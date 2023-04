Hasta tres giros en cuatro años: los cinco políticos con los cambios de partido más drásticos

Ya nos encontramos a días de pasar de nuevo por las urnas, en este caso el próximo 28 de mayo con motivo de los comicios municipales y en la mayoría de comunidades autónomas. Otra vez las colas, las papeletas, el que le toca mesa... Y bueno, quién no ha visto en su municipio un alcalde o un concejal que se va de un partido y ficha por el de enfrente. A veces incluso a dos meses de las elecciones.

No tenemos dedos para contarlos. Recientemente, renuncia uno de los candidatos de Más Madrid en el municipio de Valdemoro, Jesús Paniagua, tras conocerse su vinculación con la Falange Española durante más de 20 años. Pero sí hay algunos casos más curiosos porque, ya no cambian una vez, sino dos o tres. Así, repasamos cuáles han sido los cinco grandes quiebros políticos a nivel municipal, regional e, incluso, nacional. Pero anteriormente y en el presente hay más.

Los cinco grandes cambios en la política

Para el primero nos vamos a Benicassim. Conocido no sólo por el festival, ahora también por Javier Alonso. Concejal del PP, luego de Ciudadanos y hace unos meses fichaje de Vox. Eso sí, no ha llegado a un acuerdo para ser candidato a la alcaldía y ha terminado dejando la política.









El segundo es Carles Méndez. Hace cuatro años se presentó como candidato a la alcaldía del pueblo Viladecavalls, en Barcelona. Por Ciudadanos. Posteriormente sale de Ciudadanos por haberse “acercado a Vox”. Pacta con Junts per Cat y el PSOE. Y bueno, ahora será candidato otra vez. Pero por el PP.









Seguimos con Tania Sánchez. La que fuera pareja de Pablo Iglesias. Empezó en Izquierda Unida, 12 años. Se salió para formar su propio partido, que lo terminó integrando en Podemos. Todo eso hasta 2019. A partir de ahí se va al partido de Errejón y Carmena, Más Madrid. Pero el pasado marzo anunció que ya se retiraba de las instituciones.

Cuarto: Jordi Martí Grau. De presentarse a las primarias a alcalde de Barcelona con los socialistas a pasarse al partido independentista Moviment dEsquerres. Pero terminó fichando por en Comú y el equipo de Colau.









Y mención especial al último. Sí, la mismísima Yolanda Díaz. Que estrictamente ha pasado por tres partidos y una coalición. En orden: de Izquierda Unida al Partido Comunista, pasando por el grupo de coalición en Marea y terminando con la plataforma Sumar.

La vicepresidenta primera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz a su llegada a la firma de acuerdos con el Presidente de Brasil, Lula da Silva en su viaje oficial a España, en el Palacio de La Moncloa, a 26 de abril de 2023, en Madrid (España). Durante su encuentro, Sánchez y su homólogo brasileño firman cuatro acuerdos en áreas como Universidades, Trabajo, Ciencia y Seguridad Social. También, discutirán varios temas relacionados con la Presidencia española de la UE durante el segundo semestre del año. En la jornada de hoy, Lula da Silva se reúne también con el Rey Felipe VI y asistirá a una cena en el Palacio Real. Este es el primer viaje a Europa desde que fue elegido de nuevo presidente de Brasil.









Grandes cambios pasados

Y no podemos irnos sin algunas menciones honoríficas. Cómo olvidarnos de Toni Cantó, que de Ciudadanos pasó a UpyD, de ahí a Ciudadanos, y de ahí a vincularse al PP. También Jorge Vestrynge, de Alianza Popular al PSOE y Podemos. Y no me quiero olvidar de Óscar Pérez Solís, que antes de la guerra civil pasó del PSOE al Partido Comunista y, de ahí, a la Falange. El auténtico campeón de la lista.