Herrera: "No cuenten con un tsunami electoral; por ninguna parte aparece un vuelco para el PP como el de 2011"

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Carlos Herrera ha comenzado la mañana recordando que este lunes es el último día que está permitido publicar sondeos antes de las elecciones del próximo domingo."Estamos ante la recta final de esta agotadora campaña. Alcaldes de 8.000 municipios de España, gobiernos de 12 comunidades autónomas. La primera vez que todos los españoles estamos convocados a emitir nuestro voto en una misma urna, que es la municipal, las primeras de esta última serie", empezaba diciendo el comunicador.

"En función de ese caudal de personas que vayan a votar, puedes calibrar el deseo de ir a votar de mucha gente, que cuando es de mucha gente normalmente es porque quieren cambiar algunas cosas. Pedro Sánchez ha decidido capitalizar toda la atención sobre su persona. El éxito o el fracaso de la noche electoral será suyo", ha añadido.

A falta de seis días para la cita en las urnas, "ahora mismo, aparentemente la campaña le está yendo mejor al PP que al PSOE. El hachazo de Bildu ha reventado la campaña del PSOE, les guste o no. La política de anuncios de cosas ya antiguas, se sigue anunciando lo que estaba en vigor o estaba presupuestado. Todo lo que ha ganado con la inflación lo ha anunciado como gasto en una campaña. La política de anuncios no mueve un voto y hasta los socios de Sánchez les critican que llegan tarde y se quedan cortos".

¿Es posible un tsunami electoral como el de 2011?



Por su parte, "el PP tiene el riesgo de inflar demasiado sus expectativas. Ayer llenaron la plaza de toros de Valencia, como cuando el partido era hegemónico en la comunidad. En Valencia el resultado se presenta muy apretado y varios medios apuestan por un cambio de Gobierno".

"Esa idea de algunos miembros del PP de tsunami, no cuenten con ello. Las encuestas manejan un escenario muy ajustado donde la gobernación va a depender de pactos con partidos pequeños que pueden entrar o no. Por ninguna parte aparece un vuelco como el de 2011. Conviene fijarse en un dato, hace cuatro años, el PSOE venció al PP por millón y medio de votos, por siete puntos de ventaja. Si el PP gana al PSOE por medio millón de votos, es volcar dos millones a su favor; no es un tsunami, aunque se le parece", ha añadido el comunicador.

El "acoso" de Podemos al hermano de Isabel Díaz Ayuso

Para concluir, ha puesto el foco en Podemos: "En la campaña quedará la indignidad de Podemos. Pasará a la historia de lo peor de la política española, por su acoso hacia personas que no están en política. Lo que están haciendo con el hermano de Ayuso supera todos los límites de la miseria moral. Ese escombro de Ione Belarra retrata lo miserable que puede llegar a ser la política de estos individuos. Una ministra participando en una campaña de acoso a un ciudadano. El próximo domingo los españoles tenemos una oportunidad magnífica para librarnos de esta gentuza".