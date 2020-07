Audio

¿Qué tal? Buenos días, saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible 'Herrera en COPE' en este viernes 31 de julio de 2020. No hace falta que le diga, ni que sigue haciendo calor, ni que este viernes es un día señalado en el calendario....

Y es que, cuando un viernes, además de dar paso a un fin de semana, es también el inicio de las vacaciones de agosto para muchos españoles, se pueden imaginar lo que puede pasar en las carreteras. Aunque también es verdad que estamos en un verano atípico, marcado por la pandemia que nos desvela desde aquel lejano mes de marzo en el que dejamos la vida normal, para estar confinados, para ahora ser “nuevo-normales”, que todavía no sabemos muy bien lo que es. O a lo mejor sí porque ya nos va quedando la idea de que la nueva normalidad consiste, básicamente, en ir a salto de mata, tomando y asumiendo decisiones, al pas que van sucediendo las cosas....

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE BARBOSA

LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Y ahí es donde se entiende que, justo en el ecuador del verano, la España autoómica haya decidido hacer "reunión de pastores". En un par de horas, el presidente del gobierno y los presidentes autonómicos se van a ver las caras en La Rioja, en el Monasterio de Yuso, en un encuentro presidido por el Rey, para hablar de coordinación, de las herramientas que se están echando en falta para hacer frente al aumento de brotes.

Y tiene pinta de que Sánchez va a tener que escuchar muchas quejas, y no sólo de las comunidades de diferente color político al suyo. Miren, el lugar elegido no puede ser más sugerente. El Monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla.

Ese lugar mítico donde, hace cosa de mil años, a un monje que andaba trabajando sobre un códice el latín, le dio por hacer unas anotaciones en los márgenes, más que nada para entenderse él mismo con sus pensamientos. Y, claro, esas anotaciones, o glosas, las hizo no en latín, sino en el idioma en el que él pensaba: y ese idioma era la semilla del castellano.

Pues en ese lugar tan sugerente, donde el castellano se asomó al mundo por primera vez, en su forma escrita, es al que nos vamos a trasladar esta mañana mentalmente. Porque si cerramos los ojos, bien nos podemos imaginar a Sánchez dando la palabra a los presidentes autonómicos...

Y lo mismo el presidente de Castilla-la Mancha es de los primeros en hablar. Y lo mismo, Emiliano García Page, por más socialista que sea, le hace ver al presidente que el gobierno central se ha puesto un poco de perfil.

Esta semana, por este programa, han pasado unos cuantos presidentes autonómicos. Y el eco de sus palabras en estos micrófonos nos transporta a ese refectorio del monasterio riojano, donde si volvemos a cerrar los ojos, nos imaginamos a un Pedro Sánchez tratando de vender optimismo, y apuntándose la medalla de las ayudas europeas. Y algunos presidentes autonómicos asentirán, pero otros no dejarán de tener el rostro serio.

Nos imaginamos a la madrileña Isabel Díaz Ayuso preguntando qué pasa con Barajas, si finalmente hay intención de aumentar las medidas de seguridad en el aeropuerto o imponer PCRs en origen a los pasajeros. Y en ese grupo de presidentes populares, también tendrá ganas de tomar la palabra el murciano, López Miras con una queja muy clara. El Gobierno no puede echar a las autonomías el marrón de custodiar a los inmigrante ilegales....

Seguimos cerrando los ojos, e imaginando lo que puede pasar dentro de un par de horas. Sánchez se defiende y alega que hay herramientas suficientes para que las autonomías gestionen los brotes. Y ahí, cuando se pasa a analizar la situación actual de los brotes, todos miran al presidente de Aragón, la resgión más acuciada por el virus...

Javier Lambán levanta la mirada y se reivindica: yo tengo muchos casos, porque estoy siendo muy transparente con los datos. Ahora se trata de saber si todos los aquí presentes estamos haciendo lo mismo.

TONI GALAN

TORRA Y URKULLU LE DAN PLANTÓN A SÁNCHEZ

En fin, no sabemos si nuestra imaginación coincidirá con lo que realmente pase en ese Monasterio de Yuso. Pero sí sabemos que no estarán ni Quim Torra ni Iñigo Urkullu. Será el toque provinciano de esta España nuestra. Donde esté la senyera, la bandera, que se quite la urgencia sanitaria.

Pues nada, "arrieros somos y en la necesidad nos encontraremos" porque los contagios siguen subiendo en Cataluña y País Vasco y porque todos los que han querido ir por libre en esto, el virus les ha acabado poniendo en su sitio.

En todo caso, ¿los datos qué dicen? Pues la tendencia sigue siendo al alza: 1.229 casos en 24 horas, y 10 fallecidos en los últimos 7 días. Los brotes ya son 410. Aún así, Fernando Simón se resiste a hablar de segunda ola en el conjunto de España.

Para hablar de segunda ola tendría que haber una transmisión comunitaria en el conjunto del país y, de momento, dicen, sólo la detectan en Aeagón y Cataluña.

