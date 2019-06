Barbosa: "La Irene Montero que da lecciones de humanidad, es incapaz de ser sensible con las víctimas de ETA"

Audio Las víctimas del terrorismo denuncian en su homenaje en el Congreso la entrevista a Otegi en RTVE

¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible 'Herrera en COPE' en este viernes 28 de junio. Dicho de otra manera, último día de trabajo para mucha gente que se coge las vacaciones en la primera quincena de julio. Ese mes en el que ya sí que sí estamos metidos en el verano, verano. Unos de vacaciones y otros notando ya en el trabajo que faltan algunos compañeros o que en la calle se circula mejor porque hay menos coches. Bueno, menos coches en las ciudades y más coches en las carreteras.

Este verano se esperan 90 millones de desplazamientos y habrá 300 guardias civiles más y otros 78 radares nuevos, adicionales, para recordarnos que la carretera lo mejor es despacito y buena letra. Y más con estos calores que hacen con máximas que van a superar los 42 grados en el valle del Ebro y el interior de Cataluña.

Está el valle del Ebro peor que Sevilla porque en Sevilla hace calor, pero dicen, aquí de momento podría ser peor. Precisamente, en Cataluña, Cataluña también está haciendo mucho calor en el interior. Y Cataluña nos trae por el camino de la amargura. ¡Qué pena ver lo que ha liado en la comarca de la Ribera del Ebro, en Tarragona!

Fíjense ustedes, ¡qué cosa que podría parecer una tontería! 10 días de más sin que un ganadero desechara los excrementos de los animales y eso fermentó, se juntó el calor con el metano y acabó siendo una bomba natural que ya ha devorado 6.500 hectáreas. Y no creen que hoy puedan controlarlo. Menos mal que hay gente solidaria que ya se ha ofrecido para dar ovejas a los ganaderos que se han quedado prácticamente sin nada: sin animales y sin granjas. Y menos mal que tenemos a los bomberos y a la Unidad Militar de Emergencias dispuestos a plantarse delante de semejante muralla de fuego en plena ola de calor para conseguir que en la última jornada “solo” se hayan quemado 800 hectáreas, lo cual es una heroicidad.

Menos mal también que los héroes pues no están para perder el tiempo, que suelen primar el trabajo en lugar de perder el tiempo con lo que dicen los amantes de la división. Porque hay que tener paciencia para estar ahí jugándote el tipo y que, por ejemplo, el consejero catalán del Interior, Miquel Buch, salga y diga que la UME está colaborando no tanto por ayudar a Cataluña sino para que no se queme España porque España, según él, el Estado español está ahí al lado.

Vamos, que sí, que ayuden pero tampoco se crean ustedes que son gente muy buena estos señores que vienen con la bandera de España en el uniforme, que vienen porque les conviene a ellos no vaya a ser que se les queme Aragón o se les queme Castellón.

Está Matrix, está Narnia y luego está ya, la medalla de bronce es para la republiqueta de Miquel Buch y de los soberanistas. No hay que darle más vueltas. Sencillamente, no le da vergüenza hacer el ridículo y dar la nota, incluso, en momentos tan complicados y trágicos como esté.

Pues no se haga mala sangre porque hoy me temo que el relato informativo nos ha dejado más ejemplos de mezquindad que uno no sabe muy bien de dónde sale, de dónde la fabrican. Hay que situarse en el Congreso de los Diputados, homenaje a las víctimas del terrorismo, Mari Mar Blanco toma la palabra y hace un discurso contra la banda terrorista ETA, contra el asesinato de gente inocente, y también contra el hecho de que la televisión pública haga una entrevista a un personaje como Arnaldo Otegi que a día de hoy sigue negándose a condenar los atentados de ETA. Mari Mar Blanco dando su opinión.

Es que Otegi, como mucho, lo más que concedió fue decir que lamentaba haber hecho más daño del que tenían derecho. Como si tuvieran algo de derecho, una cuota de derecho ahí pegando tiros en la nuca o poniendo bombas. Pues la indignación por esas palabras flotaron en el ambiente ayer en el Congreso de los Diputados.

