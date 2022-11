Carlos Herrera: "El impuesto a la banca va a suponer la contracción del crédito"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Es jueves 24 de noviembre del 2022, un día después de que se haya estrenado en el Mundial la selección española de fútbol y que se haya estrenado con récord de todo, de pases, de goles, de lo que más quieran. Ayer, si escucharon la narración de COPE... Así siete veces.

España 7, Costa Rica 0

No es restarle méritos a la selección española, que demostró ser un bloque muy bien conjuntado, pero es que tenga en cuenta que tuvo que jugar ante la incomparecencia del contrario, que eran 12 señores que fueron de vacaciones. Los señores de Costa Rica, 11 señores más los suplentes que fueron de vacaciones a Qatar. Esto hay que verlo frente a grandes selecciones, como por ejemplo Alemania, el domingo.

Que perdió con Japón y necesita ganar a España. Ahí va a haber un tuya-mía en el que, si España muestra el juego de ayer, tiene mucho que ganar. La polémica, la que algunos quieren crear de forma artificial, es la presencia del Rey Felipe, que estuvo en el palco. Que ahora va a tener la culpa el Rey de ir a Qatar y de que Qatar sea lo que es. El Rey tiene que estar con la selección y ha hecho muy bien yendo a Qatar. Al menos se lo agradezco.

El espacio que ocupa Patxi López

En este país no cabe un tonto más. Sobre todo porque Patxi López ocupa mucho espacio. El portavoz socialista ayer hizo el ridículo poniéndose el brazalete arcoíris, estas cosas de postureo que le gusta tanto a esta gente. Llevar el brazalete arcoíris en Madrid que cada año en las fiestas del orgullo gay se convierte en la capital del mundo, pues es una heroicidad absurda y de cartón piedra, de ser frívolo y de ser ridículo.

Coge a Irene Montero del brazo, Patxi, e iros los dos a Irán a apoyar a la gente que está por ahí, en una contrarrevolución o en una revolución contra la contrarrevolución. Allí es donde hay que defender los derechos LGTBI.

Bueno, hoy es jornada a lo grande, para la mayoría Frankenstein. El gran súper jueves. Hoy es el Thanksgiving que llaman los norteamericanos, es el día de Acción de Gracias para los norteamericanos y para Bildu, que también hoy tendría que estar dando, en fin, gracias a Dios, si creen en Dios, pero bueno, más que en Dios, gracias a Sánchez.

Los nuevos presupuestos

Ahora me meto en ese tema. Prepárense. Hoy se aprueban los últimos presupuestos de la Legislatura y el gran logro político de esta Legislatura, que es el derogar el delito de sedición, es decir, aprobar el derecho a dar un golpe de Estado, en pocas palabras. Prepárense para toda la propaganda que nos va a caer encima, con la matraca de la estabilidad, la fortaleza de Sánchez, el elogio de los acuerdos, la mayoría de progreso y todo el bla, bla, bla de la literatura barata.

No olviden un detalle, la mayoría que va a sacar esos presupuestos adelante es la misma mayoría que aprobó la Ley del 'Solo sí es sí', que está rebajando condenas de violadores a troche y moche. Quiero decir eso porque tener la mayoría no siempre es tener la razón. Y además una mayoría de la que está Bildu o Esquerra, pues es una garantía de estar metiendo la pata, fuera de la centralidad de la sociedad española.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sánchez saca adelante sus presupuestos, es verdad, pero porque ha cedido en todo. No hay una sola exigencia de Bildu, de Esquerra, que no haya satisfecho. Y además lo hace con satisfacción, vendiendo como partidos normales al partido de los herederos de ETA y al partido que dio el golpe de Estado en Cataluña y que además anuncia que lo va a volver a dar cuando pueda. Para el que le rebaja el delito, le suprime el delito de sedición.

La Guarda Civil, expulsada de Navarra

Haber pactado con ellos haberlos convertido en árbitros de la política española es una forma de la degradación, de la ruptura de la política. Esto lo verbalizó ayer muy bien el diputado navarro Carlos García Adanero, cuando hablaba del hecho de que sean los herederos de ETA, los hijos de ETA, los cómplices de ETA, quienes echen a la Guardia Civil de Navarra.

Ahora, mientras tanto, estaba allí Gracita Bolaños delante, con su despeinado armónico, con cara de decir, pero cómo me dicen esto a mí, yo que he luchado tanto por el antifranquismo y nosotros que hemos luchado tanto contra la ETA, etcétera. Si se resume ciertamente de forma muy sencilla, pactan, entre otras, con Mertxe Aizpurua, cómplice de ETA cuando escribía en la basura aquella, el Gara y no les entra ninguna vergüenza por negociar con esta señora o con el resto de Bildu.

Les haría un resumen de cuál es el colofón de toda una legislatura, pero no tengo ni tiempo y seguramente ni siquiera ganas de que le diga paso por paso todas las que ha hecho este tío a lo largo de los años que lleva en la presidencia del Gobierno. Miente con descaro, pero pagar las cuentas las paga religiosamente.

Jamás los enemigos de España obtuvieron, ni siquiera imaginar, tener un gobierno más obsequioso y más generoso a la hora de mercadear con cuestiones tan importantes para la defensa del orden constitucional. La estabilidad parlamentaria de Sánchez se ha logrado sólo a base de desestabilizar los instrumentos del Estado español. Y hoy tenemos el fin de fiesta. Ese es el principal reproche que se puede hacer a los presupuestos que hoy se aprueban.

Pactos muy rentables

Lo extraordinariamente caros que nos van a salir en términos políticos, además de ser unos presupuestos que anuncian consecuencias económicas. Ayer mismo, el Fondo Monetario Internacional volvía a señalar los problemas que todos los observadores independientes señalan sobre la situación de nuestra economía: el débil crecimiento que no se contempla en los presupuestos, el que no haya reformas ante una inflación que va a seguir muy alta y las subidas de impuestos que hoy también salen adelante, puramente propagandísticas. A la banca, a las energéticas y a lo que ellos llaman grandes fortunas, donde se van a dar varias paradojas.

Primero, que el impuesto se aplica a los ingresos y no a los beneficios, con lo cual en el mundo de la banca, luego nos darán algunas claves de eso, dentro de algunos minutos, va a suponer varias cosas. Una de ellas, la contracción del crédito. Se va a mirar con lupa y ver de qué manera la concesión de una hipoteca.

En las energéticas vamos a ver cuánto dinero del que no se ingresa no se va a dedicar a la investigación en términos de energía, que es tan sumamente importante e imprescindible. Y después de los presupuestos se votará la derogación de la sedición que el Partido Popular ha conseguido que sea nominal, es decir, que se retraten 1 a 1 todos los diputados socialistas.

¿Esto va a cambiar en algo el signo de la votación? Hombre, no, porque hace mucho tiempo que los socialistas comulgan con lo que le echen ustedes, una rueda de molino, porque así lo pide el César Sánchez, lo exige. El PP sabe que no va a cambiar esa mayoría, pero quiere ponerles en el trance de que cada uno con su nombre diga que sí a la derogación.

Es una derogación del delito de sedición y además justifican mintiendo acerca de la homologación en Europa de este delito. Es indigno eliminar un delito porque te lo exigen los delincuentes. Dejando claro, además, que la próxima vez les va a salir tan barato que están acariciando el momento en el que puedan volver a hacerlo.

Al tiempo.

Audio