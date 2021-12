Barbosa: "En lo que nos marean con la mascarilla, menos recordamos que en terceras dosis vamos rezagados"

Vídeo

Día de Nochebuena. Una de las noches más bonitas del año, por lo que tiene de familiar y, sobre todo, de mensaje de fe y de esperanza.

Que la esperanza, miren... eso no se mide en megavatios-hora, pero qué importante es tenerla, sobre todo, cuando la cosa se pone fea. O cuando, sin ser demasiado dramático, el panorama se presente para muchos, un poco desolador.

Porque, oiga no se crea que los que estamos trabajando en la radio, somos unos hologramas que hablamos aquí y ya está. Que va, que va, que va. Aquí estamos un grupo de personitas que, cuando salgamos de aquí, estamos que si me hago la PCR, que si el antígeno, que si menganito ha dado positivo.

Nochebuena de los Macaulay Culkin

Total, que algunos todavía no podemos asegurar que vayamos a cenar con la tranquilidad preceptiva. Porque esta Nochebuena, para más de uno, seguramente va a ser recordada como la Nochebuena de los Macaulay Culkin. ¿Se acuerdan de la película, verdad? Solo en casa.

Pues hoy en la prensa ya nos encontramos con alguna que otra imagen ilustrativa del que, sin comerlo ni beberlo, está más solo que la una, aislado en su piso, sin nadie más o metido en una habitación, apartado del resto de la familia porque él, o ella, ha dado positivo y el resto, de momento, y en teoría, no.

Y, claro, ahí como te pille solo lo mismo el pavo o la lubina acaba siendo un plato de spaguetis de marca blanca.

Pero, chico, es lo que hay ¿Cuál es una de las escenas costumbristas de esta dichosa pandemia, en esta Nochebuena tan peculiar?

Pues, por ejemplo, la del valenciano que vive en Barcelona con su pareja, que sí es barcelonesa pero ni ella va a poder ir a casa de sus padres ni él va a viajar a Valencia, como tenían previsto hasta justo ayer mismo.

Llega el positivo por coronavirus.. y te has quedado sin Nochebuena, como la tenías prevista sin Nochevieja, por el aislamiento de 10 días y vamos a ver qué pasa en Reyes.

Y estos, suerte todavía que se van a hacer compañía el uno al otro, pero ya les digo, los hay que van a ser el niños de 'Solo en casa' o solo en la habitación.

Así que ánimo al que haya caído y suerte en esas cosas que van a hacer hoy los que todavía tienen esperanza de dar negativo.

Conseguir un antígeno, por cierto, está siendo misión casi imposible en muchos puntos de España. Hoy parece que Madrid podrá volver a entregar los que prometió gratis pero, en general, hay dudas de que el suministro cubra la demanda de aquí al 3 de enero.

Es decir, vamos a ver si hay antígenos para Nochevieja.

Y bien está que, el que pueda, que se haga uno sobre todo, porque el antígeno puede ser un buen chivato del que está contagiado y no lo sabe, pero sus negativos son menos fiables, así que, hágase el antígeno para descartar un positivo de libro, pero, aun así, vaya con cuidado, en la medida de lo posible.

Mucho ánimo por cierto a nuestros sanitarios a los que ya no aplaudimos tanto, aunque les seguimos dando mucha guerra y a los técnicos de laboratorio, profesionales de Biología Molecular, Microbiología, que hoy no saben a qué hora podrán llegar a casa.

Porque se están batiendo el cobre con las torundas y las pipetas. Y como sé que muchos nos escuchan, desde aquí nuestro ánimo y admiración. A darle duro, muchachos. Pensad que esto pasará.

Ahora eso sí, pasará con mascarilla, pero mascarilla lo que se dice mascarilla. Porque si de algo han servido estas últimas horas es para volver a revivir algunas sensaciones y algunas fatiguitas, como las que pasamos en los peores momentos de la pandemia y que creíamos superados.

Como lo de no saber a qué atenerse, como lo de alucinar con las cosas que se deciden, como lo de tener que estar pendientes de la letra pequeña, de lo que acabe diciendo el BOE para poder saber, a ciencia cierta, qué es lo que exactamente han querido decir y va a estar en vigor al día siguiente.

CONTRADICCIONES

Miren, es tal la improvisación, la poca lógica de algunas medidas y la poca precisión con la que se explican que ayer, 23 de diciembre, a 24 horas de que hoy entrará en vigor la medida, la ministra Carolina Darías tuvo que matizar lo que había explicado, de aquella manera, Pedro Sánchez

En cuestión de 10 horas pasamos de “vuelven las mascarillas a la calle como en los peores momentos, incluso si estás solo en el monte…. a “tranquilos que hay una ristra de excepciones que al final lo deja más o menos como estaba” a lo que finalmente se ha aprobado y que ayer parecía surrealista y hoy lo sigue pareciendo.

Es decir, que en ciudad, y en pueblos, ya a esta hora, tienes que llevar la mascarilla en la calle en todo momento, salvo si haces deporte.

Es decir, desde hoy mismo, y hasta que el gobierno considere que ya no es necesario, se puede dar la circunstancia de que vayas por una calle semivacía a las 6 de la mañana, y tengas que llevar la mascarilla puesta. Y cuando entres en el bar a tomarte el café con churros, que es un sitio cerrado, te la puedas quitar.

Es decir, en el imaginario colectivo quedará, gracias al Sanchismo, la caricatura del tío que va por la calle con la mascarilla puesta, deseando de llegar a un bar lleno de gente para podérsela quitar.