Bueno, pues como Mari Mar Blanco se metió con Otegi, hubo diputados de Esquerra, del PNV y de Podemos que no aplaudieron el discurso de las víctimas. De hecho, Gabriel Rufián ni se levantó en señal de respeto. Luego los hubo como Aitor Esteban o Irene Montero que sí se levantaron, pero no aplaudieron.

Irene Montero, que es madre de dos criaturas, que está esperando una tercera, que nos da lecciones de humanidad, a veces con acierto, como con que hay que ir, hay que acoger a todos los inmigrantes que llegan a nuestras costas y luego otras cosas cuando nos explica que no hay que decir todos a secas, sino todos y todas porque hay que tener en cuenta la sensibilidad de la mujer y la sensibilidad del inmigrante y no sé cuantas cosas más porque las palabras hacen daño y traumatizan y tal y cual. O sea, una hipersensibilidad social que luego no demuestran para otras cosas. Luego, a la hora de la verdad, es incapaz de tener un poco de sensibilidad con quien perdió un ser querido por el fanatismo de unos ultranacionalistas que se creen que una bandera está por encima de la gente. De la gente de la que tanto habla Podemos.

Pues resulta que a Montero no le gustó que criticaran a Televisión Española por haber entrevistado a Otegi, que los hay que, con criterios periodísticos y tapándose la nariz, pueden llegar a entender que esa entrevista se haga. Pero fíjate que ha tenido que venir la ministra de Defensa en funciones, Margarita Roble,s para recordarnos también otra lección de periodismo para enriquecer este debate. Una entrevista en la que no se dice nada nuevo no es noticia, no tiene interés, y lo mismo te la puedes ahorrar.

ETA y quienes la blanquean han vuelto a hablar mientras la actualidad también nos ha dejado otro ejemplo de falta de respeto o de educación. Ayer el Rey volvió a estar en Cataluña. Felipe VI acudió a Barcelona para apoyar el Salón Internacional de la Logística. Una cita muy importante. Bueno, pues ningún miembro del Gobierno catalán acudió a la cena presidida por el Rey, Ada Colau tampoco porque parece que está haciendo méritos para hacer ver que en lo básico ella va a hacer lo mismo que hubiera hecho Ernest Maragall como alcalde. Claro, Inés Arrimadas se asoma a lo que pasa en España y se vuelve a meter para dentro convencida de que el veto a Sánchez es la mejor solución.

A todo esto, el separatismno sigue emitiendo señales de humo. Señales de lo que puede pasar. ¿Se estará cocinando el indulto o la prisión light para los procesados por el 1 de octubre? Pues de momento los presos de Junts per Cataluña han mandado una carta a los suyos pidiendo que se abstengan para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Es decir, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez le piden a Puigdemont que no sea cabezón y permita que haya un gobierno socialista . Y el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, también ha abierto la puerta a que Esquerra se abstenga.

Curioso que en esto del pactódromo, los votos de Bildu y los separatistas catalanes vuelvan a ser posibles justo cuando los de Podemos parecen estar en peligro. ¿Se atreverá Podemos a dejar caer a Pedro Sanchez en la investidura del mes de julio como venganza por no darle Ministerios en el Gobierno? Pues la ministra en funciones, María Jesús Montero, manda un mensaje a Pablo Iglesias.

El Gobierno quiere ganar la partida en julio sin más demora, sin llegar a septiembre. Y ojo, no nos olvidemos de que el pactódromo es un edificio con varias plantas. La planta de los gobiernos autonómicos también empieza a estar acusada por el tiempo. La semana que viene debería empezar a haber en la Comunidad de Madrid visos de gobierno, pero Ciudadanos y Vox siguen como el agua y el aceite. El socialista Ángel Gabilondo ya le ha pedido a los de Albert Rivera tomarse algo por si acaso

Muchos flecos abiertos mientras a Pedro Sánchez lo tenemos en Japón, donde esta madrugada ha comenzado la cumbre del G20. Esa cumbre en la que Donald Trump ha puesto a caer de un burro a la mitad de los países con los que justo se tiene que sentar en la mesa. Dice Trump que medio mundo se aprovecha de Estados Unidos. Cara a cara el presidente de Estados Unidos con el presidente de China en plena guerra comercial.