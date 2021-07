Barbosa: “Tras indultarles, tú pondrás más dinero de tus impuestos para que cobren sueldos desorbitados"

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible ‘Herrera en COPE’ en este miércoles 28 de julio.

Un día que viene con pinceladas, que puestas todas así en el cuadro nos ofrecen una visión de conjunto, bastante aproximada, de cómo está el panorama político, económico y social en España.

Un país, la verdad, para algunas cosas muy curioso. Miren, en el País Vasco, el gobierno del PNV ha aprobado que enaltecer el franquismo sea castigado con multas de 10 mil euros.No sabemos si el País Vasco tiene un verdadero problema, consistente en que cada día se estén haciendo allí homenajes a Franco, pero el caso es que va a ser el Instituto Vasco de la Memoria el que determine qué es enaltecer el franquismo.Y, curiosamente, ese anuncio se ha hecho el mismo día en el que la Red de Apoyo a los Presos de ETA, que recibe dinero público, ha confirmado la celebración de un homenaje en Mondragón a Henry Parot, un histórico de ETA, condenado por participar en 39 asesinatos.

En principio, la legislación actual, tan obsesionada con el fantasma de Franco, no pone problemas a lo que sí es palpable habitualmente allí: los homenajes a asesinos, que cometieron asesinatos políticos, que humillan profundamente a sus víctimas.No me digan que no es, al menos, un tanto paradójico.

LAS CUENTAS CON LOS INDEPENDENTISTAS

Claro que si queremos paradojas, tampoco está mal la del Gobierno que llegó al poder con una moción de censura en la que denunciaba la corrupción de la Gürtel y que ahora, en cambio, no parece muy escandalizado con la idea de avalar con dinero público las fianzas de un delito de malversación de dinero público.

Ya saben, 34 altos cargos de la Generalitat que se fundieron, al menos, 5'4 millones de euros en promover el golpe separatista entre 2011 y 2017.

Ahora, el Tribunal de Cuentas les solicita ese dinero en forma de fianza y como los indepes no han estado muy rumbosos con las donaciones y los bancos no se han atrevido a avalar semejante golfada, pues ahí que se ha tirado en plancha la propia Generalitat poniendo el dinero a través del Instituto Catalán de Finanzas.

O sea, le están diciendo al contribuyente español ¿Te acuerdas que trataron de romper tu país y para ello utilizaron tus impuestos? Pues ahora, después de indultarles, vas a ser tú el que pongas más dinero de tus impuestos para que ellos, que cobran unos sueldos desorbitados, no vean comprometido su patrimonio personal.

Claro, la golfada es tan grande que el Tribunal de Cuentas ha dicho llámame observador, pero lo mismo esto es ilegal, voy a pedir un informe a la Abogacía del Estado, a ver cómo lo ve.

Y ahí te quiero ver porque la Abogacía depende del Gobierno, así que el Gobierno va a tener que mojarse. O le da el visto bueno a la golfada en un informe que no sería vinculante o enfada a sus socios separatistas, de los que tanto depende en el Congreso.

Así que, de momento, la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, se lo toma con calma. Dile ahora a Esquerra que no le permites avalar las fianzas de su gente, con lo que necesitas a Esquerra, por ejemplo, para aprobar los próximos presupuestos generales del Estado.Presupuestos que ya tiene un techo de gasto récord, a pesar de tener una deuda del 125%, España se dispone a gastarse más que nunca. Más de 196 mil millones, que incluyen 25 mil de los fondos europeos.

Gastar, gastar dinero público para reactivar la economía. Keynes al poder, con la promesa, dice el gobierno, de que no será gastar por gastar sino que se modernizará el tejido productivo. Tan convencido está el gobierno de la que la cosa irá bien, que el sector PSOE ya le ha dicho al sector Podemos que lo mismo, a finales de año, se vuelve a subir el salario mínimo.

CRECIMIENTO ECONÓMICO DE ESPAÑA

El Banco de España dijo que la última subida provocó la destrucción de 174 mil empleos de baja cualificación, mientras la vicepresidenta Calviño decía que no se debe subir el salario mínimo si la economía no está bien. Pero, he aquí, que Calviño ya atisba que en 2022 podríamos volver a la situación anterior a la pandemia. A la vicepresidenta económica Nadia Calviño, se le podría decir aquello de “Dios la oiga”. Ojalá 2022 sea el año en el que volvamos al punto en el que estábamos antes de la pandemia.

Es lo que quiere interpretar el gobierno de lo dicho por elFondo Monetario Internacional, que ha pronosticado que la española será la economía de nuestro entorno que más crecerá el año que viene. Rebaja nuestro crecimiento para este año hasta el 6'2%, pero la sube hasta el 5’8% para el que viene. Claro, que nos diésemos el mayor jardazo del mundo en 2020 ahora tiene la ventaja de nuestro margen de rebote sea mayor.

ESTABILIDAD EN LA INICENDIA

Bueno, y de la pandemia ¿qué nos contamos hoy? Pues que la famosa incidencia que tanto se ha disparado, se está estabilizando en torno a los 700 casos por cien mil habitantes.

Eso viene a ser que los contagios se van ralentizando, mientras ahora lo que preocupa es que la presión en los hospitales deje de crecer. Todavía lo hace poco a poco, la media nacional de camas ocupadas está en el 8% y las UCI en el 16%, pero los sanitarios aseguran que hay comunidades ya están cerca de un estrés incompatible con la atención de patologías que no sean covid.

Los muertos en las últimas 24 horas también subieron: 55 fallecidos. Este será otro día de vivir, de no esconderse debajo de la cama pero con responsabilidad y civismo, por el bien de todos.