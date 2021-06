Pilar García Muñiz, sobre el macro brote de Mallorca: “¿De verdad nadie hizo nada para impedirlo?”

¿Qué tal están, señroes? Muy buenos días, bienvenidos como siemrpe a 'Herrera en COPE'.

Comenzamos la última semana de junio, estamos a punto de llegar al ecuador del año.

Y lo hacemos sin perder de vista al covid porque la incidencia sigue subiendo y también los contagios...lo han hecho este fin de semana en todas las CC. AA. Hay muchos factores que invitan a la relajación, es verdad que la situación ha mejorado muchísimo respecto a abril que es cuando tuvimos el último pico de contagio. Ha llegado además el verano, nos hemos quitado la mascarilla al aire libre.

Todo esto puede transmitir la falsa idea de que lo tenemos ya superado, que hemos vencido al virus. Pero nada más lejos de la realidad.

Y prueba de ello es el lío monumental que se ha organizado con el macro-brote registrado en Mallorca. Ya hay ocho comunidades afectadas, es decir, regiones que tienen a chavales contagiados que estuvieron allí en la isla de Mallorca cuando se produjo ese contagio masivo. Son más de 850 jóvenes de la Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Galicia, Cataluña, País Vasco, Aragón y la Comunidad de Madrid. Esta última es la más afectada, con 363 estudiantes contagiados, todos con la variante británica y con otros 3.000 que están en cuarentena.

En Mallorca continúa la investigación en los lugares donde se habrían producido esas fiestas y aglomeraciones sin respetar las medidas sanitarias: el concierto de la plaza de Toros, las fiestas en los barcos, botellones en la playa. Todo esto sucedió durante varios días y a la vista de muchos de vecinos que veían indignados como no se estaban cumpliendo las medidas anti covid.

Los primeros responsables de esta situación desde luego son los jóvenes que participaron en todo este desmadre sin tener en cuenta la situación en la que estamos todavía , pero ¿de verdad nadie hizo nada para impedirlo? Las autoridades locales, los dueños de los hoteles, los organizadores de la fiestas o los viajes, ¿nadie fue capaz de poner orden y evitar este tipo de aglomeraciones?

Ahora se intentan depurar responsabilidades mientras se intenta controlar el brote. 270 jóvenes están confinados en sus hoteles, algo que muchos de ellos están denunciando que no entienden porque no han tenido contacto con los jóvenes que participaron en las fiestas y han dado positivo. Se ha habilitado también un hotel a donde se está llevando a los que sí que habrían tenido contacto directo con los contagiados. La verdad que todo esto no deja en muy buen lugar este brote al gobierno balear justo ahora que empieza además la temporada turística.

LA IMPORTANCIA DE LLEVAR LA MASCARILLA

Precisamente lo que ha pasado en Mallorca nos tiene que hacer ver, por si a algún despistado le quedaba alguna duda, lo mucho que nos protege llevar la mascarilla. Si esos chavales no se la hubieran quitado pues no estaríamos hablando de un macro brote.

Por eso es importante, ahora que ya no es obligatoria al aire libre, saber en qué momentos nos la podemos quitar y en cuáles no. Pero por lo que se ha visto este fin de semana una gran mayoría ha optado por la prudencia, casi todo el mundo la llevaba puesta, por lo menos, en las zonas donde se pueden producir aglomeraciones. Hemos estado 401 días con la mascarilla obligatoria y la mayoría de expertos nos piden que aguantemos un poco más con ella. Nacho de Blas es epidemiólogo y cree que vacuna y mascarilla deberían de convivir, al menos, hasta alcanzar la inmunidad de rebaño.

RITMO DE VACUNACIÓN

Por lo que respecta a la vacunación, ayer se cumplieron ya seis meses desde el inicio de la campaña en nuestro país. Ahora mismo la mitad de la población tiene al menos una dosis puesta y un tercio, la pauta completa. Además, esta semana se va a dar un salto importante porque como anunciaba el propio presidente del Gobierno este viernes pasado, ya saben que Sánchez acapara siempre los anuncios positivos, esta semana vamos a recibir 6.000.000 de vacunas, la cifra más alta hasta ahora.

LEY TRANS

Comenzamos una semana que de nuevo va a estar muy entretenida. En el Consejo de Ministros de mañana se va a dar luz verde a la Ley Trans, el gran proyecto de la ministra de Igualdad Irene Montero.

Es una ley que ha generado mucho debate y serios encontronazos entre los dos socios de gobierno, entre la vicepresidenta Carmen Calvo que era la que negociaba este asunto por parte del PSOE e Irene Montero por parte de Podemos. Al final, Montero se ha impuesto y el Gobierno aprobará la ley mañana reconociendo la libre autodeterminación de género, que era el principal foco de batalla.