Los asintomáticos, por cierto, continúan siendo un 60%, pero muchos de ellos lo son porque los detectan muy pronto, antes de que desarrollen las dolencias. Dolencias que, nos reconocen, también estas sufriendo algunos jóvenes. Y es que, hay jóvenes entre los 25 ingresados en una UCI, en la última semana. Ahora mismo hay en España más de 200 personas en cuidados intensivos.

LA EDAD DE LOS CONTAGIADOS

¿Y cómo está ese parámetro que tanto inquieta o que tanto nos haría inquietar si se disparase? Es decir, la edad de los contagiados.

Pues nos aseguran desde Sanidad que los contagiados siguen siendo, mayormente, jóvenes, con una media actual de 45 años.... aunque los contagios también están aumentando en los sectores de edad más avanzada.

Así que cuidad, soobre todo, porque los brotes en las residencias empiezan a ser preocupantes, sobre todo, en Aragón, donde ya son 45 las residencias con casos positivos, con varios fallecimientos en las últimas horas.

Sobre las residencias le han preguntado a Fernando Simón, pero en esto, como en tantas cosas, ha querido ver la botella medio llena. Dice que es verdad que hay sitios donde hay que tomar medidas, pero que en comparación con la primavera tenemos una situación en las residencias de mayores “muy favorable". Claro, cualquier comparación con lo que fueron aquellos meses te sale positiva, por narices. En fin, que comparando datos podríamos estar aquí hasta mañana.

Mariscal

Analizando por ejemplo, esa tabla de países europeos, y de contagios por cada cien mil habitantes, en las últimas dos semanas. Ahí resulta que somos terceros, sólo por detrás de Luxemburgo y Rumanía, con 50,7 casos. Entre tanto, Portugal tiene 31, Francia 17, Reino Unido 12 e Italia, fíjense, sólo 5.

Son esas fiferencias las que deberían ser explicadas por los expertos. ¿Qué está pasando para que en España haya más contagios que en el resto de países de nuestro entorno? Claro, que de expertos, a veces mejor no hablar…

Ya les contábamos ayer que el gobierno había tenido que reconocer, oficialmente, que no hubo comité de expertos para la desescalada. Y eso que el Gobierno, en su afán de dar brillo y solemnidad a las decisiones sobre qué comunidad pasaba de fase y qué comunidad se quedaba como estaba, dio a entender que se había reclutado a los cinco fantásticos.

A la flor y la nata de la ciencia española, a las cabezas más privilegiadas, para que a las decisiones no se les pudiera poner ni medio pero... Y, claro, se generó tal expectación, que la gente quería conocer los nombres, entrevistar a esas luminarias, saber un poco más sobre el comité que tenía en sus manos la vida de los españoles, en tan difícil hora. Y, sin embargo, cuánto más preguntaba la prensa, menos datos daba el Gobierno y más los protegía. Y ese misterio lo único que conseguía es que los periodistas aumentaran todavía más su interés. Total, que al final tuvieron que reconocer que se les había calentado la boca, que tras el rimbonbante nombre de “comité de expertos" estaban los técnicos de Sanidad de toda la vida del Señor, que son muy dignos y muy respetables, pero que no llevan capa y tampoco vuelan.

Es un ejemplo muy claro de hasta qué punto el postureo posmoderno que se gasta últimamente la política puede liar la madeja hasta extremos realmente surrealistas. Eso, o el miedo a reconocer en aquellos días que, efectivamente, era el ministro de Sanidad, apoyado en Fernando Simón, los que decidían dejar a una comunidad sin avanzar de Fase.

LA MOCIÓN DE CENSURA DE VOX

Bueno, y, por lo demás, hoy no sabemos si se calmará la cosa, o el debate abierto en el centroderecha a cuenta de qué hacer contra Pedro Sánchez seguirá dando que hablar.

Desde luego, lo que está claro es la moción de censura anunciada por Vox para septiembre ha animado el cotarro, y, posiblemente, ha confrontado al votante de centro-derecha ante ese dilema que afronta ahora la oposición.

La moción de Vox no tiene visos de prosperar, pero puede ser un desahogo para muchos españoles que están indignados con la gestión de este Gobierno en la pandemia y lo que no es la pandemia, pero queda la duda de si, reconfirmado como presidente, una vez que quede escenificado en el Congreso que no hay alternativa a Sánchez, el gobierno PSOE-Podemos no se verá reforzado políticamente.

Eso es precisamente lo que alega el PP, que apuesta por hacer una oposición propositiva, con la esperanza de que las circunstancias críticas que atraviesa el país obligan al Gobierno a entrar en la senda del diálogo. Pero, claro, aquí los de Vox dicen que largo me lo fías.

Tiempos difíciles en los que la política se mueve sobre las dificultades de una crisis sanitaria y económica, agravado en el caso de España por las tensiones territoriales...