Porque, hombre aquí todos somos adultos y sabemos que el peligro está en los interiores y que el pasaporte covid sirve para lo que sirve, que es más bien poca cosa.

Pero por tal de no ahogar más a la economía, asumimos el riesgo controlado de convivir con el virus en determinados locales, como la hostelería. Lo ha asumido ahora hasta Pedro Sánchez, después de tanto criticar a Ayuso.

Pero, claro, si asumimos eso entonces, hay mucha gente que dice, haz el favor, de no generar la contradicción surrealista de que el personal se pueda quitar la mascarilla en determinados interiores,mientras en la calle, al aire libre, haya que llevarla de forma rigorista.

De hecho, es tan surrealista, y se explicó tan mal, que poco antes de que compareciera ayer la ministra de SanidAD, Moncloa tuvo que mandar un mensaje a los medios de comunicación.

“Oye, hay un poco de lío, con lo de las excepciones de la mascarilla. La idea es que en ciudad, (que no lo habia enfatizado así el presidente), la vas a tener que llevar siempre, a no ser que estés practicando deporte. En espacios naturales, como playas o montaña, solo te la tienes que poner si no puedes mantener la distancia con alguien de fuera de tu entorno”. Pero la distancia sólo rige para el campo y la playa.

Acabáramos. Es tal el desconcierto, que el Gobierno, que lo único que se le daba bien era el palique… la comunicación/propaganda…. ya no sabe ni poner correctamente un punto y coma.

Porque como lo dijo Sánchez y como lo recogieron muchos medios, la excepción del metro y medio era genérica, y no sólo para los que están en el campo o la playa.

Y tiene que salir al día siguiente la ministra de Sanidad para sacar de dudas al personal, en la misma rueda de prensa, repetimos, a 24 horas de que entre en vigor la medida,

Y luego ya iremos con el sainete que supone que el Gobierno se haya basado para tomar esta decisión en estudios realizados en otros países y en un sondeo de mil personas realizado en España, donde no se pregunta por la mascarilla obligatoria y en un informe de los técnicos de Fernando Simón que tampoco dice claramente que hay que imponer la mascarilla obligatoria, si bien dice que la mascarilla va muy bien va prevenir contagios...

Así que ya saben, lo que se van a agotar, además de los antígenos, son los chándals.

Porque si sales del coche para ir al restaurant y lo típico, te dejas la mascarilla en el salpicadero, si ves a un policía, pues te pones a correr, pues lo mismo no te multan.

El que vaya en chándal todo el rato, con tal de arrancarse a correr cuando vea a un agente policial, pues ya da el pego y se escaquea, no?

Y los corredores sin mascarilla, ¿van a respetar el metro y medio que no han respetado hasta ahora? Y las multas de 100 euros que se mantienen…, ¿se van a cobrar? ¿o van a ser como las del Estado de Alarma?

Pues lo que hay, mientras a eso hay que sumar lo que cada uno tenga en su comunidad autónoma.

RESTRICCIONES

Porque Cataluña ya tiene, desde esta medianoche, su toque de queda y sus reuniones limitadas a 10 personas.

Murcia ha decidido cerrar la actividad no esencial a partir de la una de la madrugada

Cantabria cierra desde el martes el ocio nocturno allí donde la pandemia esté peor.

REZAGADOS EN LA TERCERA DOSIS

En fin, pero miren. Es lo que decíamos ayer. En lo que nos marean con la mascarilla pues dedicamos menos tiempo a recordar que la administración de terceras dosis vamos rezagados.

Nos deberían explicar por qué llegamos a ser líderes en vacunación de las primeras dosis y ahora en cambio estamos en un 12’3% de la población con el tercer pinchazo, mientras un país como Austria está ya por encima del 40%.

Y también tenemos menos tiempo para subrayar que, aunque hoy baja el precio de la luz, seguimos en niveles insostenibles y que algunos que tanto se preocupaban por la pobreza ahora se ponen a silbar.

REFORMA LABORAL

Pero bueno, habrá que sacar tiempo para contar una noticia, francamente, relevante para nuestra economía como es el acuerdo para la reforma laboral.

Cuanto más contenta y eufórica vean a Yolanda Díaz, cuanto más presuma de que su acuerdo histórico que es la pera limonera, más claro quedará que no han conseguido 'derogar' la reforma, como tanto prometieron hacer.

Primero porque no se podía, por más que trataran de confundir a la ciudadanía. Pero es que tampoco han conseguido encarecer el despido, porque eso, ahora mismo, guste o no guste, es contraproducente y solo perjudica a la gente que está en el paro y busca que alguien la contrate.

¿Qué es lo que hay? Pues una especie de término medio, en el que Gobierno, sindicatos y empresarios han cedido lo suficiente.

No habrá un porcentaje cerrado de contratos temporales, pero se trata de reducir esa temporalidad simplificando los motivos para contratar a un eventual.

Los salarios estarán regidos por el convenio colectivo, pero el convenio de empresa seguirá vigente para el resto de cuestiones, mientras se recupera la ultractividad de los convenios en caso de que no haya acuerdos.

Se refuerza la negociación colectiva.

En fin, que a UGT lo acepta, pero le sabe a poco. y la CEOE lo acepta, aunque hay organizaciones empresariales que están molestas con el acuerdo Es decir, un ni pa' ti, ni pa' mi'. Ahora lo que hace falta es que esto ayude, porque histórico no es ponerse de acuerdo en algo. Histórico será que consigamos bajar, de una vez por todas, de tres millones de paradosy un paro juvenil del 40%. Esa será la prueba del algodón.

