Baleares estudia hacer pruebas a estudiantes si siguen llegando viajes en los próximos días

La consellera balear de Salud, Patricia Gómez, ha asegurado este domingo que el Govern estudia si someter a los estudiantes de detección de covid-19 a los estudiantes una vez estén en las islas: "Probablemente, si continúan llegando viajes de estudios, plantearemos que se haga alguna prueba un par de días después de su llegada", ha explicado.



"Estamos estudiando este protocolo por si siguen llegando viajes de estudios, y probablemente pediríamos colaboración a los hoteles para hacerlas en los hoteles", ha añadido Gómez en declaraciones a los medios, tras el brote que afecta a estudiantes de seis comunidades que viajaron a Baleares.



Gómez ha indicado que no se puede "impedir la libre circulación de ciudadanos españoles o extranjeros a lo largo y ancho del territorio". En este brote concreto, no hay constancia de que los viajes los organizara ningún centro educativo y "si se han hecho de manera privada, un viaje privado lo puede solicitar cualquiera".



"Tenemos que analizar si la oferta que están ofreciendo determinadas agencias de viajes está permitida o no porque todos hemos visto imágenes de situaciones que no están permitidas: hemos visto 'party boats', fiestas con aglomeración y otras situaciones que son las que propician los contagios", ha advertido.



La consellera ha asegurado que "cada uno tiene que asumir sus responsabilidad" y "mantener las medidas", tanto los hoteles como, los establecimientos de restauración y "por parte de cualquier ciudadano, español o no que acuda a las islas".



En cuanto al papel del Govern, ha asegurado: "Nos corresponde actuar lo más rápido posible para tratar de poner cerco a un brote que está siendo muy numeroso".



La consellera ha añadido que "lo que no interesa al Govern es un turismo de excesos que puede poner en peligro todo el trabajo hecho durante todos estos meses".



Gómez cree que lo ocurrido no tiene por qué dañar la imagen turística del archipiélago porque "son actividades muy concretas, muy ligadas a un momento determinado y a un grupo de personas muy concreto". "La oferta de estas islas es muy amplia y variada y somos conocidos por ser un destinos seguro, serio y responsable en todos los sentidos", ha agregado.



Sobre si está previsto que lleguen más grupos de estudiantes ha asegurado: "Parece que después de los viajes de estudios de la EBAU podrían venir universitarios, vamos a ver".



Para entrar en Baleares es obligatorio aportar pruebas negativas de coronavirus a todos los viajeros nacionales que procedan de comunidades con incidencia de covid-19 superior a 60 casos por 100.000 en los últimos 14 días.



Sobre si esos controles pudieron fallar, dado el brote que se ha producido, Gómez ha asegurado que, en el caso de los que llegaron en barco desde Valencia pero procedentes de distintas comunidades, "se revisó su test negativo uno por uno", salvo los que procedían de la propia Comunidad Valenciana por tener una incidencia menor a 60 casos.



Según la consellera, lo ocurrido indica que "un test de antígenos negativo no quiere decir que la persona no esté contagiada".