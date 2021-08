Vicent Soler, en TRECE: "Se ha producido una concentración económica en Madrid y creo que es ineficiente"

Vicent Soler, consejero de Hacienda de la Comunidad Valenciana, ha acudido en la noche de este lunes a 'El Cascabel' de TRECE, para tratar de arrojar luz sobre el rumor que comienza a correr en el Ejecutivo Central de implantar a Madrid un impuesto ad hoc, a petición del presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig. "Yo he asistido tanto a la conferencia que dio el presidente en Madrid, como a la reunión con el ministro Escrivá, y nada hay de todo lo que se está diciendo durante toda la semana, al revés. De lo que habla el presidente Puig es de que hay un fenómeno de centralidad económica que genera unas rentas de aglomeración".

"El problema no es la capitalidad política, el problema es que se ha escogido un modelo francés, de peso de la capitalidad, y no un modelo alemán donde las distintas ciudades tuviesen más peso. Todos los que hemos estudiado economía urbana sabemos que estas economías de aglomeración también generan deseconomía de congestión y eso no se reparte de manera uniforme entre todos los estratos sociales", ha comenzado argumentando el representante del gobierno valenciano.

Ante el planteamiento de que, del mismo modo que la Comunidad Valenciana se puede quejar de la capitalidad de Madrid, en la Comunidad Valenciana también se podrían quejar Alicante y Castellón de la propia capital de Valencia, el conseller se ha defendido: "Podemos devaluar el debate haciendo esas comparaciones. No, vamos a hablar con un cierto rigor. No cuestiono las economías de aglomeración, lo que cuestionamos nosotros es poder alcanzar una igualdad de oportunidades, en una sociedad como la española creada en la pluralidad. Aquí por encima del estado autonómico, ha habido un proceso de concentración económica en Madrid, creo que ineficiente para el conjunto de España, incluso para muchos madrileños. El hecho de que haya un problema de congestión de la economía también afecta a los propios madrileños, con la subida de los alquileres y nivel de vida que repercute en muchos madrileños", ha sentenciado Vicent Soler.

Ante este diagnóstico tan contundente que realizó el conseller Soler, se le inquirió que aclarase cuál serian sus medidas para revertir esta situación que ellos ven tan desigual. "Hay que tener políticas de desarrollo territorial que estén vinculadas a políticas fiscales que hagan posible que los talentos que hay fuera de Madrid se desarrollen. Madrid es un producto de aglomeración por decisiones políticas sucesivas".

Teniendo en cuenta que el marco constitucional, al que apelaba el miembro del ejecutivo valenciano, les permite desarrollar sus propias políticas económicas, al igual que al resto de autonomías, cuál sería la propuesta que el ejecutivo valenciano tiene para querer influir en otras CC. AA. "Debemos hablar todos los españoles sobre como repartir el impuesto, la riqueza para tener todas las mismas oportunidades".

El empecinamiento que demuestran las comunidades socialistas con la comunidad de Madrid, dista bastante de la forma en la que encaran que tanto el País Vasco como Navarra, que cuentan con privilegios forales reconocidos directamente en la Constitución. "Yo que soy constitucionalista de todos los artículos le digo que no puedo discutir los artículos que hablan de conciertos vascos, pero sí puedo criticar las negociaciones cupo que lo han hecho todos los gobiernos, de una parte y de otra. Yo quiero que los vascos y navarros cooperen con los servicios generales del Estado como lo hacen un valenciano o un madrileño".

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, salió a anunciar en rueda de prensa, que el Gobierno no tiene pensado aplicar un impuesto a Madrid por su capitalidad, "ni lo va a estar nunca" afirmó la ministra. "Si pasamos de esta situación actual que es injusta, la línea que lleva la ministra en este momento arreglaría muchas cosas porque las CC. AA. nos dedicamos a los servicios públicos fundamentales, por lo tanto, el criterio más lógico es de la población ajustada, yo creo que si avanzamos en el escalón y dejamos todo lo que tiene que ver con los diversos fondos, ahora, la tercera oportunidad, incluso el tema de Madrid podría mejorar muchísimo", ha finalizado el consejero de Economía de la Comunidad Valenciana, Vicent Soler.