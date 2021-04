Herrera sobre el plan de recuperación: “Siguen ocultándolo porque no quieren que les perjudique de cara al 4M”

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Vaya la que ha liado el Granada en LaLiga. Miren, el fútbol tiene estas cosas, lo bonito del fútbol es que un equipo más modesto económicamente rompa el tablero de la Liga y de repente le gane a un favorito, a un gran equipo, como es el Barcelona y ha puesto la cosa… Podría haberse acostado el Barça líder ayer y no lo ha sido pues porque un equipo que ha hecho una temporada inmensa, como lo hizo en la pasada, le da alegría al fútbol, esto entiendo que los seguidores del Barça estén hoy particularmente molestos, pero bueno la grandeza del fútbol precisamente se basa en estas cosas. Así que enhorabuena a la gente del Granada y ahora a ver el Madrid y el Atlético de Madrid, el Sevilla que está ahí y el gran Betis que va a disputar el quinto puesto. Qué interesante está LaLiga.

EMILIO, EL OYENTE COPE, RECIBE EL ALTA TRAS 13 MESES INGRESADO POR CORONAVIRUS

Ahora déjeme que le cuente una historia que nos congratula. ¿Ustedes se acuerdan del caso impresionante de Emilio, verdad? Emilio, profesor de 65 años, ustedes conocieron su voz porque el Tron Ángel Expósito estuvo con él en el hospital, tenía un hilo de voz nada más. Un hombre recién jubilado con 65 años que se contagió, acudió al hospital, bueno pues hasta ayer ha estado 13 meses, 400 días con sus noches, la mayor parte de ellas en una UVI con traqueotomía, entubado, coma inducido bueno que te voy a contar… Bueno, pues Emilio ha salido después de los 13 meses y se ha ido a casa en una silla de ruedas. Fíjense ustedes, porque Emilio tuvo la mala fortuna de ser una de esas personas a las que por cuestiones de la genética el coronavirus arrasó el cuerpo literalmente 9 meses, 8 de ellos en la UCI. Y en esa duermevela, Emilio dijo una de las pocas cosas que podía hacer y era escuchar la radio, le consolaba escuchar la radio y además dijo que la radio que le gustaba escuchar era la COPE y que alguna mañana sin que lo supiéramos tenía la diferencia de estar con nosotras. Así que nos ha emocionado verle salir de esa habitación, aunque sea en silla de ruedas, con su camisa a cuadros, vestido ya de civil, peinadito para irse a casa y en medio de las caras emocionadas del personal sanitario que tanto ha cuidado de él. La vida es bella, la moraleja que saca un señor que como él mismo decía ha estado más veces en el en el hospital del que estuvo en la mili.

EL RITMO DE LA PANDEMIA EN ESPAÑA

Bueno, pues 13 meses después, enhorabuena Emilio, un abrazo muy fuerte, de que llegaran los primeros pacientes a los hospitales, la pandemia sigue ahí. Ayer 137 muertes y 10.000 contagios, está estabilizada la incidencia en 230 casos. ¿Motivos para la esperanza? pues miren lo un par de cosas, el fármaco español contra el coronavirus Aplidin ya está es la última fase de ensayos, tener un fármaco que no una vacuna para combatir el colegio es un bombazo y ojalá llegue pronto. Y luego, ayer hubo récord de vacunación diaria, también es una buena noticia y que ojalá haga posible que cada día se esté batiendo el récord de vacunación, entonces sí que sería dar grandes pasos hacia delante y esperando a que llegue aquí la variante India y que lo fastidie todo. Hay un buque ahí en Vigo dónde están en cuarentena los marineros porque venían de Singapur y habían parado en la India.

FIN DEL ESTADO DE ALARMA, ¿Y AHORA QUÉ?

