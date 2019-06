Barbosa: "Carmen Calvo decía que el PSOE era hegemónico y ahora se da cuenta de que no"

Audio

Es miércoles. Es 26 de junio. Es día de EGM y en COPE nos seguimos superando. Según el Estudio General de Medios, COPE cierra una temporada histórica sumando 500.000 oyentes en el último año, un 18% más. COPE es la emisora que más oyentes gana en el último año. Muchísimas gracias en nombre de 'Herrera en COPE' y de todo el Grupo COPE por esos datos de audiencia que nos recuerdan que mucha gente se informa y se entretiene en esta casa.

Aquí, donde les contamos, por ejemplo, que está haciendo mucho calor y más que va a hacer porque, como habrá notado ya en algunos puntos de España, comienza la ola de calor que nos va a acompañar en lo que queda de semana.

No sabemos si será por la canícula, pero en el pactódromo de la política los ánimos se han alterado y las últimas horas hemos asistido al lanzamiento de varios órdagos de partidos que hasta ahora se estaban tratando con bastante educación, con bastante diplomacia. No sabemos si se habrá acabado el tiempo de la diplomacia pero, por lo menos, las partes han empezado a decirse las cosas como con más claridad, para que se entienda.

Por ejemplo, Pedro Sánchez, que ayer le dijo a Pablo Iglesias en La Moncloa que no está por la labor de darle Ministerios y que como esto siga así, que se presenta la investidura sin apoyos y que salga lo que tenga que salir. De hecho, fuentes socialistas nos han contado, como les avanzábamos hace unos minutos, que Sánchez va hacia delante y que el día 2, el próximo martes, se reúne con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para fijar la fecha de la investidura.

Es decir, el próximo martes tenemos fecha para el debate de investidura y ahí habrá que ver si Sánchez tiene apoyos o no los tienen. La vicepresidente en funciones, Carmen Calvo, que decía que el PSOE era hegemónico, pues ahora explica que hegemónico tampoco quiere decir que Pedro Sánchez sea Superman.

Sánchez quiere creer que Pablo Iglesias, aún desairado y sin Ministerios, no será capaz de dejarse llevar por su juego y al final votar en contra del PSOE. Ya se le culpó de haber propiciado en cierta manera que Rajoy volviera a ser presidente. El caso es que los podemitas ahora especulan con el sentido de su voto, al tiempo que no esconden su malestar. Rafa Mayoral, por ejemplo.

Performance, que es un anglicismo traído a lo nuestro, a lo castizo. Otro órdago en plena canícula: Vox se cansa de esperar concejalías y rompe el documento firmado con el Partido Popular tras hacerlo público. Se confirma lo que nos avanzó Carlos Herrera en este su programa: que en el documento se hablaba de concejalías de gobierno que no tienen por qué ser concejalías de área, que son los concejales, concejales. Total, que Vox deja a PP y Ciudadanos en minoría en ayuntamientos como Madrid.

Vox no se cierra a negociar en el ámbito autonómico, pero dará una vuelta de tuerca a los gobiernos de Madrid y de Murcia. En el PP esperan que el enfado de Vox no sea para tanto y niegan que hayan incumplido ningún acuerdo. Entre tanto, su líder, Pablo Casado, da una vuelta más a la presión sobre Ciudadanos: que sea Rivera el que apoya a Sanchez en la investidura y luego yo prometo dar estabilidad si no marean demasiado con los separatistas.

Pues por más que los presionen, Ciudadanos se ratifican en su 'no' a Sánchez. Las últimas voces internas en pedir una abstención o directamente un pacto con el PSOE a cambio de exigencias sobre Cataluña han sido, por ejemplo, Luis Garicano o Francisco Igea. Pero precisamente, lo que pueda pasar con Cataluña es lo que ratifica a la dirección de Ciudadanos en su veto a Sánchez.

Y más tras escuchar a Zapatero, el que faltaba en esta jugada con la idea del indulto a los presos en declaraciones a Rac1. “El presidente tiene más información que nadie”. Y eso quisieran los españoles: saber qué tiene en la cabeza el presidente.

Hoy los presos llegan a cárceles catalanas, mientras la Generalitat y sus partidos mandan señales. Por un lado, tacita a tacita, anuncian tres nuevas embajadas para sorpresa del Ministerio de Exteriores y, por el otro, Esquerra frena en el Parlamento catalán una iniciativa popular a favor de la independencia. Esquerra frenando la independencia. Oriol Junqueras no quiere poner las cosas difíciles al presidente en funciones que el próximo día 2 fija la fecha de investidura.