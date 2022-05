Carlos Herrera avisa al CNI: “Los golpistas son intocables y si los tocáis, ateneos a las consecuencias”

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Hemos llegado al miércoles 11 de mayo de este 2022 y usted se lo quería perder, usted se quería perder lo que ya le avisábamos ayer a esta misma hora. A ver, no había que ser profeta visionario del futuro ni nada de eso, ni unas especiales gafas de aumento. Adelantamos lo que sabíamos que iba a ocurrir, eso que no es una destitución sino una sustitución según dice Margarita Robles, pero que en realidad es una deposición.

El relato de una indignidad, el relato de la debilidad, como quieran. Pero la confirmación, como hoy escribe Pilar Cernuda, de que Sánchez no tiene remedio, no tiene remedio, no le importa España, ni le importamos los españoles, ni le importa su partido; solamente le importa él, él así mismo en su ego exagerado. Y mediante la maniobra de la destitución anunciada de Paz Esteban, por más que portavoces del PSOE dijeran que era ejemplar y maravillosa y no había hecho nada, la destitución confirma esta historia de una infamia permanente. Todo lo que toca, lo pudre: la Fiscalía del Estado, el CIS, Radio Televisión Española, la CNMV, el Tribunal de Cuentas, la Abogacía del Estado, el Centro Nacional de Inteligencia…









TODO POR LOS SOCIOS





Es una mañana para acordarse de todos los países de la OTAN, queridos embajadores que me están escuchando: buenos días. En junio tienen que venir a la cumbre celebrada en España, y ya saben que van a venir a tratar la situación más crítica de la Alianza Atlántica y muchos años a una nación que es capaz de echar a la directora de sus Servicios Secretos porque se lo exigen los que tuvieron conexiones con Vladimir Putin. Oiga, es que el relato es ese, ese que hay permanentes contracciones y ejercicios de malabarismo dequeridos compañeros y colegas y de la prensa amiga para ver cómo justifican esta situación, pero las principales cancillerías ya son plenamente conscientes de que España está en manos de los esbirros de Putin, que someten al Gobierno de la Nación a un continuo chantaje, que el presidente Sánchezconsiente con tal de seguir en La Moncloa. Miren, escuchen qué claro lo tienen Junqueras y Otegi.

Claro que la alternativa es peor, cualquiera sabe que con este tenéis lo que pedíais. La última, la cabeza de la directora del CNI. ¿Va a servir de mucho o para mucho tiempo? Me parece que es alimento para la bestia que va a ser rápidamente digerido, y la bestia pronto querrá más, ya veremos exactamente qué. Miren, de esa zahúrda de ideas que es el Gobierno de Sánchez ayer salió la última pirueta para intentar semánticamente justificar una destitución de las que todavía no han dado una sola razón. El Gobierno no ha dicho una sola razón de porqué cesa a Paz Esteban, la directora del Centro Nacional de Inteligencia, solo sabemos queMargarita Robles ha hecho el trabajo sucio, por encargo. Eljefe de la mafia no se moja las manos, está escondido, sabe que no puede asomar la cabeza, porque sabe que todoel mundo conoce que este individuo está dispuesto a arrasar al Estado, a entregar lo que haga falta para mantenerse en el poder. Los amigos catalanes de Putin perdían una cabeza y este tipo se la entrega sin remilgos. ¿Qué queda de esa acción? Fíjense ustedes lo que queda de la acción, les adelanto una suerte de moraleja: si quieres dar un golpe de Estado, da un golpe de Estado que yo te indultaré; si quieres malversar fondos públicos, hazlo que yo me encargaré de que el Tribunal de Cuentas haga la vista gorda o maniobre para que tú puedas pagar con fondos públicos la malversación de fondos públicos; si quieres negociar con Putin la independencia de Cataluña y yo me entero porque mis Servicios de Inteligencia, están para eso, me informan, descuida que a quien quitaré de enmedio a quién obedece la Ley e intenta proteger a España y a los españoles. Bueno, si esta no es una historia de una infamia, una infamia permanente, ya me dirán ustedes qué es.

MARGARITA ROBLES Y EL DAÑO A SU IMAGEN





Margarita Robles ayer ha conseguido, la verdad que a Sánchez hay que reconocerle el mérito no ya de matar sin compasión ¿no?, tanto a adversarios sino también hacerlo con colaboradores. La imagen pública de Robles va a quedar siempre marcada a lo que hizo ayer, sintiéndolo mucho, e acercó al alipori. Tú no puedes haber hecho la defensa cerrada del CNI de Paz Esteban que hiciste el otro día, y luego salir a decir que Paz Esteban ya no está pero sin explicar por qué no está. Y encima, además, con jueguecitos tomándonos por imbéciles con la destitución y la sustitución.

Entonces, ¿por qué la echáis? Primero, para que haya una sustitución primero tiene que haber una destitución, y decíamos antes, y desde luego una deposición. Es que ni Montero, ni Bolaños, ni Isaabel Rodríguez ni nadie de estos que mienten con una sonrisa en la boca, dieron una sola razón, se regodearon hasta límites que parecían innecesarios y ella está muy orgullosa, y tal y que cual de ser una ministra de Sánchez. Hasta que deje de contar contigo, hasta que pase la Cumbre de la OTAN, ¿nos jugamos algo? Pues estar muy orgullosa como si fueras chica Almodóvar, pero hasta que dejes de contar contigo. Y eso de estar con los ciudadanos, bueno, estáis especialmente con unos, ciudadanos, que de vulnerables tienen más bien poco. Y consciente o no a la humillación a la que está siendo sometida deja esta reflexión.

Hombre, tienes todo el derecho a salir a la calle que nadie te diga nada, tú al menos puede salir, tu jefe no puede salir a la calle, de hecho, no se atreve a sacar la cabeza del agujero. Pero desde luego más de un compatriota estará decepcionado con la comparecencia de ayer, porque la única explicación medianamente benévola es que la cosa está tan mal ahí dentro que Robles se humillase con tal de, por lo menos, colocar a su segunda como directora del Centro Nacional de Inteligencia. Pero miren, poner en tela de juicio a los Servicios de Información del Estado, desacreditarlos para darle el gusto a tus socios impresentables, es un disparate absoluto y un debilitamiento irresponsable del Estado.









EL AVISO DE HERRERA AL CNI





Porque ¿saben además qué mensaje recibe la nueva que llega al Centro Nacional de Inteligencia y los que trabajan en el Centro Nacional de Inteligencia? Toc, toc, me estáis escuchando ¿no?, ¿me oís, no? Sé que me oís muchas mañanas, toc, toc, ¿estáis ahí?, ¿sabéis el mensaje que os mandan? Ya sabéis a qué ateneros, los golpistas son intocables y si los tocáis, ateneos a las consecuencias.

