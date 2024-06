Audio

Cuando uno da la fecha así, del día que está viviendo en el momento presente, cabe preguntarse cómo sonaremos y qué impresión causaremos a la que persona que dentro de unos años recuperare la grabación y nos escuche con la perspectiva que da el tiempo.

Si revisar el pasado con ojos del presente siempre resulta curioso., lo de tratar de escudriñar el futuro puede resultar más curioso todavía.

Saben ustedes que, en su último informe, el INE nos ha invitado a subirnos en el Delorian y viajar al futuro para ver cómo será la España de 2074.

Y lo que nos ha dicho esa proyección es que seremos un país de más de 50 millones de habitantes. pero que los nacidos fuera de España serán el 40% de la población.

Y que un tercio de la población tendrá más de 65 años con muchos de ellos viviendo solos.

Ojo a los retos sociales, económicos, asistenciales y de vivienda que eso nos plantea.

Y entretanto, si usted me pregunta por la actualidad más acuciante, lo que tiene más que ver con el presente-presente, le tengo que advertir que las últimas horas han venido muy judiciales.

No le digo que haya que tener el título de abogado, ni que tenga uno que ser juez de carrera, pero sí es verdad que viene la actualidad de tal manera que hay que tener una serie de conceptos claros para no perderse.

ERE ilegales de Andalucía

Fíjese sino cómo se está poniendo lo de la maniobra del PSOE para, aprovechando la mayoría sanchista en el Tribunal Constitucional, borrar y dejar en prácticamente nada la sentencia contra los ERE ilegales de Andalucía.

Que es un caso de corrupción tremendo con unos 680 millones de euros repartidos de forma ilegal, sin controles, y entregados en muchos casos a amigos y familiares del Partido Socialista.

Un desfalco de primera magnitud que va camino de quedarse en nada gracias a la ingeniería jurídica del comando Conde-Punpido que va más allá incluso de las peores previsiones.

Porque ya había resultado cuando menos chocante, que el tribunal de garantías se sacara de la manga una interpretación del delito de pevaricación que exonera a la exconsejera Magdalena Álvarez, al considerar que haber diseñado los presupuestos y haber dejado abiertas partidas de gasto extraordinaria por donde se coló la malversación que eso no es suficiente para condenarla por prevaricación.

Que lo que se aprueba o diseña en un consejo de gobierno es un acto gubernamental, pero no administrativo y tal y cual.

Es decir, el Constitucional ya nos había mostrado la semana pasada que los políticos que le ponen botando a otros políticos que malversen… se pueden librar ahora más fácilmente de una condena por prevaricación. y de su consecuente inhabilitación para cargo público.

Cosa que ya la agraciada festejó sumándose a la fiesta de la descalificación de la justicia. Al menos de la justicia anterior a la justicia sanchista.

Bueno, pues si esto le puede causar a usted como ciudadano un cierto estupor prepárese para el siguiente fascículo que ya está en marcha.

Ahora ya, no es que vayan a desdibujar el delito de prevaricación, es que se disponen directamente a levantar total o parcialmente el delito de malversación a algunos de los condenados.

La espita se ha abierto con el recurso presentado por la antigua consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, condenada a seis años de prisión y 15 de inhabilitación.

Bueno, pues como ya pasó con la prevaricación de Magdalena Álvarez, la encargada de presentar el “borrador de sentencia” es la vicepresidenta del Constitucional, Inmaculada Montalbán, que no se abstiene de participar en todos estos recursos a pesar de que recibió la medalla de Andalucía de manos del propio José Antonio Griñán.

¿Y qué propone la señora Montalbán en ese borrador de sentencia? Pues plantea un escenario que, en la práctica, deja la condena por los ERE ilegales en muy poquita cosa.

Porque propone anular el delito de malversación, sin ni siquiera devolver las actuaciones a la Audiencia de Sevilla para que ese tribunal redacte una nueva sentencia. Es decir, el propio Constitucional (que no es un tribunal de casación) reescribiendo condenas de corrupción.

Algo que abre la puerta a que se siga ese mismo criterio con todos los condenados por prevaricación para la malversación incluido al expresidente de la Junta, José Antonio Griñán.

Y usted dirá, ¿pero esto cómo puede ser? Pues por la sencilla razón de que una cosa lleva a la otra. Como ya han quitado el delito de prevaricación pues claro, con los que tienen cuarto y mitad de cada cosa, algo hay que hacer.

La señora Martinez Aguayo fue condenada a seis años de cárcel por un delito de prevaricación en concurso con malversación de los que ha cumplido año y medio, porque ya está en tercer grado.

Y, claro, la ponencia plantea ahora que al ser delitos que están conectados no se puede perdonar la prevaricación sin hacer lo mismo con la malversación, pues entiende la señora Montalbán que si no vemos prevaricación en haber diseñado con malicia los presupuestos de donde salió el dinero desfalcado.tampoco se puede ver malicia en el desfalco en sí mismo que pudieron cometer terceros políticos. Que diseñar unos presupuestos no puede ser fuente ni de prevaricación ni de malversación en sí misma. ¿Cómo se te queda el cuerpo?

