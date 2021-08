Barbosa: “¿Hay españoles dispuestos a aceptar la carestía de la vida, si los que gobiernan son los “suyos”?

Audio

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible‘Herrera en COPE’ en este martes 10 de agosto de 2021.

Día de San Lorenzo, que en algunos lugares de España es fiesta grande, y que se celebra pues ahora justo cuando nos hemos comido ya, como quien dice, un tercio del mes de agosto.

Un mes que, aunque haya hecho calor algunos días hasta ahora había sido, por lo general, bastante soportable. Decíamos “había sido”, porque estamos en puertas de esa ola de calor que nos va poner en la tesitura de poner el aire acondicionado, justo cuando la factura de la luz viene pegando bocados.

Y ahí es donde notamos que mucha gente está cada vez más con la mosca detrás de la oreja. Muchos españoles, por ejemplo, que nos dicen: “Por más que me lo explican, yo no entiendo cómo el recibo de la luz puede estar tres veces más caro que hace solo un año siendo España un país con tanto sol, hablando los políticos tanto como hablan de las energías renovables, etc, etc…”. Bueno, hoy trataremos de hacer un poquito más de pedagogía sobre ese recibo de la luz y ese sistema energético, que ciertamente es tremendo el sablazo que nos están pegando.

Ayer nuevo récord histórico con un pico de 114 euros con euros con 7 céntimos el megavatio-hora. Y hoy se espera otro día para enmarcar, nuevo récord en 111 euros con 88 céntimos. Y aquí lo llamativo sigue siendo cómo los que se rasgaban las vestiduras con una subida del 4% de la luz, en tiempos de Rajoy, ahora están tan resignados con subidas que triplican el precio de hace sólo un año. Algo que, claro, al Partido Popular le llama mucho la atención.

La popular Ana Pastor no se olvida de la matraca que tuvo que aguantar el gobierno de Mariano Rajoy porque la luz había subido un 4%, mientras, ahora, la ministra Pilar Llop se refiere a las tremendas subidas de estos tiempos como “esa subida que usted dice que es excesiva”. Como diciendo, lo dice usted que es excesiva, como si ella no lo tuviera claro o no le afectara como le afecta a muchos españoles.

Y, bueno, que los políticos sean así y critiquen cosas en la oposición a las que luego quitan importancia cuando están gobernando, pues casi que lo tenemos asimilado; pero aquí la pregunta es ¿qué pasa con los españoles que se indignaban por las subidas energéticas y que ahora parecen más resignados?. La pregunta es: ¿hay españoles dispuestos a aceptar la carestía de la vida, si los que gobiernan son los “suyos” entre comillas? Porque eso diría mucho de nosotros como país. ¿O hay españoles que están realmente con el agua el cuello y que, aunque no se hagan notar el PSOE y Podemos deberían estar preocupados por lo que puedan votar en próximas elecciones?

Pues el tiempo dirá, pero desde luego a la izquierda le va a costar volver salir a la calle a hacerse la indignada con según qué cosas, después de esta legislatura tan peculiar que estamos viviendo.

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

PREOCUPACIÓN MUNDIAL POR EL CAMBIO CLIMÁTICO

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Decíamos que la ola de calor nos va a poner en la tesitura de poner o no el aire acondicionado; y también va a calentar, nunca mejor dicho, el debate sobre el cambio climático. Sobre todo, después de que la ONU haya publicado el informe de su panel de expertos, que viene a confirmar que el hombre está acelerando el cambio climático.

En todas las regiones del mundo se nota ese aumento de la temperatura, especialmente en el Ártico y el Mediterráneo. La temperatura a finales de siglo puede subir 4'4 grados, y en España la subida podría ser de 3'5.

Y aquí, el debate permite ir, tanto a los extremos, como a quedarse en un punto intermedio:

Cambios climáticos ha habido desde que el mundo es mundo, sin que le hombre haya tenido la culpa. Cosa que algunos apocalípticos parecen desconocer.

Que la contaminación del hombre está acelerando ahora un calentamiento, también parece evidente.

Que hay una industria que trata de negar el cambio climático porque le interesa seguir con el actual modelo energético, evidentemente.

Que hay otra industria que trata de hacer negocio con el cambio de paradigma, no sin desperdiciar la ocasión para hacer proselitismo ideológico; también es evidente.

De todo eso debemos ser conscientes, como también de que cambiar de modelo energético será caro y castigará a las clases medias y bajas de Occidente. Y que de poco servirá que aquí hagamos ese cambio, mientras China sigue contaminando lo suyo y lo de los demás. Un tercio de los gases contaminantes salen de China. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para abordar un asunto que es complejo y que se presta a demagogias, en uno u otro sentido.

