Ahora se meten la mayoría de los temporales bajo el fijo discontinuo. Se le da más estabilidad a aquellos que tenían contratos temporales, pero eso no quita para que cunda cada vez más la sensación de que nuestro país no es capaz de generar empleo de calidad".

El comunicador ha echado la vista atrás, para comparar la situación actual con crisis de 2008: "Entonces los efectos del paro fueron brutales. No había tanto empleo temporal como ahora, porque se liga las nuevas tecnologías. Nos estamos acostumbrando a la vuelta del temporero, pero uno urbanita que no acaba de estar muerto, pero no deja de estar herido".

Este lunes, "ofician para la jornada los sindicalistas convertidos en funcionarios de la pancarta. Nunca escucharán a un sindicalista hablar de reformas estructurales o competitividad. Siempre hablan de repartir riqueza, pero no de cómo crearla. Esto arranca hace siglo y medio, en la primera revolución industrial, y los sindicatos no han evolucionado como el resto de la sociedad. UGT y CCOO, sindicatos mayoritarios, son dos organizaciones que viven del dinero público y han perdido cualquier escrúpulo de independencia. Estos tíos están entregados al Gobierno hasta unos límites sonrojantes. Se manifiestan contra los empresarios y están advirtiendo de lo que pasará si Sánchez pierde las elecciones en diciembre. Cómo el nuevo Gobierno tenga que tomar medidas de ajuste fiscal, ahí estarán estos tíos. Hoy van a exigir que la patronal negocie subir los salarios por encima de sus posibilidades".

La última "ocurrencia electoral" de Yolanda Díaz

En clave política, "no hay un solo día que pase sin alguna ocurrencia electoral". Al respecto, se ha fijado en Sánchez y Díaz: "La criatura preferida de los sindicatos españoles es Yolanda Díaz, es el nuevo referente de una izquierda incapaz de reinventar sus ideas, pero muy hábil en el marketing. Ha pasado de ser una comunista rancia a una especie de Obama de andar por casa. No se presenta a las elecciones, pero anda por ahí como si fuera una candidata más. Que cada joven, al cumplir 18 años, reciba 20.000 euros de ayuda para independizarse. No se preocupen porque nada de eso se va a producir, estamos en la fase de propaganda electoral. El milagro de los pisos de Sánchez. El presupuesto del Gobierno, en los planes enviados a Bruselas, no hay ni un euro adicional en vivienda. Las promesas son lo que son".

La reforma judicial de Israel y Bolaños en el 2 de mayo

Para concluir, ha añadido dos apuntes del día: "El Gobierno israelí ha rechazado la crítica de Sánchez a su reforma judicial. Sánchez, que se ha entrometido en la justicia, que ha ocupado todos los estamentos judiciales posibles, ahora se pone a dar lecciones internacionales de respeto a la independencia judicial".

"Bolaños, mañana se va a colar como un okupa en la recepción del dos de mayo de la Comunidad de Madrid. Ha decidido autoinvitarse en la celebración que se va a hacer en la Puerta del Sol. No me digan que Bolaños no tiene el sentido de la oportunidad, vamos a ver cómo puedo reventar el día de una comunidad que me da la espalda en materia electoral", sentenciaba el comunicador.