Este fin de semana asociaciones feministas se han concentrado en Madrid y otras muchas ciudades de España en contra de esta ley Trans. Piden la dimisión de Irene Montero porque aseguran que esta ley supone un retroceso en la protección de los derechos de las mujeres.

ENCUENTRO PEDRO SÁNCHEZ Y PERE ARAGONÉS EN MONCLOA

Pero además, mañana se van a ver en Moncloa el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat. Será el primer encuentro entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés y se produce justo una semana después de la concesión de los indultos a los líderes del procés. En teoría es una reunión que se enmarca dentro de la ronda de contactos que Sánchez tiene siempre con los recién elegidos presidentes autonómicos, pero el encuentro va a sentar las bases de la próxima Mesa de Diálogo entre los dos gobiernos. No hay fecha aún para esa Mesa, hay quien apunta a que ya sería para después del verano. Tampoco sabemos quién va a participar pero una pista de por dónde pueden ir los tiros la daba ayer el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en una entrevista en La Razón. Zapatero apuesta por recuperar partes del Estatut. Hay quien le sitúa, por cierto, como mediador entre la Generalitat y el gobierno de Pedro Sánchez.

Y el que también ha hablado este fin de semana ha sido Oriol Junqueras, primera entrevista tras su salida de la cárcel. Ha dicho que la actitud del Gobierno actual es "la mejor" en la última década. Dice que Sánchez está mucho más comprometido con el diálogo y la negociación que los anteriores gobiernos del PP. Y ha insistido en que Esquerra llegará a la Mesa de Diálogo con la amnistía y la autodeterminación debajo del brazo.

Llevarán también como condición que se les perdone todo lo que tienen que pagar por malversación y que les reclama el Tribunal de Cuentas. Se está calculado la cifra exacta, pero pueden ser más de cuatro millones de euros lo que le pidan a Junqueras y otros 30 ex altos cargos catalanes por el daño a las arcas públicas que provocaron al impulsar el proceso de independencia de Cataluña en 2017. Pero vamos esto no es nada, unas pequeñas piedras en el camino, según el ministro Jose Luis Ábalos convertido ya en el desempedrador de Moncloa, “desempedreitor” que diría Herrera

En Moncloa mañana martes tendrá lugar una de las imágenes del deshielo entre el gobierno de Pedro Sáchez y el de Pere Aragonés.

ARAGONÉS PLANTA, DE NUEVO, AL REY FELIPE VI

Otra imagen ha tenido lugar esta pasada noche en Barcelona en la cena de inauguración del Mobile World Congress. El presidente catalán Pere Aragonés, de nuevo, ha plantado al Rey en la recepción a éste. Pero Aragonés luego sí ha compartido mesa conDon Felipe. Algo que no sucedió hace dos semanas cuando el presidente catalán no quiso estar presente en la cena con el monarca en el Círculo de Economía. Pues esta vez sí, los dos compartiendo mesa junto a Pedro Sánchez. Es, sin duda, una de las imágenes de la jornada, un símbolo de unidad por el bien de todos, que destacó Pedro Sánchez en su discurso.

Y mientras, en el exterior de unidad nada y de esa concordia de la que tanto habla Sánchez, tampoco. De nuevo los CDR concentrados contra la presencia del Rey y quema de fotos a las afueras del recinto. Su ideología sectaria y su radicalidad les ciega y les impide ver que la presencia del Rey es para impulsar un Congreso que deja muchos millones de euros en Cataluña y que sirve para estimular una economía que quedó especialmente tocada tras el referéndum ilegal del 1 de Octubre.

LA REFORMA DE LAS PENSIONES

Este lunes por cierto sabremos algo más sobre cómo nos vamos a jubilar en el futuro. Gobierno, patronal y sindicatos van a cerrar esta mañana –salvo sorpresas- la primera fase de la reforma de las pensiones que ha liderado el ministro, José Luis Escrivá, y que se aprobará antes de final de año.

Lo más destacado es que:

-Las pensiones subirán con el IPC. En cambio, no se ajustarán cuando los precios bajen.

-Se penaliza la jubilación anticipada y se premia el seguir trabajando.

-Y también se deroga el llamado factor de sostenibilidad pensado para adaptar el sistema al aumento de la esperanza de vida y hacerlo viable.

La reforma de las pensiones es una de las exigencias de Bruselas para que podamos acceder a los fondos de recuperación. En Moncloa ya preparan toda la parafernalia para vender el acuerdo por todo lo alto, aunque para muchos esta reforma no es más que un parche que no soluciona el problema de fondo: cómo contener el enorme gasto en pensiones con una constante que es el envejecimiento de la población año tras año.