Pues de borrado en borrado e indulto por la puerta de atrás, porque me toca.



Bueno, pues ahora el Constitucional tiene previsto abordar el recurso de Aguayo el 2 de julio y aprovechara para deliberar también sobre los recursos de otros cuatro condenados que están en prisión todos ellos por prevaricación continuada en concurso medial con malversación.

Y tiene pinta de que seguirán el mismo camino que Aguayo si tu condena es por prevaricación enfocada a permitir la malversación al final ni prevaricación, ni malversación.

Y esta gente está en la misma situación que Griñán, con la diferencia de que Griñán no está en la cárcel porque padece cáncer.

Pero su caso se abordará en el pleno del 16 de julio, junto a el recurso del otro expresidente andaluz, Manuel Chaves.

2 de julio y 16 de julio dos jornadas estupendas para cometer tropelías judiciales con la mitad de los votantes andaluces en Matalascañas y Mazagón o donde toque.

Buenos pues cone ste panorama, resulta crucial no perder de vista el resto de escándalos que salpican al partido de gobierno.

Porque los ERE fueron sentenciados, no sin mucha dificultad (con causas que quedaron sospechosamente sobreseídas por dejar pasar el plazo de investigaión) pero fueron sentenciados.

Pero si ahora pueden quedar indultados por la puerta de atrás, habrá que ver qué capacidad tiene el PSOE para evitar que algunos casos actuales ni siquiera lleguen a juicio.

De momento, en la trama del caso Koldo, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno ha elevado una cuestión al Supremo para no tener que soltar ese caso a la Fiscalía Europea.

Fiscalía que ahora se ha interesado por esa investigación, por aquello de si se utilizó de forma fraudulenta dinero de los fondos europeos. El encargado de coordinar a la Fiscalía Europea en España es Ignacio de Lucas y el PP ya se encargó de recordar que se trata del hermano de un antiguo senador socialista.

Ahora será el Supremo el que tenga que decidir quién tiene las competencias para seguir con el caso Koldo: si la Audiencia Nacional o la Fiscalía Europea… donde el caso podría recibir un impulso o todo lo contrario. Y estamos en un punto en el que muchos se apuntan a aquello de “piensa mal y acertarás”.

De momento, también relacionado con el caso Koldo, había mucho interés por saber qué tenía que decir el PSOE del chalet que le ha salido a la trama.

Ya saben ese chalet de lujo en Cádiz que compró una empresa que curiosamente contrató a Víctor Aldama que curiosamente estaba vinculado a Koldo García en la trama de las mascarillas fake colocadas a administraciones socialistas y curiosamente Koldo le hizo saber al entonces ministro Ábalos que esa empresa ponía a su disposición el chaletazo.

Dice Ábalos que no, que Koldo sólo le hizo ver que había un chalet muy chulo esperándole en Cádiz, pero sin decirle que pertenecía a ninguna trama., como si Koldo fuera un agente inmobiliario... Pero bueno...

El caso es que Ábalos se metió a disfrutar del chalet, pagando sólo la fianza y la primera mensualidad.

Curiosamente también, a los 9 días de entrar en el chalet, Sánchez le sacó del gobierno y de la sala de máquinas del PSOE sin dar demasiadas explicaciones.

Bueno, pues le preguntan a la portavoz socialista Ester Peña por esta cuestión y ojo como ha echado balones fuera:

Claro, como el señor Ábalos ya salió del PSOE, pues es un ciudadano particular y al PSOE que le registren, que él no tiene nada que ver con Ábalos.

¡Cómo no se nos había ocurrido antes! El PP, desde luego, no estuvo fino con la Gurtel o los sobres de Bárcenas porque podría haber dicho lo mismo y haberse quitado de problemas... “No, el señor Bárcenas es un ciudadano particular… a mí qué me cuentas”. Es fantástico todo.

Y con todo este desahogo y toda esta ingeniería jurídica encima de la mesa, se sigue negociando el desbloqueo del poder judicial.

Ahí el PP tiene mucha presión, porque el PSOE está forzando la situación para que haya acuerdo de forma inminente y los populares se encuentran entre dos fuegos.

La razón les dice que “del PSOE no se pueden fiar” y que, cualquier acuerdo malo, puede entregar a Sánchez la llave para renovar a su gusto a la mitad de los jueces del Supremo en los próximos cinco años. Y como la mitad de los jueces del Supremo empiecen a actuar con el servilismo ideológico que están haciendo los magistrados del Constitucional o la cúpula fiscal apaga y vámonos.

Pero, por el otro lado, la presión viene del sentido común, de los propios jueces. Y en eso están. Dice el PSOE que puede haber acuerdo con el PP en cuestión de días.

Y bueno será que haya acuerdo siempre y cuando ese acuerdo no esa como el del Constitucional, porque, repetimos, como el Supremo empiece a actuar como el comando Pumpido,m que el Estado de Derecho nos pille confesados.