Bueno, el Gobierno no va a prorrogar el estado de alarma, lo cual en sí mismo hombre pues es una cosa razonable, pero claro, siempre que como tú le has pasado el paquete a las comunidades autónomas le des a las comunidades autónomas herramientas para poder seguir practicando restricciones ¿Cuál es el problema? Que si la Comunidad Autónoma quiere restringir libertades fundamentales como el que usted salga la calle a la hora que le dé la gana o en su casa junto a la gente que le dé la gana, lo tiene que hacer con instrumental debido porque usted puede reclamar a un juzgado y un juzgado puede darle a usted la razón. Y es lo que dicen las comunidades autónomas, está muy bien que levantes el estado de alarma pero yo tengo que seguir poniendo restricciones en función de cómo estén las cosas en mi comunidad y necesito instrumental quirúrgico para eso. El Gobierno se ha desentendido y dice no, que sí, que bueno, que ya veremos y aquí cada uno está buscando a ver cómo lo van a poder hacer.

HERRERA ANALIZA LAS ACCIONES DEL GOBIERNO

Y luego el plan de recuperación económica, esa cosa del que se dice que sí que estamos, que sí que sí que existe. Nos lo han presentado 10 veces con pianista, sin pianista, siempre con pirotecnia verbal que es lo que maneja este gobierno con redactores regulares, pero bueno, pirotecnia verbal. Bueno, eso tiene que ir a Bruselas y tiene que contener algunas reformas que indudablemente plantean algún tipo de recorte y como no quieren que les perjudique cara a las elecciones de Madrid siguen ocultándolo, yo creo que es que se lo ocultan a algunos ministros también, pero como toca vender optimismo…

Si está muy bien que vendan optimismo, está muy bien, pero viven en una burbuja, la burbuja de la Moncloa, de verdad ¿estos palpan el verdadero drama de tantas familias que siguen de luto o que están pasando apuros económicos como las están pasando? Ahora que Felipe González ha abierto un podcast, muchos de los seguidores de Felipe que son incluso aquellos que no le han votado nunca en su vida, podrán escuchar alguna de las cosas que dice y precisamente en esa línea del optimismo, un tanto infantil, el optimismo está muy bien pero el optimismo tiene que basarse en algo real. De esta pareja que hemos escuchado hizo este comentario Felipe González.

En apenas un día, ayer se confitaron varios ejemplos que demuestran el deterioro del estado de derecho por la acción directa y premeditada de este Gobierno. Tres de las cuatro asociaciones de magistrados van a mantener una reunión con la Unión Europea para denunciar por enésima vez el ataque político a la independencia del poder judicial. El CIS de Tezanos ha sido denunciado por la oposición después de conocerse que en secreto y fuera de plazo ha seguido haciendo encuestas sobre el 4M ,cuyo contenido solo conoce y utiliza el PSOE. El PP va a acudir al Constitucional para denunciar la utilización del BOE para como ustedes escucharon en el preámbulo de una ley lanzar ofensas contra la oposición, en el preámbulo de una ley y obligar al Rey a sancionarlas con la firma. Y la Junta Electoral ha tenido que intervenir para exigirle a Correos que aclare el sistema de control del voto por correspondencia que ha sido sometido a dudas por esa entrega confusa de tickets equivocados a las personas que usaron ese tipo de sufragio.

Si a todo eso, pues ya le suman el estado de alarma, la educación, la memoria histórica, el Ministerio de la Verdad... pues todo eso refleja un deterioro evidente de los pilares de la democracia, el tono invasivo general de este Gobierno de los contrapesos en los poderes, en los derechos individuales, en los colectivos y luego el hachazo fiscal que le preparan a usted, que es directamente meterle la mano en la cartera. Plan de recuperación, muchos millones todo lo que ustedes quieran, mucho optimismo, pero la realidad es que en un año 475.000 empleos menos y 340.000 parados más y encima además el dato que medianamente sale bien que es el de la Comunidad de Madrid se lo quiere aprobar Sánchez que no tiene nada que ver con eso.