Ni hay que negar el cambio, ni se puede cambiar de modelo de un día para otro. Ni se puede pretender que la gente deje de comer carne de la noche a la mañana en nombre de un nuevo chamanismo ligado, a la posmoderna manera, a todo este debate.

LA NUEVA EDUCACIÓN, SEGÚN EL GOBIERNO

Y miren, algo de eso puede haber, o al menos eso temen algunos, en los nuevos borradores de las asignaturas que está preparando el gobierno para Primaria. Chavales de 10 a 12 años a los que van a instruir en las guerras culturales de la Igualdad, lo Multicultural y la Ecología. Es más, se pretende empoderar al alumno como agente del cambio ‘ecosocial’. Cambio, patrocinado y dirigido, cómo no, por el marco mental de la izquierda. Todo eso sale de asignaturas como valores cívicos y éticos que, según denuncia la oposición, pretende dar una vuelta de tuerca a la Educación para la Ciudadanía de Zapatero.

Educación ya ha enviado a las autonomías los borradores de los currículos de las materias de 6 a 12 años, y la verdad es que algunas cosas llaman la atención. Como lo de promover el conocimiento de la sexualidad en infantil o potenciar los dialectos del castellano.Al castellano o lo retiran de circulación, quitándole el estatus de lengua vehicular, o si lo dejan, lo destripan tratando de potenciar las diferencias en función de sus variantes regionales.

Y todo esto, como contábamos ayer, tras la polémica que ha provocado la idea de impartir las Matemáticas socioemocionales. Idea que a la exministra de Educación, Ana Pastor, no le hace ni pizca de gracia.

Es curioso como algunos que ven normal que se potencie el monolingüismo en algunas autonomías, luego estén tan interesados en potenciar la multi-culturalidad. O que aboguen tanto por el respeto a la diferencia, cuando luego para otras cosas, son jacobinos a más no poder.

Vídeo

LOS IMPUESTOS DE MADRID

Como con el asunto de los impuestos. Ya saben, esa manía que le tiene la izquierda a las autonomías que osan aplicar una política fiscal diferente a la suya, consistente en bajar impuestos, en lugar de subirlos. Esta noche, en TRECE, hemos escuchado al consejero valenciano de Economía, Vicent Soler.

Vídeo

Ahora resulta que todo el poder económico se ha ido a Madrid, cuando, curiosamente, nos había dado la sensación de que históricamente se ha favorecido que los polos industriales estuvieran en otros lugares como Cataluña o el País Vasco. Ahora, de repente, Madrid es una privilegiada por ser la capital, cuando lleva siendo la capital desde los tiempos de Felipe II, sin que aquí nadie hubiese hablado de este asunto.

¿Dónde está el problema? En que Madrid está yendo bien con impuestos bajos, dejando en evidencia a quienes los suben. Y encima, les deja también en evidencia cuando la acusan de ser insolidaria. ¿Saben qué dice el último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada? Que Madrid aporta al resto de autonomías el triple que Cataluña: seis mil millones de euros. El 25% de lo que recauda Madrid va a parar a otros territorios. No parece, desde luego, que el problema esté en Madrid,ni que el problema de otros se vaya a arreglar atacando a los madrileños.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. EFE/Emilio Naranjo

A LA ESPERA DE VACUNAS

Y, nada, de todo esto hablaremos en un rato en la tertulia. Como también analizaremos el momento que vive la pandemia.

La buena noticia que nos deja esta primera parte de agosto es que la cosa va, más o menos, por el buen camino. Sigue bajando la incidencia y ya está 549 casos. Los fallecidos desde el viernes han sido 119, lo que nos sitúa, de media, en los últimos tres días en un listón de unos 40 fallecidos diarios. Y la presión en las plantas de los hospitales baja un poco, si se compara con la semana anterior. Pero, ¡ojo!, porque sube en las UCI:están en el 22% de ocupación.

Dato arriba, dato abajo ¿dónde está el problema? Pues en que las cosas no están yendo todo lo rápido que sería deseable. Con las vacunas, por ejemplo, vuelve a haber polémica porque Galicia se ha quejado de que de la nueva remesa que llegó el domingo, no van a catar ni una sola dosis. Ya saben que hemos comprado un cargamento extra, del que ya se está repartiendo más de un millón de vacunas, que a lo largo del mes serán casi cuatro millones extra. Pero ni por esas esas contentos algunos territorios, que ven que están mano sobre mano, y que el verano se pasa sin poner todas las vacunas que podrían poner…

Ahora mismo estamos con un 60% de la población con la pauta completa y se espera terminar agosto con el 70%, que se marcó el gobierno en su momento. Pero ya saben que del optimismo de Pedro Sánchez a la realidad pura y dura, suele mediar un trecho.